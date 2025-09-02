Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, confesó que intentó suicidarse en un momento de su vida

Katherine Tapia jugó su primera Copa América con la selección Colombia - crédito Conmebol

La mejor arquera de la pasada Copa América Femenina que se jugó en Ecuador fue la colombiana Katherine Tapia. Su desempeño en el arco durante todo el campeonato, y las atajadas que la convirtieron en protagonista durante la final ante el seleccionado de Brasil la llevaron a quedarse con el reconocimiento.

En una entrevista que concedió a Los Informantes, solo dos días después de haberse convertido en subcampeona del continente con la selección Colombia, la cordobesa reveló varios detalles de lo que ha sido el camino para llegar a ser la titular bajo los tres palos de la Tricolor.

La jugadora expresó que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando intentó quitarse la vida, y a raíz de un episodio de depresión se deterioró física y mentalmente: “Ya mi estómago no aguantaba más medicación. Yo perdí 12 kilos”.

Este cuadro lo desencadenó la lesión de rodilla que la dejó por fuera del Mundial de Nueva Zelanda, en 2023: “Fueron cinco meses que estuve así depresiva, tanto que intenté quitarme la vida dos veces tomando medicamentos”, reveló Tapia.

Mientras hablaba con sus padres y personas cercanas por teléfono y se mostraba fuerte y decidida a seguir con sus proyectos, en la soledad de su hogar la idea de acabar con su vida era cada vez más fuerte.

En el primer intento iba a tomarse todo un frasco de pastillas, pero la llamada de su madre evitó ese desafortunado momento: “Cuando lo intenté la primera vez me llamó mi mamá cuando lo iba a hacer. Y yo dije ‘perdón Diosito’”, dijo la guardameta que viste la camiseta del Palmeiras en Brasil.

Su segunda salvadora fue una de sus amigas y fue allí cuando salió de ese círculo vicioso que la tenía consumida en pensamientos suicidas: “La segunda vez me llamó una amiga, y yo ahí reaccioné y dije jueputa, ¿qué estoy haciendo? No lo había hecho, estuve a punto de tomarme las pastillas (sic)”, aseguró.

Logró salir de ese difícil momento con ayuda psicológica y psiquiatría, mientras retornaba a sus entrenamientos con la selección nacional que la llevaron a los Juegos Olímpicos de París 2025 y a la cita continental como arquera titular indiscutible.

Tapia sobre el desempeño y los retos que se vienen para la selección Colombia

En conversación con El VBar de Caracol Radio, la colombiana reconoció que el título de las mejores de América se esfumó en las manos por erros pequeños que se permitieron a sus rivales tomar ventaja en medio de un duelo sin igual.

“Se nos escapa por cosas mínimas, desde que llegamos a Ecuador teníamos un propósito y se lo encomendamos a Dios (...) la Selección viene en un crecimiento muy grande”.

Ahora, luego de pasar la página el plantel de cafeteras se enfoca en lo que será el proceso de clasificación al mundial que dará inicio en el mes de octubre de 2025:“Con el trabajo y todo lo que la Selección viene haciendo, yo creo que tenemos que estar (en el Mundial). Es nuestra obligación como deportistas y representantes de la Selección Colombia poder clasificar al Mundial y hacerlo de primeras”.

Así mismo, confirmó que uno de sus propósitos a mediano paso es dar un salto al fútbol de viejo continente, ya que se encuentra en medio de varias propuestas de algunos equipos, un tema que ya se ha conversado con las directivas del equipo y se llegó al acuerdo que pensará en su traspaso a finales del año, pues de momento es consciente que la necesitan en el Palmeiras y no puede abandonar a la institución.