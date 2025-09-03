Periodista boliviano le respondió a Carlos Antonio Vélez tras menospreciar a su selección: “Pinche”

El periodista boliviano se fue en contra del director de Planeta Fútbol de Antena 2 y Win Sports tras los comentarios a su selección -crédito @juanpastenoficial/TikTok

La reciente confrontación entre Juan Pastén Peñafiel y Carlos Antonio Vélez ha trascendido el ámbito deportivo para instalarse en el centro del debate mediático, justo cuando la Selección Colombia se prepara para definir su futuro en la Eliminatoria de la Conmebol.

El intercambio, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales, expuso la tensión entre dos figuras veteranas del periodismo deportivo de Bolivia y Colombia, y puso en evidencia la sensibilidad que rodea el desempeño de ambos seleccionados en la recta final hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Juan Pasten le respondió a Carlos Antonio Vélez por sus comentarios despectivos en contra de Bolivia - crédito Fútbol y más / Youtube

El 2 de septiembre de 2025, a través de su cuenta de Tiktok, el periodista Juan Pasten publicó un video donde compartió algunos fragmentos de Carlos Antonio Vélez hablando sobre el bajo nivel de la selección de Bolivia, y allí aclaró en primer lugar que después del partido entre ambos equipos en El Alto, la selección dirigida por Néstor Lorenzo comenzó su crisis deportiva.

“Atención amigos colombianos, empiezo a escuchar a los eruditos comentaristas que creen que inventaron la pólvora. Fíjense que ellos dicen que después que nosotros les ganamos (Selección Bolivia), ganó un partido, perdió cuatro y empató dos", detalló.

Además, reconoció que Colombia cuenta con mejores jugadores que Bolivia

“Pero parece que el colega colombiano (Carlos Antonio Vélez) no lee muy seguido o se olvidó de leer las estadísticas de su pinche selección, porque después de que les ganamos y les dimos un baile, Colombia solo ganó un partido, perdió 3 y empató 3. Yo no veo tanta diferencia del supuesto poderío del fútbol colombiano. Es verdad que tienen mejores jugadores que nosotros, estoy de acuerdo. Ahora él dice que gracias a Gianni Infantino, que hoy Bolivia espera por luchar por un cupo en el Mundial, pero hoy te digo: muerto, te digo a vos, están sextos. Si Infantino no hubiera modificado el formato, ustedes estarían eliminados”, agregó.

Juan Pasten también se fue en contra de Dayro Moreno y James Rodríguez

James Rodríguez, capitán, junto a la gran novedad de la convocatoria, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno - crédito FCF

En su intervención, también aprovechó para lanzar una feroz crítica en contra de Dayro Moreno, delantero del Once Caldas y James Rodríguez, volante y capitán de la “Tricolor”, que actualmente en el Club León, además de pronosticar que la “Verde” le sacará un empate a Colombia en Barranquilla.

“Han llamado a uno: ”Aladino", el rey de la botella que viene a reforzarlo, y al otro (James Rodríguez) que es un jubilado. Yo creo que les vamos a empatar, y después vayan a llorar al río", finalizó.