Brasil vs. Chile: hora y dónde ver en Colombia el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Inicia la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.
Por esta razón, la fecha 16 tendrá un partido atractivo pese a las diferencias de realidades: Brasil, con el cupo asegurado a la próxima cita mundialista, recibirá a Chile que faltará por tercera vez al certamen.
El pentacampeón del mundo quiere cerrar bien las eliminatorias
El partido se jugará el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver de Gol Caracol, Deportes RCN y las aplicaciones de Youtube, como también en las aplicaciones de Ditu y Canal RCN.
El juez central del partido será el venezolano Alexis Herrera.
Ficha del partido
Brasil vs. Chile
- Fecha: 4 de septiembre de 2025
- Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
- Hora: 7:30 ap m.
- Árbitro: Alexis Herrera
- Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN