Calendario de la Champions League: estos serán los partidos del Bayern Múnich, de Luis Díaz, y Benfica, de Richard Ríos

La temporada 2025-2026 recién comienza a calentar motores con los primeros partidos de la liga.
Ahora, con la expectativa de lo que hagan equipos como el Bayern Múnich, que contrató recientemente a Luis Díaz como su nuevo refuerzo en el ataque, y con Richard Ríos, como nuevo refuerzo en el mediocampo de Benfica, se conocieron las fechas de los partidos que jugarán las estrellas de la selección Colombia.
El 30 de agosto de 2025, la UEFA dio a conocer las fechas de los partidos de la fase de liga.
El primero en tener acción en el torneo de clubes más importante del mundo será Richard Ríos, que recibirá el 16 de septiembre de 2025 al Qarabag de Azerbaiyán, en el estadio da Luz.
Por los lados del Bayern Múnich con Luis Díaz, debutarán el 17 de septiembre en el estadio Allianz Arena, ante Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.
A continuación, estas son las fechas de los partidos del Bayern Múnich y Benfica
Bayern Múnich
- 17 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Bayern Múnich vs. Chelsea - 2:00 p. m.
- 30 de septiembre de 2025 - Fecha 2: Pafos de Chipre vs. Bayern Múnich
- 22 de octubre de 2025 - Fecha 3: Bayern Múnich vs. Club Brujas
- 4 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich
- 26 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Arsenal de Inglaterra vs. Bayern Múnich
- 9 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa
- 20 de enero de 2026 - Fecha 7: Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise
- 28 de enero de 2026 - Fecha 8: PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
Benfica
- 16 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Benfica vs. Qarabag
- 30 de septiembre de 2025 - Fecha 2: Chelsea vs. Benfica
- 21 de octubre de 2025 - Fecha 3: Newcastle United vs. Benfica
- 5 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Benfica vs. Bayer Leverkusen
- 25 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Ajax vs. Benfica
- 10 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Benfica vs. Napoli
- 21 de enero de 2026 - Fecha 7: Juventus vs. Benfica
- 28 de enero de 2026 - Fecha 8: Benfica vs. Real Madrid
Más colombianos en acción en la Champions League
Otro de los futbolistas colombianos que tendrá acción en la Champions League será el delantero Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa.
En su debut tendrá que visitar al Kairat Almaty de Kazajistán (equipo sorpresa de esta edición de la Champions League) en la primera fecha, mientras que en la última jornada tendrá una visita complicada ante el Athletic Club de Bilbao.
Otro de los partidos más destacados que habrá entre colombianos, será en la fecha 6, cuando Bayern Múnich se enfrente al Sporting de Lisboa en el estadio Allianz Arena.
A continuación, este es el calendario del equipo portugués.
- 18 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Sporting CP vs. Kairat Almaty
- 30 de septiembre de 2025 - Fecha 2: Napoli vs. Sporting CP
- 22 de octubre de 2025 - Fecha 3: Sporting CP vs. Marsella
- 4 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Juventus vs. Sporting CP
- 26 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Sporting CP vs. Club Brujas
- 9 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Bayern Múnich vs. Sporting CP
- 20 de enero de 2026 - Fecha 7: Sporting CP vs. París Saint Germain
- 28 de enero de 2026 - Fecha 8: Athletic Club vs. Sporting CP
Así está el palmarés de equipos campeones de la UEFA Champions League
Estos son los equipos campeones de la UEFA Champions League (anteriormente Copa de Europa) y la cantidad de títulos que ha conquistado cada uno, ordenados por cantidad de trofeos:
Real Madrid (España): 14 títulos
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
AC Milan (Italia): 7 títulos
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
Bayern Múnich (Alemania): 6 títulos
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
Liverpool FC (Inglaterra): 6 títulos
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
FC Barcelona (España): 5 títulos
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
Ajax (Países Bajos): 4 títulos
1971, 1972, 1973, 1995
Manchester United (Inglaterra): 3 títulos
1968, 1999, 2008
Inter de Milán (Italia): 3 títulos
1964, 1965, 2010
Juventus (Italia): 2 títulos
1985, 1996
SL Benfica (Portugal): 2 títulos
1961, 1962
Chelsea FC (Inglaterra): 2 títulos
2012, 2021
Nottingham Forest (Inglaterra): 2 títulos
1979, 1980
FC Porto (Portugal): 2 títulos
1987, 2004
Steaua Bucarest (Rumania): 1 título
1986
Olympique de Marsella (Francia): 1 título
1993
Borussia Dortmund (Alemania): 1 título
1997
Celtic FC (Escocia): 1 título
1967
Hamburgo (Alemania): 1 título
1983
Feyenoord (Países Bajos): 1 título
1970
Aston Villa (Inglaterra): 1 título
1982
PSV Eindhoven (Países Bajos): 1 título
1988
Estrella Roja de Belgrado (Serbia): 1 título