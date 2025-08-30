Deportes

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

La continuidad del fútbol alemán tendrá un partido interesante con los “Gigantes de Baviera” cerrando la fecha en la jornada del sábado

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz tendrá una dura
Luis Díaz tendrá una dura visita en la casa del Augsburgo, aunque el equipo de Vincent Kompany contará con todo su potencial en ataque-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Augsburgo y Bayern Múnich por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026.

El Bayern Múnich de Luis Díaz quiere seguir en lo más alto del campeonato

Bayern Múnich viene de un
Bayern Múnich viene de un debut inolvidable, tras golear al Leipzig-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 30 de agosto de 2025 en el estadio WWK Arena de Augsburgo (que cuenta con capacidad para 30.660 personas) y comenzará a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y la aplicación Disney Plus (planes estándar y premium).

El Augsburgo comenzó de buena forma la temporada 2025-2026, pese a las dudas que dejó en sus amistosos de pretemporada ante el Crystal Palace y Sunderland, equipos que pertenecen a la Premier League de Inglaterra.

En su debut, los dirigidos por el alemán Sandro Wagner derrotaron el 23 de agosto de 2025 al Friburgo en el estadio Europa-Park por 3-1, en el debut en el campeonato alemán, el 23 de agosto de 2025.

Con goles del griego Dimitrios Giannoulis al minuto 32, del francés Chrislain Matsima al 42 y del alemán Marius Wolf al 45+2, el cuadro que también pertenece a la región de Baviera, se llevó el triunfo, pese al gol del italiano Vincenzo Grifo de tiro penal al 58 para el Friburgo.

En el Bayern Múnich, viene de tener un debut importante en el campeonato alemán al golear por 6-0 al RB Leipzig en el estadio Allianz Arena, el 22 de agosto de 2025.

Con doblete de Michael Olise al minuto 27 y 42, triplete de Harry Kane al 64, 74 y 78 y anotación de Luis Díaz al minuto 32, los “Gigantes de Baviera” dirigidos por el belga Vincent Kompany.

