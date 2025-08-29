Deportes

Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

La carrera, que se corre en esta ocasión desde Andorra la Vella y llega a Huesca, tendrá dos puertos de montaña exigentes tanto al comienzo como al final

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Jonas Vingegaard quiere recuperar la
Jonas Vingegaard quiere recuperar la camiseta roja de la Vuelta a España - crédito Manon Cruz / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 de la Vuelta a España 2025.

12:46 hsHoy

Situación de carrera

Torstein Traeen es el líder
Torstein Traeen es el líder de la Vuelta a España - crédito Bruna Casas / REUTERS

Kilómetro 100: Ya los corredores se preparan para llegar al Puerto de la Creu de Perves, puerto de segunda categoría (5,7 kilómetros de recorrido y una inclinación del 6,3%). Juan Ayuso del UAE Emirates, Harold Tejada del XDS Astana Team y Eduardo Sepúlveda del Lotto siguen en la fuga sacando casi 4 minutos al pelotón general.

12:24 hsHoy

Kilómetro 88: ¡Faltan 100 kilómetros para llegar a la meta!

12:15 hsHoy

El noruego se encuentra a cuatro minutos de la fuga del día

Torstein Traeen es el líder
Torstein Traeen es el líder sorpresivo de la Vuelta a España - crédito Bruna Casas / REUTERS

La fuga del día ya le saca más de cuatro minutos al pelotón general, en donde se encuentra el noruego Torstein Træen del Bahrain Victorious, líder de la Vuelta a España.

12:02 hsHoy

Colombia protagonista en la fuga

Tejada se encuentra parcialmente en
Tejada se encuentra parcialmente en la fuga del día -crédito @AstanaQazTeam/X

Kilómetro 70: ¡Fuga del momento! Hay 13 ciclistas en el liderato parcial de la etapa. Entre ellos, el colombiano Harold Tejada del XDS Astana Team se encuentra en el grupo. Dentro de los favoritos también se encuentran el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek, el español Juan Ayuso y el australiano Jay Vine del UAE Emirates y el argentino Eduardo Sepúlveda del Lotto.

11:44 hsHoy

Primer puerto de montaña para España

Juan Ayuso gana el puerto
Juan Ayuso gana el puerto de montaña - crédito Manon Cruz / REUTERS

El corredor del UAE Emirates Juan Ayuso se lleva el primer puerto de montaña de la etapa 7 de la Vuelta a España en Port del Cantó (ubicado en el kilómetro 37)

11:29 hsHoy

Así será la etapa 7 de la Vuelta a España

Con dos puertos de primera
Con dos puertos de primera categoría, se exigirán a los corredores - crédito procyclingstats.com

El primer reto de la jornada se presentó en Port del Cantó (puerto de primera categoría en el kilómetro 37), luego habrá un descenso y los corredores llegarán al Puerto de la Creu de Perves (premio de segunda categoría en el kilómetro 110 con un recorrido de 5,7 kilómetros y una inclinación del 6,3%).

Ya en los últimos 40 kilómetros (en el kilómetro 140, llegarán a Coll de l’Espina, contando con 7,2 kilómetros de recorrido y una inclinación al 5,7%), y antes del ascenso final, habrá un esprint en Benasque.

Finalmente, el puerto del Cerler. Huesca La Magia (con un total de 12,1 kilómetros e inclinación al 5,9%), recibirán a los ciclistas.

11:28 hsHoy

Otra jornada en la alta montaña en La Vuelta

Jay Vine ganó la etapa
Jay Vine ganó la etapa 6 de la Vuelta a España 2025 - crédito Bruna Casas / REUTERS

La etapa 7 de la Vuelta a España tiene un recorrido entre Andorra la Vella (o la Vieja) y llegará a Cerler Huesca la Magia, con un recorrido de 188 kilómetros.

Se puede ver a través de la pantalla de Espn a partir de las 5:10 a. m. (hora de Colombia), mientras que a las 8:30 a. m. empieza la transmisión por el Canales de RCN y Caracol.

En la jornada del 28 de agosto de 2025, el australiano Jay Vine se llevó la etapa 6 que se disputó entre Olot y Pal. Andorra con un total de 170 kilómetros, y que contó con el premio de primera categoría en Collada de Toses (con un total de 24,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 3,5%).

Además, el noruego Torstein Traeen del Bahrain Victorious es el líder de la Vuelta a España, mientras que Egan Bernal del Ineos Grenadiers se mantiene como el mejor colombiano pese a salir del top-10 de la clasificación general.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025

1. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain - Victorious): 20 horas, 25 minutos y 46 segundos.

2. Bruno Armirail (Francia - Decathlon AG2R La Mondiale Team): 31 segundos.

3. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): 1 minuto y 1 segundos.

4. Louis Vervaeke (Bélgica - Soudal Quick-Step): 1 minuto y 58 segundos.

5. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 2 minutos y 33 segundos.

6. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): 2 minutos y 41 segundos.

7. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 42 segundos.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): 2 minutos y 49 segundos.

9. Jay Hindley (Australia - Bahrain Victorious): 2 minutos y 53 segundos.

10. Giulio Pelizzari (Italia - Bahrain Victorious): m.t.

11. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): 2 minutos y 55 segundos.

19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 3 minutos y 34 segundos.

40. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 9 minutos y 39 segundos.

48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 11 minutos y 21 segundos.

57. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 13 minutos y 44 segundos.

106. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 30 minutos y 3 segundos.

107. Esteban Chaves (Colombia - EF Education - EasyPost): a 30 minutos y 12 segundos.

