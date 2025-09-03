Brasil vs. Chile: hora y dónde ver en Colombia el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Rodrygo en el estadio Nacional de Santiago, con la marca de Iván Alvarado - crédito Iván Alvarado / REUTERS

Inicia la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.

Por esta razón, la fecha 16 tendrá un partido atractivo pese a las diferencias de realidades: Brasil, con el cupo asegurado a la próxima cita mundialista, recibirá a Chile que faltará por tercera vez al certamen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pentacampeón del mundo quiere cerrar bien las eliminatorias

Brasil quiere cerrar las Eliminatorias entre los dos primeros - crédito Iván Alvarado / REUTERS

El partido se jugará el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver de Gol Caracol, Deportes RCN y las aplicaciones de Youtube, como también en las aplicaciones de Ditu y Canal RCN.

El juez central del partido será el venezolano Alexis Herrera.

Ficha del partido

Brasil vs. Chile

Fecha: 4 de septiembre de 2025

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora : 7:30 ap m.

Árbitro: Alexis Herrera

Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN