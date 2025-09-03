Deportes

Brasil vs. Chile: hora y dónde ver en Colombia el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

El equipo de Carlo Ancelotti busca seguir en lo más alto de la tabla de posiciones ya con su cupo asegurado en la próxima copa del mundo, mientras que Chile ya está eliminado

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Rodrygo en el estadio Nacional
Rodrygo en el estadio Nacional de Santiago, con la marca de Iván Alvarado - crédito Iván Alvarado / REUTERS

Inicia la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.

Por esta razón, la fecha 16 tendrá un partido atractivo pese a las diferencias de realidades: Brasil, con el cupo asegurado a la próxima cita mundialista, recibirá a Chile que faltará por tercera vez al certamen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pentacampeón del mundo quiere cerrar bien las eliminatorias

Brasil quiere cerrar las Eliminatorias
Brasil quiere cerrar las Eliminatorias entre los dos primeros - crédito Iván Alvarado / REUTERS

El partido se jugará el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver de Gol Caracol, Deportes RCN y las aplicaciones de Youtube, como también en las aplicaciones de Ditu y Canal RCN.

El juez central del partido será el venezolano Alexis Herrera.

Ficha del partido

Brasil vs. Chile

  • Fecha: 4 de septiembre de 2025
  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 ap m.
  • Árbitro: Alexis Herrera
  • Transmisión de TV: Gol Caracol, Deportes RCN

Temas Relacionados

Selección BrasilBrasil vs. ChileSelección ChileEliminatorias SudamericanasColombia-Deportes

Más Noticias

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11 Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá su paso por el País Vasco, en donde contará con varios premios de media montaña, que podría aprovechar Egan Bernal para volver a estar entre los diez primeros de la clasificación general

Vuelta a España 2025 EN

Estos serían los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia contra Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana

Alinear a Dayro Moreno y el reemplazo de Daniel Muñoz como lateral derecho son las dudas más fuertes del entrenador de la Tricolor de cara al partido de la fecha 17

Estos serían los 11 elegidos

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido que puede clasificar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará su último partido como local en la Eliminatoria Sudamericana, en donde podrá clasificarse al mundial que se jugará en los tres países de Norteamérica

Colombia vs. Bolivia: hora y

Periodista boliviano le respondió a Carlos Antonio Vélez tras menospreciar a su selección: “Pinche”

El comunicador boliviano Juan Pastén Peñafiel utiliza un tono crítico y datos concretos para rebatir las afirmaciones de Carlos Antonio Vélez sobre la clasificación de Bolivia en la Eliminatoria de la Conmebol

Periodista boliviano le respondió a

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

La liga de fútbol de Magdalena rechazó el acto de violencia de género durante el encuentro disputado en Aracataca

Video: Un jugador agrede a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón aseguró que ex

Yina Calderón aseguró que ex de Laura G le iba a pagar por publicar videos de la modelo y la DJ rechazó el dinero

Rifirrafe entre Patricia Grisales y Carolina Sabino calentó los ánimos en ‘Masterchef Celebrity’ por presunta trampa

La Liendra enfurece porque no encuentra avisos en español en Miami siendo una zona latina: “Deberían tenerlo en cuenta”

María C es la nueva eliminada del ‘Desafío 2025’ tras ceder su cupo a Myrian en el reto a muerte: “Conozco su historia”

Juan Pablo Barragán revela qué es lo más difícil de actuar con influenciadores y no con actores formados profesionalmente

Deportes

Etapa 11 de la Vuelta

Etapa 11 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y los ciclistas colombianos

Estos serían los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia contra Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido que puede clasificar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista boliviano le respondió a Carlos Antonio Vélez tras menospreciar a su selección: “Pinche”

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano