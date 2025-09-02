Deportes

Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, confesó que intentó suicidarse en un momento de su vida

En la Copa América Femenina 2025, la deportista se quedó con el guante de oro a la mejor arquera del campeonato

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Katherine Tapia jugó su primera
Katherine Tapia jugó su primera Copa América con la selección Colombia - crédito Conmebol

La mejor arquera de la pasada Copa América Femenina que se jugó en Ecuador fue la colombiana Katherine Tapia. Su desempeño en el arco durante todo el campeonato, y las atajadas que la convirtieron en protagonista durante la final ante el seleccionado de Brasil la llevaron a quedarse con el reconocimiento.

En una entrevista que concedió a Los Informantes, solo dos días después de haberse convertido en subcampeona del continente con la selección Colombia, la cordobesa reveló varios detalles de lo que ha sido el camino para llegar a ser la titular bajo los tres palos de la Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jugadora expresó que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando intentó quitarse la vida, y a raíz de un episodio de depresión se deterioró física y mentalmente: “Ya mi estómago no aguantaba más medicación. Yo perdí 12 kilos”.

Este cuadro lo desencadenó la lesión de rodilla que la dejó por fuera del Mundial de Nueva Zelanda, en 2023: “Fueron cinco meses que estuve así depresiva, tanto que intenté quitarme la vida dos veces tomando medicamentos”, reveló Tapia.

Katherine Tapia, mejor arquera de
Katherine Tapia, mejor arquera de la Copa América Femenina 2025 - crédito FCF

Mientras hablaba con sus padres y personas cercanas por teléfono y se mostraba fuerte y decidida a seguir con sus proyectos, en la soledad de su hogar la idea de acabar con su vida era cada vez más fuerte.

En el primer intento iba a tomarse todo un frasco de pastillas, pero la llamada de su madre evitó ese desafortunado momento: “Cuando lo intenté la primera vez me llamó mi mamá cuando lo iba a hacer. Y yo dije ‘perdón Diosito’”, dijo la guardameta que viste la camiseta del Palmeiras en Brasil.

Su segunda salvadora fue una de sus amigas y fue allí cuando salió de ese círculo vicioso que la tenía consumida en pensamientos suicidas: “La segunda vez me llamó una amiga, y yo ahí reaccioné y dije jueputa, ¿qué estoy haciendo? No lo había hecho, estuve a punto de tomarme las pastillas (sic)”, aseguró.

Logró salir de ese difícil momento con ayuda psicológica y psiquiatría, mientras retornaba a sus entrenamientos con la selección nacional que la llevaron a los Juegos Olímpicos de París 2025 y a la cita continental como arquera titular indiscutible.

Fútbol - Copa América Femenina
Fútbol - Copa América Femenina - Final - Colombia vs Brasil - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - 2 de agosto de 2025 Katherine Tapia de Colombia celebra con el trofeo a la Mejor Portera - crédito Cristina Vega/Reuters

Tapia sobre el desempeño y los retos que se vienen para la selección Colombia

En conversación con El VBar de Caracol Radio, la colombiana reconoció que el título de las mejores de América se esfumó en las manos por erros pequeños que se permitieron a sus rivales tomar ventaja en medio de un duelo sin igual.

“Se nos escapa por cosas mínimas, desde que llegamos a Ecuador teníamos un propósito y se lo encomendamos a Dios (...) la Selección viene en un crecimiento muy grande”.

La selección Colombia perdió en
La selección Colombia perdió en un año las finales de las Copas América masculina y femenina - crédito EFE / Reuters

Ahora, luego de pasar la página el plantel de cafeteras se enfoca en lo que será el proceso de clasificación al mundial que dará inicio en el mes de octubre de 2025:“Con el trabajo y todo lo que la Selección viene haciendo, yo creo que tenemos que estar (en el Mundial). Es nuestra obligación como deportistas y representantes de la Selección Colombia poder clasificar al Mundial y hacerlo de primeras”.

Así mismo, confirmó que uno de sus propósitos a mediano paso es dar un salto al fútbol de viejo continente, ya que se encuentra en medio de varias propuestas de algunos equipos, un tema que ya se ha conversado con las directivas del equipo y se llegó al acuerdo que pensará en su traspaso a finales del año, pues de momento es consciente que la necesitan en el Palmeiras y no puede abandonar a la institución.

Temas Relacionados

Katherine TapiaIntentos de suicidioArqueraSelección ColombiaSuicidio en ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Técnico de Once Caldas defendió de las críticas a Dayro Moreno por su llamado a la selección Colombia: “Deje la rabia, la ira”

El técnico del Once Caldas respaldó públicamente a su delantero tras las críticas por su convocatoria a la Selección Colombia, y lanzó un mensaje directo a quienes dudan de la trayectoria y el rendimiento del goleador

Técnico de Once Caldas defendió

América de Cali, colero de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 9: así va la tabla de posiciones

Junior está a doce puntos de lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales, al ser líder del campeonato, mientras que equipos como Deportivo Cali comienza a colgarse en puntos

América de Cali, colero de

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

El colombiano mantiene su diferencia con Jonas Vingegaard, pero los resultados de los ciclistas en las fugas no le han permitido mantenerse dentro de los diez mejores de la carrera española

Etapa 10 de la Vuelta

De Dayro Moreno no tienen un buen recuerdo en Bolivia: esto es lo que dicen del paso del delantero colombiano

La convocatoria del atacante a la Selección Colombia revive en Santa Cruz de la Sierra los recuerdos de su conflictiva estadía en Oriente Petrolero y los episodios extradeportivos que marcaron su paso por ese equipo

De Dayro Moreno no tienen

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Coqueteo en el ‘Desafío 2025’,

Coqueteo en el ‘Desafío 2025’, Deisy sorprendió a Rata con curioso detalle que le envió en secreto: “Enamora”

Amigo de Yina Calderón asegura que Melissa Gate evita a la DJ: “No me gustaría que hubiera una enemistad entre ellas”

Paola Jara y Jessi Uribe presumen los 7 meses de embarazo de la cantante con emotiva publicación: “Parezco como un pingüino”

Michelle Rouillard le declaró la guerra de frente a Valentina Taguado en ‘Masterchef Celebrity’: “Me encantaría sacarla”

Apareció Melissa Grisales, la supuesta amante de Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano: “No soy la moza de nadie”

Deportes

Técnico de Once Caldas defendió

Técnico de Once Caldas defendió de las críticas a Dayro Moreno por su llamado a la selección Colombia: “Deje la rabia, la ira”

América de Cali, colero de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 9: así va la tabla de posiciones

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

A Dayro Moreno no lo recuerdan bien en Bolivia: esto es lo que dicen del paso del delantero colombiano en el altiplano

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar