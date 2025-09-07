Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Rafael Dudamel salió del grupo de los ocho primeros en la Liga BetPlay con el Deportivo Pereira - crédito Colprensa

El clásico del Eje Cafetero en la Liga BetPlay 2025-I dejó al Once Caldas como ganador por 1-0 ante el Deportivo Pereira en el estadio Palogrande de Manizales, con un gol y posterior expulsión de Jefry Zapata para el triunfo de los locales y que escalaron en la tabla de posiciones.

El resultado otorgó al equipo local su segunda victoria consecutiva en el torneo, mientras la autocrítica de Rafael Dudamel, técnico del Pereira, marcó el tono tras el encuentro, pues se le vio muy molesto porque los “Matecañas” no reaccionaron de la mejor manera.

“El balance claramente es negativo”

Tras el pitazo final, Rafael Dudamel no ocultó su descontento con el rendimiento de sus dirigidos, señalando primero a los medios de comunicación en Manizales que “el balance claramente es negativo. Hemos dejado pasar una buena oportunidad para alcanzar nuestro primer triunfo en condición de visitante ante un gran rival, pero en inferioridad numérica, como en ocasiones anteriores, hemos equivocado el camino para encontrar la claridad y superioridad para generar opciones claras de gol”.

“Pudimos y debimos hacer mucho más”, expresó el entrenador venezolano, que subrayó la necesidad de aprovechar la semana larga para que el grupo recupere la energía y la frescura mental y física que, según él, caracterizaban al equipo en el pasado: “Hoy somos un equipo predecible”.

A pesar de la situación, el técnico del Pereira manifestó que el objetivo de clasificar a los cuadrangulares sigue vigente: “Tenemos 27 puntos por delante… no anhelamos estar fuera de la fiesta de los cuadrangulares en diciembre”.

No obstante, reconoció que el presente del equipo exige autocrítica: “Estamos haciendo un ‘mea culpa’ y así no nos va a alcanzar”, afirmó. Dudamel también relató el intercambio que tuvo con su colega Hernán Darío Herrera al término del partido, cuando felicitó al entrenador rival y este le respondió destacando el carácter del Pereira, aunque consideró que su plantel necesita recuperar la confianza y la memoria.

Por parte de Once Caldas, el ambiente fue de satisfacción. El “Arriero” recibió la felicitación de su colega y valoró el esfuerzo de sus jugadores, quienes supieron sostener la ventaja pese a la inferioridad numérica. El técnico resaltó el carácter mostrado por el equipo en un partido de alta exigencia.

Triunfo del “Blanco Blanco”

El enfrentamiento, correspondiente a la décima jornada, se vivió con la intensidad propia de un clásico regional. Desde el inicio, Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, intentó imponer condiciones y aprovechar la localía. Robert Mejía generó la primera aproximación con un disparo de media distancia que exigió al arquero Salvador Ichazo.

Poco después, Michael Barrios envió un centro desde la derecha que Jefry Zapata cabeceó con peligro, obligando a una nueva intervención del guardameta visitante. Deportivo Pereira, por su parte, respondió con un remate de Carlos Darwin Quintero que pasó cerca del arco defendido por el conjunto de Manizales.

La paridad se rompió al inicio del segundo tiempo. Una jugada por el costado derecho culminó con un centro de Juan David Cuesta que Zapata controló dentro del área antes de definir con un potente disparo, venciendo a Ichazo y desatando la celebración en el Palogrande. El delantero dedicó el tanto a Dayro Moreno, ausente por su convocatoria a la Selección Colombia.

Sin embargo, la alegría se transformó en preocupación minutos después: Wilmar Roldán, árbitro del encuentro, mostró la segunda tarjeta amarilla a Zapata por una fuerte entrada sobre Quintero, tras haber sido amonestado previamente por la efusiva celebración del gol. Así, Once Caldas afrontó la última media hora con un hombre menos.

El triunfo permitió a los manizaleños escalar a la decimosexta posición de la tabla, sumando nueve puntos tras dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Deportivo Pereira, en contraste, acumuló su tercer partido sin ganar y descendió al noveno lugar con doce unidades, saliendo del grupo de los ocho primeros.