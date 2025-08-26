Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

Santa Fe fue campeón de la Liga BetPlay Dimayor en el primer semestre de 2025- crédito @jaimeguevara/ Instagram

La hinchada de Independiente Santa Fe se prepara para un esperado regreso: Hugo Rodallega, el delantero que fue protagonista en el último título del club, retornará a las canchas tras su recuperación por una cirugía de nariz.

La vuelta del vallecaucano coincide con uno de los partidos más significativos, el clásico capitalino frente a Millonarios, programado para el 6 de septiembre de 2025 en El Campín.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, Rodallega explicó que tenía intenciones de reintegrarse en el partido contra Once Caldas. Sin embargo, esa posibilidad se descartó debido a la reprogramación del encuentro, motivada por un concierto en el estadio capitalino el sábado 30 de agosto.

“El plan era regresar frente a Once Caldas, pero como el partido posiblemente se cancela, en este caso tocaría seguir entrenando y esperar el clásico. Ya estoy entrenando a la par del grupo, físicamente superbién”, expresó el atacante.

Y es que Rodallega se vio obligado a mantenerse fuera de las convocatorias en el segundo semestre del año, luego de someterse a una operación debido a una fractura nasal, lesión ocurrida en el último clásico ante Millonarios durante un choque con Dannovis Banguero.

A pesar de esa condición, el delantero decidió no perderse la final, instancia en la que se consagró al marcar el gol del título, que representó la décima estrella para Santa Fe; su imagen, llorando antes de conseguir la anotación y jugando con molestias físicas, dio la vuelta al mundo y quedó grabada en la memoria del fútbol colombiano.

Tras la conquista del campeonato, la elección como mejor jugador del certamen y la obtención de la bota de oro, Rodallega ingresó a quirófano y comenzó la rehabilitación. En agosto, el delantero inició los entrenamientos a la par de sus compañeros, aguardando el alta médica que finalmente le permitirá reintegrarse en uno de los duelos más esperados del torneo.

En lo referente a su continuidad en el club, el goleador indicó: “Ese tema no se ha tocado, él sabe (Eduardo Méndez) que estoy dispuesto a conversar y estoy feliz en Santa Fe y quiero seguir triunfando y dejar una huella acá”.

En tanto, la ausencia del máximo artillero coincide con una derrota reciente: Santa Fe perdió ante Fortaleza en su segundo partido de la Liga, resultado que ha intensificado el deseo de los hinchas por volver a ver a Rodallega en acción.

El calendario del fútbol colombiano continúa mostrando complicaciones, pues el aplazamiento del duelo entre Santa Fe y Once Caldas, previsto para el 31 de agosto, se debe a que el estadio no estará disponible tras el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. Por este motivo, la reaparición de Rodallega tendrá un marco especial: el clásico capitalino.

Los números de Hugo Rodallega frente a Millonarios

Desde su llegada a Independiente Santa Fe en 2023, Hugo Rodallega ha tenido una destacada actuación en los clásicos capitalinos contra Millonarios. En los 10 enfrentamientos disputados hasta ahora, ha logrado anotar 4 goles, lo cual refleja su capacidad para aparecer en momentos decisivos ante un rival histórico.

Dentro de la temporada 2025, Rodallega continúa a buen nivel: ha sido el máximo goleador del campeonato con 14 goles en 23 partidos, incluyendo una racha de cuatro partidos consecutivos anotando durante la fase de cuadrangulares. Sin embargo, en el primer clásico ante Millonarios del año, no logró marcar.

Adicionalmente, en un momento clave de la temporada, Rodallega rompió un récord histórico: se convirtió en el futbolista colombiano más veterano en anotar un gol en la Copa Libertadores, superando a Arnoldo Iguarán. Esta anotación, sumada a su trayectoria goleadora, refuerza aún más su impacto frente a rivales exigentes como Millonarios.