Hernán Torres habló tras su debut con Millonarios y se refirió a la unión con la hinchada: “Hay que dejar la soberbia”

El técnico regresó al banquillo azul y llamó a directivos, jugadores, hinchas y prensa a dejar atrás divisiones, para recordar el espíritu colectivo que llevó al club al título en 2012

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El técnico tolimense se refirió a lo que pasó en el partido ante Real Cartagena, y habló sobre el tema de refuerzos - crédito Dimayor / YouTube

El regreso de Hernán Torres al banquillo de Millonarios ha estado marcado por un llamado a la unidad y la autocrítica tras el reciente encuentro frente a Real Cartagena, donde el equipo bogotano, pese a la derrota 2-1 en el estadio Jaime Morón, logró avanzar a los octavos de final de la Copa Betplay 2025 gracias al resultado global de 3-2.

Hernán Torres habló sobre lo que será el tema de los refuerzos para encarar lo que queda de campeonato, y allí aprovechó el tolimense para explicar que la situación no se debe enfocar por ese lado, sino que hay que tener unión entre hinchada y jugadores.

En su primera rueda de prensa de esta nueva etapa, el técnico enfatizó la necesidad de dejar atrás divisiones internas y replicar el espíritu colectivo que llevó al club al título en 2012.

“No hay cupos de inscripciones, hay jugadores libres, pero si están libres es por algo. Hay que incentivarlo a este grupo, eso es lo que quiero, dejar de un lado la soberbia, el odio, unámonos como lo hicimos en 2012 (año en que Millonarios quedó campeón ante Independiente Medellín), y así la conseguimos todos. Yo lo invito a eso primero y verá que las cosas saldrán mejor. Todos en Millonarios queremos levantarnos, esto es Millonarios y marca la diferencia en Colombia, sabemos lo que es esta institución, debemos brindarnos y unirnos por ella”, aseguró el nuevo técnico del equipo bogotano.

Además, mencionó que este no es el momento de buscar culpables para el mal momento que vive Millonarios, ya que lo importante en esta situación, es que el equipo se levante.

“Quiero acotar y hacer una observación, ahorita no es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que todos echemos para el mismo lado, levantemos a Millonarios todos, no solo los directivos, cuerpo técnico y jugadores, deben ser todos, hinchas, periodismo. Estar echando culpas en este momento no es válido, ni señalando, es levantarnos y recuperarnos, no queda más”, detalló.

Millonarios estaría interesado en fichar al “Rifle” Andrade

Andrés Andrade lleva nueve partidos
Andrés Andrade lleva nueve partidos con el Deportivo Cali en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2024 - crédito Colprensa

El 26 de agosto de 2025, se conoció en el entorno de la prensa que cubre la actualidad de Millonarios, desde periodistas como Julián Capera y Juan Camilo Piza, que el exvolante de Atlético Nacional y Deportivo Cali estaría en el radar para fichar a Millonarios.

“Me cuentan que hay una lejana posibilidad con Andrés Felipe Andrade. ¿Qué les parece? ¿Podría sumar?"

Millonarios tendría como opción de
Millonarios tendría como opción de refuerzo a Andrés Andrade, que se encuentra como agente libre - crédito @JuanKPiza/X

Es importante recordar que, Andrés “El Rifle” Andrade solo sumó 5 partidos en 192 minutos durante todo el año mientras estuvo con Atlético Bucaramanga. A continuación, estos son los detalles del volante en el primer semestre de 2025.

  • 24 de enero de 2025 - Liga BetPlay: 4 minutos en el Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
  • 28 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 18 minutos en el Atlético Bucaramanga 2-0 Atlético Nacional
  • 20 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 76 minutos en el Unión Magdalena 1-1 Atlético Bucaramanga
  • 27 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 25 minutos en el Atlético Bucaramanga 0-2 Millonarios
  • 3 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 69 minutos en el Llaneros 1-2 Atlético Bucaramanga

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay

Los octavos de final de
Los octavos de final de la Copa BetPlay se llevan a cabo - crédito Dimayor

El 26 de agosto de 2025, comenzaron los octavos de final de la Copa Colombia, en donde Junior venció al Atlético de Cali, mientras que Deportivo Pereira hizo lo mismo ante Real Cundinamarca.

Entre el 27 y 28 de agosto se completarán los partidos de ida, y a continuación, estos fueron los resultados y los duelos que se llevarán a cabo.

Por los lados de Millonarios, jugará los octavos de final de la Copa Colombia ante Envigado, a la espera de programación de dichos encuentros.

A continuación, así va la Copa Colombia.

Pereira 4-3 Real Cundinamarca

  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
  • Goles: Arney Rocha al minuto 8, Juan Rubiano al 18 y 69 de tiro penal para Real Cundinamarca, doblete Samy Mehreg al 30 y 90+5, Juan Sebastián Quintero al minuto 37, Carlos Darwin Quintero al minuto 79 para Pereira

Junior 2-0 Atlético de Cali

  • Estadio: Metropolitano de Barranquilla
  • Goles: Doblete de Cristian Báez al 51 y al 90+3

27 de agosto de 2025

Fortaleza CEIF vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Hora: 3:00 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Hora: 6:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:30 p. m.

28 de agosto de 2025

Alianza FC de Valledupar vs. Independiente Santa Fe

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Hora: 4:00 p. m.

Deportivo Pasto vs. Once Caldas

  • Estadio: La Libertad de Pasto
  • Hora: 7:30 p. m.

