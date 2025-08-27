Deportes

Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes en el top-3

La Superintendencia de Sociedades revela que los clubes nacionales alcanzaron cifras récords, si se suman ventas, préstamos de jugadores y otros rubros

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

El reciente informe de la Superintendencia de Sociedades ha situado a Millonarios como el club con mayores recursos económicos en el fútbol profesional colombiano, consolidando su liderazgo financiero por encima de Atlético Nacional y Atlético Junior, según los detalles que publicó el 26 de agosto de 2025.

Este análisis, que abarca el último ejercicio contable, revela la magnitud del negocio futbolístico en Colombia y ofrece una radiografía precisa de la salud financiera de los principales equipos del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Millonarios lidera el listado de
Millonarios lidera el listado de equipos que más dinero reciben en el fútbol colombiano - crédito Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades ha destacado que los clubes nacionales generaron $729.000 millones en ingresos ordinarios netos (que se destacan ingresos como participación en torneos, taquilla y abonos, patrocinios y publicidad, dinero proveniente de la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor, Conmebol y venta de artículos) durante el periodo evaluado.

Al sumar los ingresos provenientes de la venta y préstamos de jugadores, la cifra total asciende a $1.096 millones.

En cuanto a la clasificación de los clubes más solventes, Millonarios encabeza la lista con ventas por $107 mil millones, lo que representa un incremento de casi $6.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

El club bogotano obtuvo cerca de 43 mil millones en taquilla, $6.324 mil millones millones por derechos de televisión, $23 mil millones por la venta de artículos deportivos, $21.000 mil millones en publicidad y $12 mil millones en premios de la Conmebol.

Así está el listado de ingresos por razón social y periodo (que incluye el 2024).

  1. Azul y Blanco Millonarios FC S.A: cerca de $106 mil millones
  2. Atlético Nacional SA: más de $87 mil millones.
  3. Club Deportivo Popular Junior SA: más de $66 mil millones de pesos
  4. América de Cali SA: más de $49 mil millones de pesos
  5. Independiente Santa Fe: más de $48 mil millones de pesos
  6. El Equipo del Pueblo SA (Independiente Medellín): más de $47 mil millones de pesos
El club bogotano encabeza el
El club bogotano encabeza el ranking financiero tras superar los $106.000 millones en ingresos, consolidando su dominio sobre Atlético Nacional y Atlético Junior según el informe de la Superintendencia de Sociedades para el año 2024- crédito Superintendencia de Sociedades

En este contexto, las ganancias acumuladas en 2024 alcanzaron los $43 mil millones, mientras que los activos de los equipos se situaron cerca de $907 mil millones.

El informe también señala que el total de pasivos de los clubes llegó a $558 mil millones, y el patrimonio se aproximó a $351 mil millones. La entidad gubernamental ha presentado al fútbol colombiano como un ejemplo de gestión y responsabilidad social, además de introducir una aplicación tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento financiero de los equipos de manera abierta.

En cuanto a la clasificación de los clubes más solventes, Millonarios encabeza la lista con ventas por $107 mil millones, lo que representa un incremento de casi $6.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior. El club bogotano obtuvo cerca de 43 mil millones en taquilla, $6300 millones por derechos de televisión, $23 mil millones por la venta de artículos deportivos, $21 mil millones en publicidad y $12 millones en premios de la Conmebol.

El segundo lugar corresponde a Atlético Nacional, cuyos ingresos se aproximaron a $87 mil millones. No obstante, el club antioqueño experimentó una disminución de cerca de $7.000 millones debido a eliminaciones deportivas y problemas administrativos heredados. Sus ingresos se distribuyeron en $31.000 millones por taquilla, $6.100 millones por televisión, $13.000 millones en artículos deportivos, $32.000 millones en publicidad y $4.000 millones en premios de la Conmebol.

Conclusiones del reporte de la Superintendencia de Sociedades

La supersociedades destacó el fútbol
La supersociedades destacó el fútbol como una actividad que incrementa el crecimiento de la economía tanto en las regiones como en Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Para la Supersociedades según el estudio que hicieron, refleja la importancia que tiene el fútbol colombiano en la economía tanto a nivel regional como nacional.

“Su impacto se refleja en el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y el impulso a sectores complementarios como el turismo, el comercio y los servicios”.

Además, destacaron que actividades como el futbol aumentan el patrimonio.

“El crecimiento patrimonial y la diversificación de ingresos alcanzados por los clubes muestran un sector con proyección, capaz de atraer inversión, generar confianza entre los aficionados y posicionar la marca país en escenarios internacionales”, concluyeron.

Temas Relacionados

Liga BetPlaySuperintendencia de sociedadesMillonariosAmérica de CaliAtlético NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

El capitán de la selección Colombia y el cuadro Esmeralda ha jugado 24 partidos de la Liga MX con un balance de tres goles y siete asistencias

James Rodríguez podría continuar su

Concierto de Silvestre Dangond en El Campín obligó a reprogramar el partido de Santa Fe vs. Once Caldas: cuál es la nueva fecha

La Dimayor ha dejado claro a los clubes que cuenta con pocas fechas para reprogramar partidos, por lo que en esta ocasión se corrió el duelo para el primer lunes de septiembre

Concierto de Silvestre Dangond en

Así será la logística de la selección Bolivia rumbo a Barranquilla para el partido ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

El cuerpo técnico del equipo boliviano minimiza el impacto climático y concentra la preparación en la altitud de La Paz, aunque por lo menos cuatro jugadores llegarán directo a la Arenosa

Así será la logística de

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

En el Benfica juega Richard Ríos, mientras que en el cuadro turco hará presencia Jhon Jader Durán, ambos con chances de ser citados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia

Hora y dónde ver el

Referente de la selección Bolivia sueña con un triunfo ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Ganarles no es imposible”

El capitán de Blooming asume el protagonismo antes del crucial partido, motivando a sus compañeros y confiando en que Bolivia puede sorprender a la selección Colombia en su propio terreno

Referente de la selección Bolivia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Julián Zuluaga conmueve al contar

Julián Zuluaga conmueve al contar cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

Michelle Guty armó debate al compartir video imitando cómo hablan los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

Hijo de Karina García sorprendió con una declaración sobre Altafulla: “También es mi papá”

DJ Exotic se refirió al hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

Laura G aclaró las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

Deportes

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes del FPC en el top-3

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

Concierto de Silvestre Dangond en El Campín obligó a reprogramar el partido de Santa Fe vs. Once Caldas: cuál es la nueva fecha

Así será la logística de la selección Bolivia rumbo a Barranquilla para el partido ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League