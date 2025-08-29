Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Luis Díaz tendrá una dura visita ante Augsburgo - crédito Heiko Becker / REUTERS

La aventura de Luis Díaz en la Bundesliga continúa en la fecha 2, cuando los “Gigantes de Baviera” visiten a los Fuggerstadt (que al español traduce los ciudadanos de Fugger y que hace referencia a la familia Fugger, originaria de dicha ciudad y fundadores del equipo).

El equipo de Vincent Kompany quiere sumar otros tres puntos que le permitan sacar ventaja a lo largo del campeonato, y alejarse de rivales como Borussia Dortmund y Leipzig, llamados a pelear el título al vigente campeón alemán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán con el Bayern

El equpo de Luis Díaz quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 30 de agosto de 2025 en el estadio WWK Arena de Augsburgo (que cuenta con capacidad para 30.660 personas) y comenzará a las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y la aplicación Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Florian Exner.

Ficha del partido

Ausburgo vs. Bayern Múnich

Fecha: 30 de agosto de 2025

Estadio: WWK Arena de Augsburgo

Hora : 11:30 a. m.

Árbitro: Florian Exner.

Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (Estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Augsburgo

Augsburgo es uno de los equipos que animan en el campeonato alemán -crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El Augsburgo comenzó la temporada 2025-2026, pese a las dudas que dejó en sus amistosos de pretemporada ante el Crystal Palace y Sunderland, equipos que pertenecen a la Premier League de Inglaterra.

En su debut, los dirigidos por el alemán Sandro Wagner derrotaron el 23 de agosto de 2025 al Friburgo en el estadio Europa--Park por 3-1, en el debut en el campeonato alemán.

Con goles del griego Dimitrios Giannoulis al minuto 32, del francés Chrislain Matsima al 42 y del alemán Marius Wolf al 45+2, el cuadro que también pertenece a la región de Baviera, se llevó el triunfo, pese al gol del italiano Vincenzo Grifo de tiro penal al 58 para el Friburgo.

A continuación, así viene el Augsburgo en sus últimos cinco partidos:

23 de agosto de 2025 - Bundesliga: Friburgo 1-3 Augsburgo

17 de agosto de 2025 - Copa de Alemania (DFB Pokal): Hellescher 0-2 Augsburgo

9 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 0-1 Sunderland

8 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 2-2 Pisa

1 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Augsburgo 1-0 Crystal Palace

Bayern Múnich

Harry Kane viene de ser una de las grandes figuras en el equipo bávaro - crédito Heiko Becker / REUTERS

Por los lados del equipo de Vincent Kompany, su buen andar en las competencias locales sigue siendo de lo más destacado en el comienzo de la temporada.

Después de ganar la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, y tener un debut con goleada ante Leipzig, el equipo que cuenta con el atacante inglés Harry Kane viene de derrotar, con sufrimiento, por 3-2 al Wehen Wiesbanden, equipo que compite en la 3. Liga (tercera división del fútbol alemán).

El equipo rojo ganaba por 2-0 gracias a los goles de Harry Kane al minuto 16 de tiro penal, durante el primer tiempo y de Michael Olise al 51 de la parte complementaria.

Pero en un momento de ánimo del Wehen, el alemán Fatih Kaya sorprendió el arco defendido por Jonas Urbig y colocó el 2-1 al 64.

La sorpresa, terminaría de consumarse al minuto 69, cuando el mismo delantero coloca el empate para el Wehen y su segundo gol en la cuenta personal.

Pero la alegría duraría hasta el 90+4 (pese a que Harry Kane falló tiro penal al 76), ya que el goleador inglés colocó el tercer tanto para Bayern, y con ello la clasificación a los dieciseisavos de la Copa de Alemania.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos 5 partidos:

27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania (DFB Pokal): Wehen 2-3 Bayern Múnich

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 6-0 Leipzig

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

12 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Grasshoppers 1-2 Bayern Múnich

7 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 4-0 Tottenham

Cedric Zesiger haciendo una falta sobre Harry Kane - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron en el WWK Arena, hay que ir al 4 de abril de 2025, cuando los “Gigantes de Baviera” vencieron por 3-1 al Augsburgo con goles del alemán Jamal Musiala al minuto 42, de Harry Kane al 60 y autogol de Chrislain Matsima al 90+3.

La anotación inicial de los locales había sido de Dimitrios Giannoulis.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

4 de abril de 2025 - Bundesliga: Augsburgo 1-3 Bayern Múnich

22 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Augsburgo

27 de enero de 2024 - Bundesliga: Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

27 de agosto de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Augsburgo

11 de marzo de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-3 Augsburgo