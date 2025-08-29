Deportes

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buen comienzo en la defensa del título con su visita a una plaza complicada como lo es el WWK Arena

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Luis Díaz tendrá una dura
Luis Díaz tendrá una dura visita ante Augsburgo - crédito Heiko Becker / REUTERS

La aventura de Luis Díaz en la Bundesliga continúa en la fecha 2, cuando los “Gigantes de Baviera” visiten a los Fuggerstadt (que al español traduce los ciudadanos de Fugger y que hace referencia a la familia Fugger, originaria de dicha ciudad y fundadores del equipo).

El equipo de Vincent Kompany quiere sumar otros tres puntos que le permitan sacar ventaja a lo largo del campeonato, y alejarse de rivales como Borussia Dortmund y Leipzig, llamados a pelear el título al vigente campeón alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán con el Bayern

El equpo de Luis Díaz
El equpo de Luis Díaz quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 30 de agosto de 2025 en el estadio WWK Arena de Augsburgo (que cuenta con capacidad para 30.660 personas) y comenzará a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y la aplicación Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Florian Exner.

Ficha del partido

Ausburgo vs. Bayern Múnich

  • Fecha: 30 de agosto de 2025
  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Exner.
  • Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (Estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Augsburgo

Augsburgo es uno de los
Augsburgo es uno de los equipos que animan en el campeonato alemán -crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El Augsburgo comenzó la temporada 2025-2026, pese a las dudas que dejó en sus amistosos de pretemporada ante el Crystal Palace y Sunderland, equipos que pertenecen a la Premier League de Inglaterra.

En su debut, los dirigidos por el alemán Sandro Wagner derrotaron el 23 de agosto de 2025 al Friburgo en el estadio Europa--Park por 3-1, en el debut en el campeonato alemán.

Con goles del griego Dimitrios Giannoulis al minuto 32, del francés Chrislain Matsima al 42 y del alemán Marius Wolf al 45+2, el cuadro que también pertenece a la región de Baviera, se llevó el triunfo, pese al gol del italiano Vincenzo Grifo de tiro penal al 58 para el Friburgo.

A continuación, así viene el Augsburgo en sus últimos cinco partidos:

  • 23 de agosto de 2025 - Bundesliga: Friburgo 1-3 Augsburgo
  • 17 de agosto de 2025 - Copa de Alemania (DFB Pokal): Hellescher 0-2 Augsburgo
  • 9 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 0-1 Sunderland
  • 8 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 2-2 Pisa
  • 1 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 1-0 Crystal Palace

Bayern Múnich

Harry Kane viene de ser
Harry Kane viene de ser una de las grandes figuras en el equipo bávaro - crédito Heiko Becker / REUTERS

Por los lados del equipo de Vincent Kompany, su buen andar en las competencias locales sigue siendo de lo más destacado en el comienzo de la temporada.

Después de ganar la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, y tener un debut con goleada ante Leipzig, el equipo que cuenta con el atacante inglés Harry Kane viene de derrotar, con sufrimiento, por 3-2 al Wehen Wiesbanden, equipo que compite en la 3. Liga (tercera división del fútbol alemán).

El equipo rojo ganaba por 2-0 gracias a los goles de Harry Kane al minuto 16 de tiro penal, durante el primer tiempo y de Michael Olise al 51 de la parte complementaria.

Pero en un momento de ánimo del Wehen, el alemán Fatih Kaya sorprendió el arco defendido por Jonas Urbig y colocó el 2-1 al 64.

La sorpresa, terminaría de consumarse al minuto 69, cuando el mismo delantero coloca el empate para el Wehen y su segundo gol en la cuenta personal.

Pero la alegría duraría hasta el 90+4 (pese a que Harry Kane falló tiro penal al 76), ya que el goleador inglés colocó el tercer tanto para Bayern, y con ello la clasificación a los dieciseisavos de la Copa de Alemania.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos 5 partidos:

  • 27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania (DFB Pokal): Wehen 2-3 Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 6-0 Leipzig
  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
  • 12 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Grasshoppers 1-2 Bayern Múnich
  • 7 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 4-0 Tottenham
Cedric Zesiger haciendo una falta
Cedric Zesiger haciendo una falta sobre Harry Kane - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron en el WWK Arena, hay que ir al 4 de abril de 2025, cuando los “Gigantes de Baviera” vencieron por 3-1 al Augsburgo con goles del alemán Jamal Musiala al minuto 42, de Harry Kane al 60 y autogol de Chrislain Matsima al 90+3.

La anotación inicial de los locales había sido de Dimitrios Giannoulis.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 4 de abril de 2025 - Bundesliga: Augsburgo 1-3 Bayern Múnich
  • 22 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Augsburgo
  • 27 de enero de 2024 - Bundesliga: Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 27 de agosto de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Augsburgo
  • 11 de marzo de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-3 Augsburgo

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazAugsburgo vs. Bayern MúnichBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

La tercera grande del ciclismo tendrá un recorrido llano, llegando a Zaragoza al final de la carrera

Etapa 8 de la Vuelta

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

La continuidad del fútbol alemán tendrá un partido interesante con los “Gigantes de Baviera” cerrando la fecha en la jornada del sábado

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Tras conocerse la salida del entrenador portugués del Fenerbahce, poco después de la eliminación del club de la fase previa de la Champions League, el colombiano se pronunció

Jhon Jáder Durán se despidió

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Aunque la aparición del delantero de Once Caldas llamó mucho la atención de los hinchas, para el periodista siguen los problemas en la plantilla de la Tricolor

Carlos Antonio Vélez explotó por

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización

El ente rector del deporte olímpico nacional convocó a una nueva movilización en la Plaza de Bolívar, mostrando su preocupación por las implicaciones que tendría esta decisión en la preparación de los deportistas de alto rendimiento

Comite Olímpico Colombiano se sumó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: Armada Nacional fue atacada

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

ENTRETENIMIENTO

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Deportes

Etapa 8 de la Vuelta

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización