Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

América de Cali busca un nuevo director técnico- crédito ETCE

El futuro del banquillo técnico de América parece tomar un giro imprevisto. Mientras la directiva analiza la llegada de un estratega con extensos logros internacionales, diversos aspirantes locales y de la casa han quedado, al menos por ahora, de lado.

Al parecer, la directiva del América dejaría atrás la apuesta por técnicos sin vasta experiencia, como fue el caso reciente de Gabriel Raimondi, para centrarse en un director técnico argentino con una trayectoria repleta de éxitos.

Y es que, durante los últimos días, las oficinas del América han recibido múltiples hojas de vida, aunque solo algunas llegaron a transformarse en conversaciones formales.

El propio Juan Cruz Real admitió que “hubo acercamientos” y expresó su aprecio por la institución: “Me pone contento que América me tenga en consideración, es un club al que le guardo cariño por lo que vivimos juntos”, afirmó en diálogo con Win Sports.

Juan Cruz Real era opcionado para llegar a la dirección técnica del América- crédito Reuters

A la lista de candidatos se sumó David González, recién desvinculado de Millonarios tras una racha de malos resultados. También un sector de la hinchada solicitó de manera pública una oportunidad para Alex Escobar, conocido como ‘el pibe del barrio Obrero’ y actual empleado del club, aunque esa opción ha sido descartada.

El nombre que más peso ha cobrado en las últimas horas es el de Gustavo Quinteros, técnico argentino de 60 años que, como reveló el periodista Pipe Sierra, “es el ‘Plan A’ de América. El DT argentino está en diálogos y es el ‘tapado’ de la dirigencia”.

De acuerdo con el periodista, la decisión final dependerá de la sintonía entre el proyecto deportivo y los términos económicos: “Buscan aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica”, detalló Sierra.

Gustavo Quinteros sería el plan A de la dirigencia del América- crédito @PSierra/X

El perfil de Quinteros haría que el equipo pase de apostar por un entrenador debutante a confiar en un veterano con amplia experiencia internacional. El técnico cuenta con pasos como seleccionador nacional de Bolivia y Ecuador, dirigiendo ambas selecciones en Eliminatorias y Copas América.

Como entrenador de clubes, Quinteros ha sumado más de una docena de títulos, destacándose en Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero de Bolivia; Emelec de Ecuador; Universidad Católica y Colo Colo en Chile, donde consiguió títulos de liga, supercopa y otras copas; y Vélez Sarsfield en Argentina. Además, dirigió equipos en Arabia Saudita, México y Brasil. A nivel de selección, integró el plantel de Bolivia durante el Mundial de 1994 como defensor.

Queda abierta la principal incógnita: si la amplia experiencia de Quinteros se ajusta al marco presupuestal de América y si el club aprovechará que el técnico se encuentra libre desde que concluyó su breve paso por Grêmio a comienzos de año.

Gustavo Quinteros levanta la copa de la Liga Profesional que consiguió con Vélez- crédito Prensa Vélez Sarsfield

Cómo es el palmarés de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros ha consolidado una carrera exitosa como técnico en varios países de Sudamérica. Hasta finales de 2024, acumuló 13 títulos oficiales en cuatro naciones diferentes: Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina.

En Bolivia, ganó con Blooming (Apertura 2005), Bolívar (Apertura 2009) y Oriente Petrolero (Clausura 2010, Torneo de Invierno 2010). En Ecuador, logró el bicampeonato de la Primera División con Emelec durante 2013 y 2014.

En Chile, su trayectoria también fue destacada. Con Universidad Católica, Quinteros se consagró campeón de liga y ganó la Supercopa en 2019. Posteriormente, en Colo-Colo, alzó la Primera División en 2022, la Copa Chile en 2021 y 2023, y la Supercopa Chilena en 2022. Su desempeño en estos clubes lo convirtió en uno de los técnicos más exitosos y reconocidos en el continente.

En diciembre de 2024, Quinteros ganó su primer título en Argentina al coronarse en la Liga Profesional con Vélez Sarsfield, completando así su palmarés con un trofeo en su país natal —sumando así sus 13 títulos oficiales—. Este logro lo convirtió en uno de los entrenadores argentinos con más campeonatos, solo por detrás de figuras como Ramón Díaz, Helenio Herrera, Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi.

Asimismo, destaca el hecho de haberse consagrado campeón en cuatro países sudamericanos, lo que lo sitúa como uno de los técnicos más versátiles y exitosos de la región.