Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en Medellín para la Liga de Naciones Femenina

El inédito torneo dará dos cupos directos y dos al repechaje de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia femenina ha
La selección Colombia femenina ha clasificado en tres ocasiones a la Copa Mundial de la FIFA - crédito Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la instauración de la Liga de Naciones Femenina, una competencia que rediseñará el sistema clasificatorio sudamericano hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

El nuevo torneo reunirá a nueve selecciones nacionales sudamericanas, ya que Brasil, en su condición de país anfitrión del Mundial 2027, no tomará parte de esta primera edición. La exclusión de la selección brasileña responde exclusivamente a su clasificación automática, permitiendo que el resto de las Asociaciones Miembro compitan por las plazas restantes al máximo torneo internacional.

La estructura de la Liga de Naciones Femenina estará sustentada en un sistema de todos contra todos. De acuerdo con el comunicado de la Conmebol: “Este nuevo torneo representa un logro significativo para el desarrollo y la promoción del fútbol femenino sudamericano, brindando más oportunidades a las selecciones nacionales, al garantizar una mayor cantidad de partidos en el marco de un formato competitivo más extenso”. Así, el certamen 2025-26 ofrecerá a las selecciones mayor regularidad en su calendario de competencia y exposición internacional.

La Conmebol anunció día, hora y estadios de las dos primeras fechas del naciente torneo en donde Colombia parte como favorita, teniendo en cuenta los resultados en las últimas ediciones de la Copa América Femenina

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 y fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol

Fecha 1

Colombia vs. Perú

  • Día: viernes 24 de octubre de 2025
  • Estadio: Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Hora: 8:00 p. m.

Fecha 2

Ecuador vs. Colombia

  • Día: martes 28 de octubre de 2025
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador
  • Hora: 8:00 p. m.
Mayra Ramírez era titular en
Mayra Ramírez era titular en el esquema de Angelo Marsiglia en la selección Colombia - crédito REUTERS/Cristina Vega

La principal ausencia de la selección Colombia para estos dos encuentros será la de Mayra Ramírez, la delantera colombiana del Chelsea FC de Inglaterra. La jugadora sufrió una lesión en el tendón de la corva durante un amistoso contra el AC Milan el 30 de agosto de 2025. La futbolista fue sometida a una cirugía el 3 de septiembre y permanecerá fuera de las canchas durante varios meses, situación que la dejará sin participar en el resto de la temporada con el Chelsea ni en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027 con la Selección Colombia.

Uno de los aspectos centrales de este nuevo formato radica en la cantidad de cupos para el Mundial: las selecciones que finalicen en las dos primeras posiciones obtendrán la clasificación directa a la Copa del Mundo, mientras que los conjuntos ubicados en tercer y cuarto lugar accederán al repechaje intercontinental. Este repechaje, cuya modalidad y sede aún no han sido detalladas por la FIFA, funcionará como una última oportunidad para sumar representantes sudamericanos en la cita mundialista de 2027.

La Conmebol enfatizó en el mismo comunicado: “Esta iniciativa reafirma el firme compromiso de Conmebol con el desarrollo, la promoción, profesionalización e internacionalización del fútbol femenino, generando nuevas instancias de competencia que potencian el talento sudamericano y lo proyectan al más alto nivel mundial”.

Este es el calendario completo de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Final Colombia Brasil Copa America
Final Colombia Brasil Copa America Femenina - crédito Conmebol/X

Fecha 3

28 de noviembre de 2025

  • Perú vs. Chile
  • Paraguay vs. Uruguay
  • Bolivia vs. Colombia
  • Ecuador vs. Venezuela

Equipo libre: Argentina

Fecha 4

2 de diciembre de 2025

  • Venezuela vs. Perú
  • Argentina vs. Bolivia
  • Chile vs. Paraguay
  • Uruguay vs. Ecuador

Equipo libre: Colombia

Fecha 5

10 de abril de 2026

  • Perú vs. Uruguay
  • Paraguay vs. Ecuador
  • Colombia vs. Venezuela
  • Chile vs. Argentina

Equipo libre: Bolivia

Fecha 6

14 de abril de 2026

  • Perú vs. Paraguay
  • Bolivia vs. Uruguay
  • Venezuela vs. Argentina
  • Colombia vs. Chile

Equipo libre: Ecuador

Fecha 7

18 de abril de 2026

  • Venezuela vs. Bolivia
  • Argentina vs. Colombia
  • Uruguay vs. Chile
  • Ecuador vs. Perú

Equipo libre: Paraguay

Fecha 8

5 de junio de 2026

  • Bolivia vs. Paraguay
  • Argentina vs. Perú
  • Colombia vs. Uruguay
  • Chile vs. Ecuador

Equipo libre: Venezuela

Fecha 9

9 de junio de 2026

  • Perú vs. Bolivia
  • Paraguay vs. Colombia
  • Uruguay vs. Venezuela
  • Ecuador vs. Argentina

Equipo libre: Chile

