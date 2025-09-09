Deportes

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

El directivo defendió la manera como se conformó la plantilla del segundo semestre y sacó pecho por la estrella de 2023, pese a las críticas por la mala temporada en 2025

Diego Ariza

Por Diego Ariza

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, defendió la manera como se armó la plantilla y la gestión de los últimos años en el club - crédito Colprensa

Millonarios sigue siendo el centro de atención en el fútbol colombiano, debido a que realiza una de sus peores campañas en la Liga BetPlay de los últimos años, en la que apenas suma ocho puntos de 27 disputados y con poco margen de error para llegar a los cuadrangulares.

Enrique Camacho, presidente de los azules, le metió más fuego a la polémica por defender la nómina, la manera como se armó la plantilla en el segundo semestre e incluso defendiendo la gestión de la institución para conseguir títulos pasados como el de 2023.

Más allá de las declaraciones del directivo que fueron mal recibidas por la afición, se dio una buena noticia de cara al partido contra Deportivo Pasto, en el que Hernán Torres recuperó a una de las figuras para buscar el triunfo y quedar cerca del grupo de los ocho primeros en el campeonato.

“Es el equipo que más ha invertido después de Nacional”

Durante una charla con el periodista Octavio Mora, el presidente de Millonarios habló sobre los cambios en la plantilla actual, sobre todo la labor de Hernán Torres para salir de una crisis en la que quedó en el ojo del huracán por parte de los aficionados, que exigen su renuncia.

“El futuro inmediato lo vemos con muchas luces. El equipo ha hecho conciencia de que tiene que mejorar, que los jugadores deben tener menos ansiedad. El nuevo técnico los estimula con un trabajo más intenso para quitarles esa sensación de nerviosismo cuando tenemos derrotas consecutivas”, dijo.

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, abrió la polémica por cómo se armó la plantilla de 2025 - crédito Colprensa

Camacho explicó que, para el armado de la nómina del segundo semestre, “nos sentamos con el técnico y se escogieron los jugadores que requerían. Esos futbolistas fueron los que conseguimos y siempre hubo aprobación de David González, quien sale porque la situación era insostenible por los resultados. Él quería que Millonarios tuviera un estilo táctico moderno que ahora tenemos que heredar”.

“Es el equipo que más ha invertido después de Nacional, es uno de los tres equipos más costosos del fútbol colombiano. No es que no se quiera invertir, cuando uno contrata jugadores y arma equipos, no necesariamente da títulos, es lo que uno quisiera”, afirmó el presidente.

Millonarios ocupa el puesto 18 con ocho puntos en nueve jornadas y un partido pendiente - crédito Millonarios FC

El directivo terminó al decir que, en su concepto, el club siempre se ha metido en la pelea por las finales, pese a no tener títulos: “Se arma el equipo competitivo que requieren los técnicos. La pasada campaña debimos llegar a la final. Por esa situación no se puede castigar lo hecho por David González. Trajimos a Falcao y hacemos el equipo que nos permite el fútbol colombiano”.

Feliz regreso a las canchas

De cara al partido frente al Deportivo Pasto, los azules necesitan los tres puntos para quedar a solo dos unidades de los ocho primeros equipos en la tabla de posiciones, por lo que abrió las puertas para uno de los hombres más esperados por los aficionados y el cuerpo técnico.

En la lista de convocados, Millonarios llamó a Leonardo Castro, delantero que esperó cinco meses para volver a las canchas por una fractura de peroné el 30 de marzo, que le costó una cirugía y perderse el resto del primer semestre y la mitad del Torneo Finalización.

Esta es la convocatoria de Millonarios, en la que Leonardo Castro vuelve a jugar un partido oficial en 2025 - crédito Millonarios FC

El atacante aparece en el grupo en medio de un momento de tensión por la falta de un buen delantero, pues Santiago Giordana, Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado aún no anotan por el campeonato, además de que siguen sin asociarse bien con otros compañeros en la zona ofensiva.

Por otro lado, no se sabe si Castro retomará su puesto en la formación titular de inmediato, por lo que tal vez espere en el banco de suplentes y empiece a sumar minutos de a poco con el paso de los partidos.

