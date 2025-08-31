Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Rafael Dudamel jugó contra el equipo en el que fue campeón por última vez en Colombia - crédito Colprensa

La derrota de Deportivo Pereira frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Centenario de Armenia generó tensas reacciones tras el encuentro, especialmente durante la conferencia de prensa con el técnico venezolano Rafael Dudamel.

Al concluir el partido, en el que los Leopardos se impusieron 0-1 y estrellaron tres remates contra los palos, el entrenador fue consultado sobre la aparente falta de riesgo asumido por su equipo, mencionando la percepción de que el equipo parecía visitante y no local, sobre todo en la segunda parte del partido, lo que desató un intercambio de palabras.

A este planteo, Dudamel respondió con una crítica al modo en que se formuló la pregunta: “Yo te felicito y te admiro porque saber qué sentía la gente en tu rol de periodista, no es fácil. Me gustaría que me pudieras hacer la pregunta en primera persona y no escudarte en la gente.

Perdóname, no he terminado. Tú me hiciste una pregunta. Sería interesante que me hicieras la pregunta en primera persona, porque yo veo que la gente salió tranquila, yo veo que la gente sale amargada por la derrota, si hubiese pasado aquí o en el Hernán Ramírez. Yo vi otro partido al que tú viste, y además, al frente teníamos un rival de calidad, que salía bien, que descomprimía la presión que uno ejercería”.

Dudamel explicó que el contexto fue determinante, resaltando la dificultad de igualar el rendimiento habitual en el estadio de Pereira: “Hay dos cosas muy claras, jamás va a ser igual cuando juguemos en nuestra casa, en Pereira, estoy muy feliz y hay que agradecerle a toda la gente que vino desde Pereira a acompañar, a apoyar, y estoy seguro que rebobinando la película del encuentro desde la amargura, pero reconociendo el esfuerzo que ha hecho el plantel”

Deportivo Pereira está en el borde de los ocho mejores con 12 puntos en nueve partidos - crédito Colprensa

No tengo reproches para los jugadores, y después no te olvides, aunque se lo quieres poner en la opinión del hincha, estamos jugando cada tres días y no son robots, son seres humanos. Entonces, ojalá pudieses rendir cada 72 horas al mismo nivel como lo hemos hecho siempre en casa, jamás va a ser igual. Hoy el equipo ha hecho el mejor esfuerzo”.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pereira jugó como local en Armenia debido a las remodelaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas - crédito Colprensa

1) Junior FC: 20 puntos / +10 diferencia de gol / 9 partidos jugados

2) Independiente Medellín: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados

3) Atlético Nacional: 16 puntos / +7 diferencia de gol / 9 partidos jugados

4) Deportes Tolima: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados

5) Fortaleza CEIF: 14 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados

6) Llaneros FC: 14 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados

7) Atlético Bucaramanga: 13 puntos / +6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

8) Deportivo Pereira: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados

9) Independiente Santa Fe: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.

10) Envigado FC: 10 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.

11) Boyacá Chicó: 10 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados

12) Deportivo Cali: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 9 partidos jugados.

13) La Equidad FC: 9 puntos / -3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.

14) Alianza FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.

15) Unión Magdalena: 8 puntos / -7 diferencia de gol / 9 partidos jugados.

16) Millonarios: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados

17) Águilas Doradas: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 9 partidos jugados

18) Deportivo Pasto: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados

19) América de Cali: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados

20) Once Caldas: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados