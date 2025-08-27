🔴Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos

Así reconocen los equipos el tramo en donde correrán la contrarreloj

La Vuelta a España 2025 en su primera semana de competencias recorrió varias localidades de Italia, antes de adentrarse al país ibérico, entre ellas, Cuorgne, de donde el colombiano fue nombrado ciudadano honorífico luego de ser campeón del Tour de Francia 2019.

La etapa 5 de la Vuelta a España contará con su primer reto en territorio ibérico, con una contrarreloj importante.

Se llevará a cabo en Figueras (municipio y localidad española de la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña), en donde se correrá por equipos. La contrarreloj comenzará a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN

Por los lados del equipo de Egan Bernal y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), partirán a las 10:33 a. m. (hora de Colombia), mientras que el equipo de Harold Tejada y Sergio Higuita (XDS Astana Team) partirán a las 10:53 a. m. (hora de Colombia).

En lo que se refiere a la etapa 4 de la Vuelta a España, el británico Ben Turner del Ineos Grenadiers se llevó la etapa, mientras que el francés David Gaudu del Groupama - FDJ llegó al liderato de la clasificación general, mientras que Egan Bernal se mantiene en el top-5.

1. David Gaudu (Francia - Groupama - FDJ): 15 horas, 45 minutos y 50 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): m.t.

3. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 8 segundos

4. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 14 segundos

5. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 16 segundos

6. Jai Hindley (Australia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

7. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.

9. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.

10. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): m.t.

22. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

51. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astama Team): a 1 minuto y 24 segundos

60. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 31 segundos

117. Esteban Chaves (Colombia - EF Education Easypost): a 11 minutos y 39 segundos