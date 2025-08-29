Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

Kilómetro 100: Ya los corredores se preparan para llegar al Puerto de la Creu de Perves, puerto de segunda categoría (5,7 kilómetros de recorrido y una inclinación del 6,3%). Juan Ayuso del UAE Emirates, Harold Tejada del XDS Astana Team y Eduardo Sepúlveda del Lotto siguen en la fuga sacando casi 4 minutos al pelotón general.

Kilómetro 88: ¡Faltan 100 kilómetros para llegar a la meta!

La fuga del día ya le saca más de cuatro minutos al pelotón general, en donde se encuentra el noruego Torstein Træen del Bahrain Victorious, líder de la Vuelta a España.

Kilómetro 70: ¡Fuga del momento! Hay 13 ciclistas en el liderato parcial de la etapa. Entre ellos, el colombiano Harold Tejada del XDS Astana Team se encuentra en el grupo. Dentro de los favoritos también se encuentran el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek, el español Juan Ayuso y el australiano Jay Vine del UAE Emirates y el argentino Eduardo Sepúlveda del Lotto.

El corredor del UAE Emirates Juan Ayuso se lleva el primer puerto de montaña de la etapa 7 de la Vuelta a España en Port del Cantó (ubicado en el kilómetro 37)

Finalmente, el puerto del Cerler. Huesca La Magia (con un total de 12,1 kilómetros e inclinación al 5,9%), recibirán a los ciclistas.

Ya en los últimos 40 kilómetros (en el kilómetro 140, llegarán a Coll de l’Espina, contando con 7,2 kilómetros de recorrido y una inclinación al 5,7%), y antes del ascenso final, habrá un esprint en Benasque.

El primer reto de la jornada se presentó en Port del Cantó (puerto de primera categoría en el kilómetro 37), luego habrá un descenso y los corredores llegarán al Puerto de la Creu de Perves (premio de segunda categoría en el kilómetro 110 con un recorrido de 5,7 kilómetros y una inclinación del 6,3%).

Así será la etapa 7 de la Vuelta a España

Otra jornada en la alta montaña en La Vuelta

La etapa 7 de la Vuelta a España tiene un recorrido entre Andorra la Vella (o la Vieja) y llegará a Cerler Huesca la Magia, con un recorrido de 188 kilómetros.

Se puede ver a través de la pantalla de Espn a partir de las 5:10 a. m. (hora de Colombia), mientras que a las 8:30 a. m. empieza la transmisión por el Canales de RCN y Caracol.

En la jornada del 28 de agosto de 2025, el australiano Jay Vine se llevó la etapa 6 que se disputó entre Olot y Pal. Andorra con un total de 170 kilómetros, y que contó con el premio de primera categoría en Collada de Toses (con un total de 24,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 3,5%).

Además, el noruego Torstein Traeen del Bahrain Victorious es el líder de la Vuelta a España, mientras que Egan Bernal del Ineos Grenadiers se mantiene como el mejor colombiano pese a salir del top-10 de la clasificación general.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025

1. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain - Victorious): 20 horas, 25 minutos y 46 segundos.

2. Bruno Armirail (Francia - Decathlon AG2R La Mondiale Team): 31 segundos.

3. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): 1 minuto y 1 segundos.

4. Louis Vervaeke (Bélgica - Soudal Quick-Step): 1 minuto y 58 segundos.

5. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 2 minutos y 33 segundos.

6. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): 2 minutos y 41 segundos.

7. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 42 segundos.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): 2 minutos y 49 segundos.

9. Jay Hindley (Australia - Bahrain Victorious): 2 minutos y 53 segundos.

10. Giulio Pelizzari (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

11. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): 2 minutos y 55 segundos.

19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 3 minutos y 34 segundos.

40. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 9 minutos y 39 segundos.

48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 11 minutos y 21 segundos.

57. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 13 minutos y 44 segundos.

106. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 30 minutos y 3 segundos.