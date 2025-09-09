Deportes

Carlos Antonio Vélez le respondió a Néstor Lorenzo por polémicas declaraciones sobre “fracaso” con la selección Colombia: “No me diga”

El comunicador interpreta las declaraciones de Néstor Lorenzo como un posible mensaje al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Colombia clasificó al Mundial y
Colombia clasificó al Mundial y Néstor Lorenzo aprovechó para lanzar una indirecta a sus detractores - crédito Jesús Aviles / Infobae

La controversia en torno a la Selección Colombia se intensificó cuando Carlos Antonio Vélez sugirió que las críticas del técnico Néstor Lorenzo podrían estar dirigidas al propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

El periodista, conocido por su postura crítica al proceso liderado por el entrenador argentino, utilizó su espacio de opinión Palabras mayores, de Win Sports y Antena 2, para cuestionar abiertamente el sentido de las declaraciones de Lorenzo, que calificó a ciertos sectores como “apostadores al fracaso”.

Néstor Lorenzo cobró la clasificación de Colombia al Mundial

Durante una intervención ante la prensa, Néstor Lorenzo se refirió a quienes, según él, buscan presionar al equipo nacional con expectativas desmedidas y comentarios negativos.

El entrenador de la selección Colombia pidió mesurar el análisis sobre los partidos de la Tricolor - crédito FCF

“Es la persona que habla mal a priori aún viendo una situación que se inició no de la mejor manera. Al Mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones, lo hacen para meter presión. Me refiero a la persona que quiere tener la razón o siempre buscar lo malo. Ya se aclaró lo de Durán y siguen hablando que nos peleamos en el vestuario. Por favor, esa gente le hace mal a fútbol, ustedes se tienen que cuidar de esa gente y la honestidad está en tener los pies sobre la tierra y trabajar para ganar”.

Esta fue la respuesta de Carlos Antonio Vélez

La respuesta del periodista no tardó en llegar. El comunicador, quien ha sostenido que el vestuario del combinado nacional atraviesa tensiones internas, interpretó que los señalamientos de Lorenzo podrían alcanzar incluso a la dirigencia federativa.

“Lorenzo dice que hay apostadores al fracaso. ‘El mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones. Para mí lo hacen para meter presión’. Y asegura que ‘esa gente le hace mal al fútbol colombiano.’ No me diga… ¿se refiere a su presidente de federación?”, escribió Vélez en una publicación en la red social X.

Vélez citó las palabras que
Vélez citó las palabras que entregó Ramón Jesurún sobre ganar la Copa del Mundo en 2026- crédito @velezfutbol / X

La publicación de Vélez estuvo acompañada de un informe en el que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, había manifestado la intención de buscar el título en el Mundial de 2026, lo que para el periodista caldense podría interpretarse como una presión adicional sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

La selección Colombia jugará su
La selección Colombia jugará su séptimo mundial en la historia - crédito Mariana Greif / REUTERS

A pesar de que la Selección Colombia logró llegar a la final de la Copa América, estableció el invicto más prolongado de su historia y aseguró su clasificación al Mundial de 2026, Vélez ha mantenido una postura crítica hacia el trabajo de Lorenzo. El comunicador ha insistido en que persisten problemas internos y que el debate sobre el rumbo del equipo nacional sigue abierto entre los principales actores del fútbol colombiano.

La duda planteada por Carlos Antonio Vélez se suma a un intercambio constante de mensajes y posturas entre periodistas, técnicos y directivos, reflejando la intensidad del debate en torno al presente y futuro de la Selección Colombia.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela vs. Colombia

  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

