Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

El corredor del Ineos Grenadiers volvió a la victoria después de mucho tiempo - crédito Europa Press

Egan Bernal fue uno de los principales protagonistas en el mundo deportivo de Colombia, el 9 de septiembre de 2025 tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España.

En el recorrido que se llevó a cabo en Poio y con la llegada en Mos Castro de Erville, en Pontevedra (recordando que la etapa tuvo que ser recortada a falta de 8 kilómetros para llegar a la meta), el líder del Ineos Grenadiers fue más rápido que el español Mikel Landa (ciclista del Soudal Quick-Step), y volvió a ganar tras cuatro años.

El colombiano se mostró satisfecho tras ganar en la ronda ibérica, consiguiendo su primera victoria en esta competencia - crédito @lavuelta / Instagram

Después de finalizada la etapa 16 de la Vuelta a España, el colombiano del Ineos Grenadiers habló con la organización oficial de la carrera, y allí expresó su alegría por conseguir el triunfo.

“Es muy especial, creo que cada victoria que venga de ahora en adelante después de lo que pasó en 2022, significa el triple, así que estoy feliz, y más que felicidad por mí, estoy feliz por la gente que me apoyaron, que estoy seguro de que disfrutan más este triunfo por mí, que yo en estos momentos”, expresó.

Así fue la etapa 17 de la Vuelta a España

Jonas Vingegaard sigue como líder de La Vuelta a España - crédito Bruna Casas / REUTERS

El desenlace de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025 estuvo marcado por el ataque decisivo de Giulio Pellizzari, quien se adjudicó su primera victoria en una gran vuelta y consolidó su posición como mejor joven de la competencia.

En una jornada de alta montaña, el colombiano Egan Bernal perdió contacto con el grupo de favoritos y cedió tiempo en la clasificación general, mientras que Harold Tejada volvió a figurar entre los protagonistas tras su histórica victoria en la etapa anterior.

La salida desde O Barco de Valdeorras estuvo caracterizada por una serie de ataques tempranos. Ciclistas como Mads Pedersen, Magnus Sheffield y Michal Kwiatkowski intentaron formar la escapada, pero el pelotón mantuvo el control y neutralizó cualquier intento en los primeros compases. No fue hasta que se habían recorrido 119 kilómetros cuando un grupo logró consolidarse al frente, con la presencia destacada de los colombianos Harold Tejada (XDS Astana) y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), acompañados por Mihkel Mihkels, Antonio Tiberi, Patrick Gamper y Luca van Boven.

A medida que la etapa avanzaba, la tensión aumentó en el ascenso definitivo. Varios favoritos comenzaron a marcar diferencias, y tanto Egan Bernal como Harold Tejada se descolgaron del grupo de cabeza. En ese momento, Jai Hindley lanzó una ofensiva que fue respondida de inmediato por Jonas Vingegaard, Thomas Pidcock, Joao Almeida, Giulio Pellizzari y Matthew Riccitello.

En los últimos kilómetros, cuando todo apuntaba a una definición ajustada, Pellizzari sorprendió a sus rivales con un ataque en la parte más exigente del puerto.

El italiano logró distanciarse y cruzó la meta en solitario, asegurando su primera victoria en la Vuelta a España y manteniéndose al frente de la clasificación de jóvenes. Thomas Pidcock y Jai Hindley completaron el podio de la jornada, mientras que Vingegaard finalizó en la cuarta posición y conservó la camiseta roja de líder general sin dificultades.

El desarrollo de la etapa también estuvo influido por el contexto de las últimas jornadas, marcadas por la incertidumbre y la preocupación en el pelotón debido a las constantes interrupciones provocadas por manifestaciones pro Palestina.

Durante la carrera, Harold Tejada protagonizó varios momentos destacados. A falta de 15 kilómetros, se fugó junto a Antonio Tiberi e inició el ascenso al Alto de El Morredero, aunque el pelotón redujo la diferencia a menos de un minuto. En el kilómetro 63, Tejada cruzó en tercer lugar el puerto Paso de las Traviesas de tercera categoría, sumando un punto en la clasificación de la camiseta a mejor escalador.

Además, en el kilómetro 107, se consolidó la fuga de la etapa con la presencia de los dos colombianos, quienes llegaron a tener una ventaja de 1 minuto y 51 segundos sobre el grupo de favoritos.

La jornada dejó como saldo la consolidación de Giulio Pellizzari como mejor joven y la defensa exitosa del liderato general por parte de Jonas Vingegaard, mientras que Egan Bernal vio alejarse sus opciones en la clasificación general tras perder tiempo en la meta.

Estas han sido las victorias de Egan Bernal a nivel profesional

Egan Bernal sumó su victoria 22 a nivel profesional tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 - crédito Manon Cruz / REUTERS

Sibiu Cycling Tour (Rumania) - Etapa 2 - 7 de julio de 2017 Sibiu Cycling Tour (Rumania) - Etapa 3 - 8 de julio de 2017 Sibiu Cycling Tour (Rumania 2017) - 9 de julio de 2017 Campeonatos Nacionales (Colombia) - 2 de febrero de 2018 Colombia Oro y Paz - 11 de febrero de 2018 Tour de Romandia (Suiza) - Etapa 3 - 27 de abril de 2018 Tour de California (Estados Unidos) - Etapa 2 - 14 de mayo de 2018 Tour de California (Estados Unidos) - Etapa 6 - 18 de mayo de 2018 Tour de California (Estados Unidos) - 19 de mayo de 2018 París - Niza (Francia) - 17 de marzo de 2019 Tour de Suiza - Etapa 7 - 21 de junio de 2019 Tour de Suiza - 23 de junio de 2019 Tour de Francia - 28 de julio de 2019 Gran Piemonte - 10 de octubre de 2019 La Ruta de Occitania - Etapa 3 - 3 de agosto de 2020 La Ruta de Occitania - 4 de agosto de 2025 Giro de Italia - Etapa 9 - 16 de mayo de 2021 Giro de Italia - Etapa 16 - 24 de mayo de 2021 Giro de Italia - 30 de mayo de 2021 Campeonato Nacional de Ruta - 6 de junio de 2025 Campeonato Nacional de Ruta - 9 de junio de 2025 Vuelta a España - Etapa 16 - 9 de septiembre de 2025

Así quedaron los colombianos en la Etapa 17 de la Vuelta a España 2025

1. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): 3 horas, 37 minutos y 0 segundos

2. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 16 segundos.

3. Jai Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 18 segundos.

4. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 20 sergundos.

5. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 22 segundos.

6. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 26 segundos.

7. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 53 segundos.

8. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): m. t.

9. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 58 segundos.

10. Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 1minutos y 44 segundos.

13. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 4 minutos y 8 segundos.

17. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 4 minutos y 21 segundos.

113. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 23 minutos y 45 segundos.

114. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m. t.

117. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): m. t.