Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la Copa de Alemania

El atacante colombiano tendrá su tercer reto en la temporada 2025-2026, cuando se enfrente a uno de los equipos destacados en la tercera categoría del fútbol alemán

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El colombiano celebrando junto a
El colombiano celebrando junto a Jonathan Tah el primer triunfo de la Bundesliga ante Leipzig - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La temporada 2025-2026 llegó, y uno de los colombianos llamados a ser destacados en el fútbol europeo es el delantero Luis Díaz.

Con su buen comienzo en los “Gigantes de Baviera”, tanto en la Supercopa de Alemania (ganando ante el Stuttgart) y su impresionante debut (goleando al Leipzig por 6-0), ahora el equipo dirigido por el belga e ídolo del Manchester City (por lo hecho como jugador), Vincent Kompany quiere comenzar con el pie derecho otro torneo importante: la Copa de Alemania.

Luis Díaz tendrá que visitar
Luis Díaz tendrá que visitar uno de los estadios más modestos de Alemania - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se disputará el 27 de agosto de 2025 en el estadio Brita-Arena, de Wiesbanden a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

Ficha del partido

  • Fecha y Hora: 27 de agosto de 2025
  • Árbitro: Daniel Siebert

Probables alineaciones

Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Ole Wohlers, Lukas Schleimer, Milad Nejad, Tarik Gözüsirin, Ryan Johannson, Moritz Flotho, Fatih Kaya.

Bayern Múnich: Jonas Urbig, Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Sacha Boey, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl, Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise.

Como vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich viene de aplastar
Bayern Múnich viene de aplastar por 6-0 al Leipzig - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Wehen Wiesbaden recibe a Bayern Múnich en el BRITA-Arena por los treinta y doceavos de la Copa de Alemania, en un duelo que enfrenta a dos realidades opuestas y promete emociones desde el inicio. La oportunidad de sorprender al gigante bávaro motiva a los locales, mientras que el visitante llega con la confianza al máximo después de una goleada contundente.

Wehen Wiesbaden arriba a esta cita tras tres jornadas iniciales en la 3. Bundesliga, donde sumó una victoria, un empate y una derrota. Esta campaña evidencia un arranque sin estabilidad, pero con el aliciente de buscar protagonismo en la copa. Florian Stritzel lidera la defensa, acompañado por Niklas May, Justin Janitzek, Jordy Gillekens y Ole Wohlers, mientras que Fatih Kaya aporta el gol en el ataque. El plantel mantiene su plantilla principal, sin bajas reportadas antes de este compromiso copero.

En su último partido, cayó por 4-3 ante al RW Essen, disputado el 22 de agosto de 2025. A continuación, estos son los últimos cinco partidos.

  • 22 de agosto de 2025 - 3. Liga: Wehen 3-4 RW Essen
  • 9 de agosto de 2025 - 3 Liga: Verl 2-2 Wehen
  • 3 de agosto de 2025 - 3 Liga: Wehen 3-1 Ulm
  • 26 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Wehen 4-0 Vitesse
  • 20 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Wehen 0-1 Steinbach Haiger

Enfrente se presenta el Bayern Múnich, que llega tras arrollar al Leipzig por 6-0 el pasado 22 de agosto en el Allianz Arena. Michael Olise anotó el primero y segundo gol, Luis Díaz amplió cifras, y Harry Kane selló un triplete entre los minutos 64 y 78, consolidando el dominio bávaro. El conjunto de Múnich no contará con Alphonso Davies, Jamal Musiala, Hiroki Ito y Tom Bischof, todos descartados para este encuentro.

El cuadro de la tercera
El cuadro de la tercera división no viene de un rendimiento regular en su campeonato - crédito @svww_official / Instagram

Harry Kane lidera la ofensiva del Bayern, escoltado por Luis Díaz y Michael Olise en un tridente temible. Jonas Urbig ocupará el arco, mientras que la zaga la forman Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Jonathan Tah y Sacha Boey. En el mediocampo, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović comparten creación junto a Lennart Karl.

Ambos técnicos apuestan por sus mejores alternativas disponibles, con la expectativa de avanzar a la siguiente ronda.

El BRITA-Arena de Wiesbaden se presenta como escenario donde el equipo local quiere escribir una página histórica, enfrentando a un Bayern que busca refrendar su favoritismo incluso con ausencias sensibles.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 16 de agosto de 2025- Supercopa de Alemania: Stuttgart 1-2 Bayern Múnich
  • 12 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Grasshopers 1-2 Bayern Múnich
  • 7 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 4-0 Tottenham
  • 2 de agosto de 2025 - Amistosos internacionales: Bayern Múnich 2-1 Lyon

