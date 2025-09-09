Deportes

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en la fuga busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Egan Bernal sigue siendo el
Egan Bernal sigue siendo el mejor corredor del Ineos Grenadiers pese a estar lejos del top 10 - crédito Ineos Grenadiers

En la primera jornada de la tercera semana de la Vuelta a España, los corredores se enfrentarán a un tramo de media montaña que podría definir la estrategia de los equipos en la provincia de Pontevedra.

La jornada reserva un guiño al pasado reciente, recordando el momento en que Miguel Ángel López vivió una polémica con el Movistar Team en esta misma zona, marcada por la frase: “Yo me quedo por aquí, fue un placer señores”.

La etapa cubrirá 168 kilómetros entre Poio y Mos, desplazándose de norte a sur. Los primeros 74 kilómetros, de falso llano, serán ideales para los rodadores, ya que el terreno presenta ligeras irregularidades.

En cambio, los ciclistas especialistas en explosiones en montaña deberán emplear un esfuerzo considerable si desean integrar cortes desde el inicio o aguardarán a que el pelotón se mantenga unido hasta el Alto de San Antoñino (3.ª categoría).

La exigencia real llegará con el Alto de Groba (1.ª categoría): 11,3 kilómetros al 5,4%, con variaciones de pendiente y sectores abruptos que alternan con descansos.

El destino final será Castro de Herville (2.ª categoría), con 8,2 kilómetros al 5,2%. Alrededor del primer kilómetro y medio, aparece un segmento de casi 1.000 metros al 16%, identificado como el lugar propicio para los ataques definitivos.

12:48 hsHoy

-98 kilómetros: Se forma la fuga a pocos kilómetros del primer ascenso del día. Egan Bernal es el corredor más importante del grupo de 17 ciclistas y está acompañado por Bob Jungels. La diferencia con el pelotón de favoritos es de más de cuatro minutos.

12:43 hsHoy

Así van los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 53 horas, 19 minutos y 49 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 48 segundos

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 38 segundos

4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 10 segundos

5. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 3 minutos y 30 segundos

6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 21 segundos

7. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 53 segundos

8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 5 minutos y 46 segundos

9. Junior Lecerf (Bélgica - Soudal Quick-Step): a 5 minutos y 49 segundos

10. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 33 segundos

12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 11 minutos y 48 segundos.

14. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 15 minutos y 42 segundos.

19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 28 minutos y 52 segundos.

47. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 29 minutos y 43 segundos.

57. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 1 hora, 44 minutos y 53 segundos.

12:06 hsHoy

Esta es la altimetría de la Etapa 16 de la Vuelta a España 2025

Perfil de la etapa 16
Perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 - crédito La Vuelta

