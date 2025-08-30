Calendario de la Champions League: estos serán los partidos del Bayern Múnich, de Luis Díaz, y Benfica, de Richard Ríos

Los dos futbolistas de la selección Colombia tendrán un calendario interesante en el comienzo de la Champions League-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La temporada 2025-2026 recién comienza a calentar motores con los primeros partidos de la liga.

Ahora, con la expectativa de lo que hagan equipos como el Bayern Múnich, que contrató recientemente a Luis Díaz como su nuevo refuerzo en el ataque, y con Richard Ríos, como nuevo refuerzo en el mediocampo de Benfica, se conocieron las fechas de los partidos que jugarán las estrellas de la selección Colombia.

La Champions definió las fechas y horarios de los partidos de la fase de liga-crédito Stephane Mahe/REUTERS

El 30 de agosto de 2025, la UEFA dio a conocer las fechas de los partidos de la fase de liga.

El primero en tener acción en el torneo de clubes más importante del mundo será Richard Ríos, que recibirá el 16 de septiembre de 2025 al Qarabag de Azerbaiyán, en el estadio da Luz.

Por los lados del Bayern Múnich con Luis Díaz, debutarán el 17 de septiembre en el estadio Allianz Arena, ante Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos.

A continuación, estas son las fechas de los partidos del Bayern Múnich y Benfica

Bayern Múnich

17 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Bayern Múnich vs. Chelsea - 2:00 p. m.

30 de septiembre de 2025 - Fecha 2 : Pafos de Chipre vs. Bayern Múnich

22 de octubre de 2025 - Fecha 3: Bayern Múnich vs. Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich

26 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Arsenal de Inglaterra vs. Bayern Múnich

9 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa

20 de enero de 2026 - Fecha 7: Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise

28 de enero de 2026 - Fecha 8: PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich

Benfica

16 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Benfica vs. Qarabag

30 de septiembre de 2025 - Fecha 2: Chelsea vs. Benfica

21 de octubre de 2025 - Fecha 3: Newcastle United vs. Benfica

5 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Benfica vs. Bayer Leverkusen

25 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Ajax vs. Benfica

10 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Benfica vs. Napoli

21 de enero de 2026 - Fecha 7: Juventus vs. Benfica

28 de enero de 2026 - Fecha 8: Benfica vs. Real Madrid

Más colombianos en acción en la Champions League

El delantero proveniente del Almería volverá a jugar la Champions League después de tres temporadas - crédito Pedro Nunes / REUTERS

Otro de los futbolistas colombianos que tendrá acción en la Champions League será el delantero Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa.

En su debut tendrá que visitar al Kairat Almaty de Kazajistán (equipo sorpresa de esta edición de la Champions League) en la primera fecha, mientras que en la última jornada tendrá una visita complicada ante el Athletic Club de Bilbao.

Otro de los partidos más destacados que habrá entre colombianos, será en la fecha 6, cuando Bayern Múnich se enfrente al Sporting de Lisboa en el estadio Allianz Arena.

A continuación, este es el calendario del equipo portugués.

18 de septiembre de 2025 - Fecha 1: Sporting CP vs. Kairat Almaty

30 de septiembre de 2025 - Fecha 2: Napoli vs. Sporting CP

22 de octubre de 2025 - Fecha 3: Sporting CP vs. Marsella

4 de noviembre de 2025 - Fecha 4: Juventus vs. Sporting CP

26 de noviembre de 2025 - Fecha 5: Sporting CP vs. Club Brujas

9 de diciembre de 2025 - Fecha 6: Bayern Múnich vs. Sporting CP

20 de enero de 2026 - Fecha 7: Sporting CP vs. París Saint Germain

28 de enero de 2026 - Fecha 8: Athletic Club vs. Sporting CP

Así está el palmarés de equipos campeones de la UEFA Champions League

Bayern quiere su séptima Champions, mientras que Benfica busca la tercera-crédito Stephane Mahe/REUTERS

Estos son los equipos campeones de la UEFA Champions League (anteriormente Copa de Europa) y la cantidad de títulos que ha conquistado cada uno, ordenados por cantidad de trofeos:

Real Madrid (España): 14 títulos

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

AC Milan (Italia): 7 títulos

1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Bayern Múnich (Alemania): 6 títulos

1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020

Liverpool FC (Inglaterra): 6 títulos

1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019

FC Barcelona (España): 5 títulos

1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Ajax (Países Bajos): 4 títulos

1971, 1972, 1973, 1995

Manchester United (Inglaterra): 3 títulos

1968, 1999, 2008

Inter de Milán (Italia): 3 títulos

1964, 1965, 2010

Juventus (Italia): 2 títulos

1985, 1996

SL Benfica (Portugal): 2 títulos

1961, 1962

Chelsea FC (Inglaterra): 2 títulos

2012, 2021

Nottingham Forest (Inglaterra): 2 títulos

1979, 1980

FC Porto (Portugal): 2 títulos

1987, 2004

Steaua Bucarest (Rumania): 1 título

1986

Olympique de Marsella (Francia): 1 título

1993

Borussia Dortmund (Alemania): 1 título

1997

Celtic FC (Escocia): 1 título

1967

Hamburgo (Alemania): 1 título

1983

Feyenoord (Países Bajos): 1 título

1970

Aston Villa (Inglaterra): 1 título

1982

PSV Eindhoven (Países Bajos): 1 título

1988

Estrella Roja de Belgrado (Serbia): 1 título