Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Fernando Batista enfatizó en que el combinado patrio saldrá a buscar la victoria en el estadio de Maturín en el duelo definitivo de cara a la Copa del Mundo 2026

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Fernando Batista aspira a disputar el Mundial de 2026 con Venezuela- crédito AFP

En la víspera del partido que definirá su boleto al repechaje por un lugar en el mundial de 2026, el entrenador de la selección venezolana, Fernando “Bocha” Batista, habló con convicción, determinación y un profundo sentido de urgencia, mandándole un mensaje al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Y es que la rueda de prensa previa al choque contra Colombia, agendado para el martes 9 de septiembre de 2025 en Maturín, dejó en evidencia que más allá de una simple disputa deportiva, este encuentro representa una batalla histórica para la Vinotinto.

Batista abrió su intervención con una frase contundente: “Este grupo se ha puesto la meta de clasificar a repechaje”. El técnico argentino sintetizó lo que ha sido el norte del equipo en esta eliminatoria: no solo avanzar, sino hacerlo a través de la repesca intercontinental.

“Hemos crecido en carácter y en juego”, añadió Batista, reconociendo el evidente progreso de la Vinotinto durante la temporada. La mezcla de resultados, entrega y evolución táctica ha generado una sensación optimista, aunque consciente de la dificultad que implica medirse ante una Colombia ya clasificada.

El argentino reconoció el contexto y la alta exigencia que exige su deber: “Mañana tenemos que estar más unidos que nunca”, aseguró, resaltando la necesidad de cohesión en todos los frentes —dirigencia, jugadores e hinchas— para conseguir el objetivo.

No obstante, Batista no cayó en la ingenuidad. “Colombia no va a venir a regalar nada”, advirtió, reconociendo el profesionalismo y la calidad del rival, lo que obliga a Venezuela a estar al máximo nivel para pelear por tres puntos vitales.

Fernando Batista dirigirá el que, quizás, es el duelo más importante de su carrera- crédito Agustin Marcarian/ Reuters

En el momento más inspirador de su intervención, Batista apeló directamente a la emotividad y al deseo de trascender. “Mañana para nosotros es como una final de un mundial”, afirmó, marcando el valor simbólico de esta última fecha.

No se trataba simplemente de un juego más, sino de una instancia decisiva, cargada de significado nacional. “Es el partido más importante en la historia del deporte en Venezuela”, zanjó el entrenador de la Vinotinto, elevando el significado de la jornada al máximo plano posible.

La frase resume un momento histórico: en más de seis décadas de participaciones, la Vinotinto nunca había estado tan cerca de un mundial.

Venezuela tiene serias chances de meterse en el repechaje al Mundial de 2026- crédito AFP

Cómo se disputará la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas se jugará de manera simultánea en toda la región, como marca la tradición de Conmebol para garantizar equidad y evitar influencias externas en los resultados definitivos.

Todos los partidos se disputarán el martes 9 de septiembre de 2025, incluyendo duelos clave como Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil, Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay, y Perú vs. Paraguay. Este cierre colectivo de la etapa clasificatoria definirá los cupos directos al Mundial y el acceso al repechaje intercontinental.

El formato de competencia continúa siendo el mismo de siempre: todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, completando 18 jornadas. Lo que cambió para esta edición es la distribución de cupos: ahora hay seis plazas directas para el mundial 2026 (en lugar de cuatro), más una plaza adicional para el séptimo puesto, que deberá disputar la repesca intercontinental.

Rafael Santos Borré marcó el 1-0 de Colombia vs Venezuela en el duelo disputado en Barranquilla- crédito AFP

En cuanto a la tabla, ya hay varias selecciones clasificadas: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay aseguraron su cupo directo tras la jornada 17. Quedan por definirse: el séptimo lugar y los movimientos en la tabla entre Venezuela (7º), Bolivia (8º), además de Perú y Chile sin posibilidades reales. Venezuela enfrenta su chance más clara de lograr una clasificación histórica mediante el repechaje, mientras Bolivia buscará superarla si logra vencer a Brasil y que ocurra alguna combinación favorable.

Cuándo será el partido entre Venezuela y Colombia

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará el martes 9 de septiembre de 2025, correspondiente a la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Maturín, con inicio programado a las 6:30 p.m., hora de Colombia.

