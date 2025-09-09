Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en la fuga busca su primera victoria de etapa

Egan Bernal sigue siendo el mejor corredor del Ineos Grenadiers pese a estar lejos del top 10 - crédito Ineos Grenadiers

En la primera jornada de la tercera semana de la Vuelta a España, los corredores se enfrentarán a un tramo de media montaña que podría definir la estrategia de los equipos en la provincia de Pontevedra.

La jornada reserva un guiño al pasado reciente, recordando el momento en que Miguel Ángel López vivió una polémica con el Movistar Team en esta misma zona, marcada por la frase: “Yo me quedo por aquí, fue un placer señores”.

La etapa cubrirá 168 kilómetros entre Poio y Mos, desplazándose de norte a sur. Los primeros 74 kilómetros, de falso llano, serán ideales para los rodadores, ya que el terreno presenta ligeras irregularidades.

En cambio, los ciclistas especialistas en explosiones en montaña deberán emplear un esfuerzo considerable si desean integrar cortes desde el inicio o aguardarán a que el pelotón se mantenga unido hasta el Alto de San Antoñino (3.ª categoría).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La exigencia real llegará con el Alto de Groba (1.ª categoría): 11,3 kilómetros al 5,4%, con variaciones de pendiente y sectores abruptos que alternan con descansos.

El destino final será Castro de Herville (2.ª categoría), con 8,2 kilómetros al 5,2%. Alrededor del primer kilómetro y medio, aparece un segmento de casi 1.000 metros al 16%, identificado como el lugar propicio para los ataques definitivos.