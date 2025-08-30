Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

11:30 hs

El Bayern Múnich de Luis Díaz quiere seguir en lo más alto del campeonato

Bayern Múnich viene de un debut inolvidable, tras golear al Leipzig-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 30 de agosto de 2025 en el estadio WWK Arena de Augsburgo (que cuenta con capacidad para 30.660 personas) y comenzará a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y la aplicación Disney Plus (planes estándar y premium).

El Augsburgo comenzó de buena forma la temporada 2025-2026, pese a las dudas que dejó en sus amistosos de pretemporada ante el Crystal Palace y Sunderland, equipos que pertenecen a la Premier League de Inglaterra.

En su debut, los dirigidos por el alemán Sandro Wagner derrotaron el 23 de agosto de 2025 al Friburgo en el estadio Europa-Park por 3-1, en el debut en el campeonato alemán, el 23 de agosto de 2025.

Con goles del griego Dimitrios Giannoulis al minuto 32, del francés Chrislain Matsima al 42 y del alemán Marius Wolf al 45+2, el cuadro que también pertenece a la región de Baviera, se llevó el triunfo, pese al gol del italiano Vincenzo Grifo de tiro penal al 58 para el Friburgo.

