🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá una exigente prueba en la contrarreloj por equipos, en la que Egan Bernal y el Ineos Grenadiers, buscarán imponerse en los tiempos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La Vuelta a España continúa su recorrido y con los siete colombianos a bordo - crédito Manon Cruz / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la Vuelta a España 2025.

12:41 hsHoy

Así reconocen los equipos el tramo en donde correrán la contrarreloj

El Movistar Team y su reconocimiento a lo que será la etapa de la contrarreloj - crédito @lavuelta / X
12:33 hsHoy

Estos son los ciclistas colombianos que compiten en la Vuelta a España 2025

  • Egan Bernal (Ineos Grenadiers)
  • Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)
  • Harold Tejada (XDS Astana Team)
  • Sergio Higuita (XDS Astana Team)
  • Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)
  • Esteban Chaves (EF Education - EasyPost)
  • Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL)
12:08 hsHoy

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

El colombiano terminó en el séptimo puesto de la jornada y se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general, a 14 segundos del líder, Jonas Vingegaard

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La Vuelta a España 2025 en su primera semana de competencias recorrió varias localidades de Italia, antes de adentrarse al país ibérico, entre ellas, Cuorgne, de donde el colombiano fue nombrado ciudadano honorífico luego de ser campeón del Tour de Francia 2019.

Leer la nota completa
11:52 hsHoy

Ben Turner ganó la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

El trayecto contará con una distancia de 206 kilómetros con tres puertos de montaña, un esprint intermedio y una llegada en terreno plano

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Team Visma Lease A Bike, celebra la victoria en el etapa 2 de la Vuelta a España, entre Alba y Limone Piemonte - crédito Manon Cruz/Reuters
Leer la nota completa
11:47 hsHoy

La ronda ibérica cuenta con un líder sorpresivo

El momento cuando David Gaudu se lleva la etapa 3 de la Vuelta a España-crédito Manon Cruz / REUTERS

La etapa 5 de la Vuelta a España contará con su primer reto en territorio ibérico, con una contrarreloj importante.

Se llevará a cabo en Figueras (municipio y localidad española de la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña), en donde se correrá por equipos. La contrarreloj comenzará a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN

Por los lados del equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), partirán a las 10:33 a. m. (hora de Colombia), mientras que el equipo de Harold Tejada y Sergio Higuita (XDS Astana Team) partirán a las 10:53 a. m. (hora de Colombia).

En lo que se refiere a la etapa 4 de la Vuelta a España, el británico Ben Turner del Ineos Grenadiers se llevó la etapa, mientras que el francés David Gaudu del Groupama - FDJ llegó al liderato de la clasificación general, mientras que Egan Bernal se mantiene en el top-5.

1. David Gaudu (Francia - Groupama - FDJ): 15 horas, 45 minutos y 50 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): m.t.

3. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 8 segundos

4. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 14 segundos

5. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 16 segundos

6. Jai Hindley (Australia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

7. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.

9. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.

10. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): m.t.

22. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

51. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astama Team): a 1 minuto y 24 segundos

60. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 31 segundos

117. Esteban Chaves (Colombia - EF Education Easypost): a 11 minutos y 39 segundos

119. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 12 minutos

Temas Relacionados

EN VIVOVuelta a España 2025Vuelta a España 2025 clasificación generalColombianos en la Vuelta a EspañaVuelta a EspañaEgan BernalColombia-Deportes

