Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes en el top-3

El reciente informe de la Superintendencia de Sociedades ha situado a Millonarios como el club con mayores recursos económicos en el fútbol profesional colombiano, consolidando su liderazgo financiero por encima de Atlético Nacional y Atlético Junior, según los detalles que publicó el 26 de agosto de 2025.

Este análisis, que abarca el último ejercicio contable, revela la magnitud del negocio futbolístico en Colombia y ofrece una radiografía precisa de la salud financiera de los principales equipos del país.

La Superintendencia de Sociedades ha destacado que los clubes nacionales generaron $729.000 millones en ingresos ordinarios netos (que se destacan ingresos como participación en torneos, taquilla y abonos, patrocinios y publicidad, dinero proveniente de la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor, Conmebol y venta de artículos) durante el periodo evaluado.

Al sumar los ingresos provenientes de la venta y préstamos de jugadores, la cifra total asciende a $1.096 millones.

En cuanto a la clasificación de los clubes más solventes, Millonarios encabeza la lista con ventas por $107 mil millones, lo que representa un incremento de casi $6.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

El club bogotano obtuvo cerca de 43 mil millones en taquilla, $6.324 mil millones millones por derechos de televisión, $23 mil millones por la venta de artículos deportivos, $21.000 mil millones en publicidad y $12 mil millones en premios de la Conmebol.

Así está el listado de ingresos por razón social y periodo (que incluye el 2024).

Azul y Blanco Millonarios FC S.A: cerca de $106 mil millones Atlético Nacional SA: más de $87 mil millones. Club Deportivo Popular Junior SA: más de $66 mil millones de pesos América de Cali SA: más de $49 mil millones de pesos Independiente Santa Fe: más de $48 mil millones de pesos El Equipo del Pueblo SA (Independiente Medellín): más de $47 mil millones de pesos

El club bogotano encabeza el ranking financiero tras superar los $106.000 millones en ingresos, consolidando su dominio sobre Atlético Nacional y Atlético Junior según el informe de la Superintendencia de Sociedades para el año 2024- crédito Superintendencia de Sociedades

En este contexto, las ganancias acumuladas en 2024 alcanzaron los $43 mil millones, mientras que los activos de los equipos se situaron cerca de $907 mil millones.

El informe también señala que el total de pasivos de los clubes llegó a $558 mil millones, y el patrimonio se aproximó a $351 mil millones. La entidad gubernamental ha presentado al fútbol colombiano como un ejemplo de gestión y responsabilidad social, además de introducir una aplicación tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento financiero de los equipos de manera abierta.

El segundo lugar corresponde a Atlético Nacional, cuyos ingresos se aproximaron a $87 mil millones. No obstante, el club antioqueño experimentó una disminución de cerca de $7.000 millones debido a eliminaciones deportivas y problemas administrativos heredados. Sus ingresos se distribuyeron en $31.000 millones por taquilla, $6.100 millones por televisión, $13.000 millones en artículos deportivos, $32.000 millones en publicidad y $4.000 millones en premios de la Conmebol.

Conclusiones del reporte de la Superintendencia de Sociedades

La supersociedades destacó el fútbol como una actividad que incrementa el crecimiento de la economía tanto en las regiones como en Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Para la Supersociedades según el estudio que hicieron, refleja la importancia que tiene el fútbol colombiano en la economía tanto a nivel regional como nacional.

“Su impacto se refleja en el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y el impulso a sectores complementarios como el turismo, el comercio y los servicios”.

Además, destacaron que actividades como el futbol aumentan el patrimonio.

“El crecimiento patrimonial y la diversificación de ingresos alcanzados por los clubes muestran un sector con proyección, capaz de atraer inversión, generar confianza entre los aficionados y posicionar la marca país en escenarios internacionales”, concluyeron.