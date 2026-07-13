Colombia

Camilo Reyes advierte que el Gobierno de De la Espriella deberá fortalecer la política exterior y recuperar la carrera diplomática

El exministro respaldó el nombramiento de Omar Bula como canciller, defendió la permanencia de Colombia en los organismos multilaterales y cuestionó la creciente politización del servicio exterior

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Camilo Reyes afirmó que Colombia debe mantener una política exterior sólida, con mayor profesionalización del servicio diplomático. - crédito Cancillería
Camilo Reyes afirmó que Colombia debe mantener una política exterior sólida, con mayor profesionalización del servicio diplomático. - crédito Cancillería

El excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos Camilo Reyes aseguró que uno de los principales retos que enfrentará el Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella será fortalecer la política exterior, mantener la relación con los organismos multilaterales y recuperar el protagonismo de la carrera diplomática y consular, que, según afirmó, ha sido debilitada durante los últimos años.

En entrevista con Sala de Prensa Blu Radio, el exministro de Relaciones Exteriores se refirió al nombramiento de Omar Bula Escobar como nuevo canciller y consideró que se trata de una designación positiva debido a su trayectoria en escenarios internacionales.

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“Me parece que es un buen nombramiento por varias razones. Es una persona que viene de trabajar en el ámbito de las relaciones internacionales, conoce los conceptos, el lenguaje y la forma en que se relacionan los países tanto en el ámbito multilateral como bilateral”, afirmó Reyes.

El exfuncionario agregó que, aunque no conoce personalmente a Bula, sí conoce a varios integrantes de su familia, quienes también desempeñaron funciones diplomáticas, experiencia que, en su concepto, contribuirá a identificar los intereses de Colombia frente a la comunidad internacional.

Omar Bula Escobar fue destacado por su experiencia en escenarios bilaterales y multilaterales, según el exministro Camilo Reyes. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Omar Bula Escobar fue destacado por su experiencia en escenarios bilaterales y multilaterales, según el exministro Camilo Reyes. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Pidió esperar las decisiones del nuevo canciller

Durante la entrevista también fueron mencionadas algunas posiciones públicas que Omar Bula ha expresado sobre organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tema frente al cual Reyes manifestó diferencias, aunque pidió esperar el inicio de su gestión antes de sacar conclusiones.

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“Algunas de esas expresiones no las comparto, pero me parece que hay que permitir que el canciller llegue a la Cancillería y vea cuáles son las realidades que tiene que enfrentar un país como Colombia”, señaló.

El excanciller insistió en que el ejercicio del gobierno suele modificar la visión que se tiene desde la campaña política. “Hay una enorme diferencia entre estar en campaña y estar gobernando”, expresó durante la conversación.

“Sería una equivocación gigantesca”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el papel que cumplen los organismos multilaterales en la política exterior colombiana.

Reyes sostuvo que Colombia ha obtenido beneficios políticos, económicos y de cooperación internacional gracias a espacios como la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que consideró un error plantear un eventual distanciamiento. “Si hay un país que se ha beneficiado de las relaciones con los organismos multilaterales es Colombia”, afirmó.

En ese sentido advirtió que abandonar o debilitar esos escenarios internacionales “sería una equivocación gigantesca”, debido a que han permitido fortalecer la institucionalidad y canalizar recursos para diferentes procesos nacionales.

Como ejemplo mencionó el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral de la OEA durante las elecciones colombianas y el trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU en la verificación del Acuerdo de Paz con las Farc. “Ambos representan aportes financieros y políticos de gran significado para Colombia”, indicó.

ONU y OEA - crédito Sergio Acero/REUTERS/@onucolombia/@OEA_oficial/X
Reyes sostuvo que la ONU y OEA han brindado respaldo político, financiero e institucional a Colombia durante las últimas décadas.- crédito Sergio Acero/REUTERS/@onucolombia/@OEA_oficial/X

Recuperar la carrera diplomática

Otro de los temas abordados fue el estado actual del servicio exterior colombiano.

Para Reyes, la carrera diplomática ha logrado mantenerse pese al aumento de nombramientos políticos, situación que calificó como un proceso de clientelización. “La carrera diplomática colombiana ha sobrevivido milagrosamente porque ha habido, a través de los años y últimamente de una forma particularmente agresiva, muchísima clientelización del servicio exterior”, aseguró.

Explicó que actualmente existen más de 600 funcionarios de carrera especializados en relaciones internacionales, cuya labor consiste en representar los intereses nacionales en el exterior. “Esos profesionales son invaluables. Ese es un bien público de la Nación”, afirmó.

El excanciller defendió que estos funcionarios acceden a sus cargos mediante concursos y avanzan durante décadas en un sistema de ascensos que evalúa conocimientos, desempeño y experiencia.

No comparte la idea de reducir embajadas

Frente a la propuesta planteada por el presidente electo sobre reducir el número de embajadas colombianas en el exterior, Camilo Reyes manifestó su desacuerdo.

Según explicó, Colombia no tiene una representación diplomática excesiva, sino que incluso está por debajo de las necesidades de un país con su tamaño poblacional y económico.

“Colombia está subrepresentada. Lo que hay que hacer es refinar, mejorar, profesionalizar e incrementar la representación de Colombia con el resto del mundo e identificar eficientemente las oportunidades que tiene nuestro país", sostuvo.

Indicó que el trabajo de una embajada va mucho más allá del protocolo y cumple funciones relacionadas con el comercio exterior, la atracción de inversión, la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la seguridad.

Entre sus responsabilidades mencionó la promoción de las exportaciones colombianas, la llegada de inversión extranjera, la coordinación para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico ilegal de armas, así como la explicación del contexto colombiano frente a cuestionamientos internacionales.

Esta es la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería
Reyes defendió el papel de las embajadas para promover el comercio, atraer inversión y fortalecer la cooperación internacional. - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería

Cuestionó los nombramientos políticos

Finalmente, Reyes aseguró que uno de los problemas estructurales del servicio exterior ha sido el aumento de cargos ocupados por funcionarios de libre nombramiento sin la experiencia requerida.

Aunque reconoció que esta práctica ha existido durante distintos gobiernos, afirmó que en los últimos años se flexibilizaron aún más los requisitos para acceder a representaciones diplomáticas.

“Eso es terriblemente injusto y terriblemente ineficiente. En muchas ocasiones explica casos de corrupción y casos totalmente absurdos de desconocimiento de cómo es el manejo de la relación entre dos países o entre un país y un organismo”, concluyó.

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