Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano

Millonarios e Independiente Santa Fe se medirán en el estadio El Campín, en el primer enfrentamiento luego de lo que fue el recordado episodio en la previa del concierto de Damas Gratis

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Millonarios recibirá a Santa Fe
Millonarios recibirá a Santa Fe el sábado 6 de septiembre de 2025- crédito Vizzorimage

La expectativa por el primer clásico capitalino del semestre entre Millonarios e Independiente Santa Fe aumenta de cara al enfrentamiento programado para el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El encuentro tendrá a los embajadores, bajo la conducción de Hernán Torres, ocupando la condición de local y en busca de sumar puntos clave. Por su parte, el actual campeón colombiano llega presionado por la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida ante Once Caldas en condición de local.

A pesar de la sanción impuesta por la Dimayor a Millonarios, el desarrollo del clásico capitalino no corre peligro.

La entidad, mediante la resolución número 86, multó al club Embajador con $11.388.000 e impuso la suspensión de la tribuna norte del estadio por una jornada.

El equipo azul manifestó su intención de apelar la sanción, calificándola de desproporcionada y solicitando que se limite a un llamado de atención. A pesar de esta situación, los organizadores confirmaron que el partido se realizará según lo estipulado, garantizando la continuidad de una de las rivalidades más importantes del fútbol colombiano.

Santa Fe fue campeón de
Santa Fe fue campeón de la Liga Betplay Dimayor en el primer semestre de 2025- crédito @jaimeguevara/ Instagram

Una de las novedades principales será la autorización para la asistencia de la hinchada visitante. Diego González, referente de la Guarida Albirroja Sur, anunció la presencia de los aficionados cardenales en El Campín, despejando así las dudas que se generaron en torno a la habilitación de la tribuna sur para los seguidores de Santa Fe.

Nuestra casa, aquí estaremos para alentar a Independiente Santa Fe, el próximo clásico bogotano, como tiene que ser, con todo el color y la fiesta del partido más importante del FPC”, afirmó González, resaltando el ambiente que se espera con ambas parcialidades en el máximo escenario de la capital.

Líder de la barra de
Líder de la barra de Santa Fe confirmó la presencia de la hinchada Cardenal en el clásico bogotano- crédito @piojo1948/X

De este modo, contrario a los rumores iniciales, la tribuna sur será destinada a los hinchas cardenales, mientras que la tribuna norte permanecerá clausurada —en cumplimiento de la sanción— y la localía de Millonarios se mantendrá en las demás localidades del estadio.

La organización del evento recalca que la jornada sabatina tendrá todas las medidas de seguridad para garantizar que se viva una auténtica fiesta deportiva en Bogotá, en un clásico que promete alto voltaje y gran expectativa para los aficionados de ambos equipos.

Un muerto y varios heridos
Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

Concierto de Damas Gratis terminó en tragedia

Lo que prometía ser una noche de cumbia villera se tornó trágica la noche del 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena. Minutos antes del inicio del show, se desató una batalla campal entre hinchas de distintos equipos de fútbol colombianos, principalmente de Millonarios y Santa Fe.

Los participantes lanzaron objetos contundentes como sillas y canecas, irrumpiendo en el recinto sin boleta y provocando el caos entre el público. El evento fue cancelado inmediatamente para proteger la seguridad de los asistentes.

La violencia tuvo consecuencias fatales: Sergio Blanco, alias “Blanquito”, barrista de la barra Albirroja Sur de Santa Fe, murió aparentemente atropellado en las afueras del escenario mientras intentaba huir. Al menos cinco personas resultaron heridas, algunas por arma blanca, y una fue trasladada a cuidados intensivos.

La tragedia expuso serias falencias en la seguridad del evento. Testigos y líderes sociales denunciaron que ya se habían advertido posibles enfrentamientos antes del concierto, lo que no fue tenido en cuenta en la logística del evento. El acceso sin control y la ausencia de protocolos claros permitieron que las barras ingresaran con armas y se enfrentaran ferozmente dentro del Movistar Arena.

Desde Bogotá y la comunidad musical, las reacciones fueron de dolor y rechazo. El alcalde ordenó una investigación mientras promotores y medios internacionales repudiaron la violencia. La banda Damas Gratis expresó su tristeza públicamente.

