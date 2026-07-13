Profesor que rechazó comprarle a don Luis Felipe por diferencias políticas respondió tras la polémica: “Asumo las consecuencias”

Don Luis Felipe se hizo viral luego de que un profesor le informara que dejaría de comprarle panela por diferencias políticas. - crédito Captura de Video Facebook

Luego de la controversia generada por el video en el que un profesor rechazó comprarle panela a un vendedor ambulante identificado como don Luis Felipe por diferencias políticas, el docente Franklin Gamboa publicó un extenso pronunciamiento en el que defendió su actuación, negó haber pretendido humillar al adulto mayor y afirmó que asume las consecuencias derivadas de sus actos.

La declaración fue publicada en su cuenta de Facebook y fue dada a conocer por el medio regional Última Hora Caquetá, después de que el caso desatara un amplio debate en redes sociales sobre el impacto de la polarización política en las relaciones cotidianas.

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Franklin Gamboa aseguró que nunca buscó humillar a don Luis Felipe

En el mensaje difundido por el docente, Gamboa comenzó señalando que entiende las críticas que ha recibido, aunque insistió en que su decisión respondió a sus convicciones personales.

“Tienen todo el derecho de indignarse. Yo también me indigno cuando se amenaza la vida, cuando se desaparece al que piensa diferente, cuándo se borra la memoria, cuando dañan a los animales, cuando amenazan a los estudiantes, cuando se roban lo público”.

El profesor también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la publicación del video y aseguró que este representó un acto de coherencia con sus principios.

Asimismo, sostuvo que durante tres años había apoyado económicamente a don Luis Felipe comprándole sus productos y afirmó que la polémica incluso ha contribuido a que el vendedor tenga una mayor visibilidad.

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“Me alegra profundamente que don Luis venda más sus productos. Pues yo llevaba 3 años apoyándolo y quizás él pasaba desapercibido como muchos ante los ojos de los que hoy se indignan y argumentan humillación la cual jamás ocurrió”.

En el mismo pronunciamiento pidió que las personas revisen el contenido del video sin prejuicios. "Analicen el video sin fanatismos y se darán cuenta del buen trato entre los dos“.

Franklin Gamboa defendió su actuación en una publicación de Facebook, aseguró que nunca buscó humillar al vendedor y afirmó que asumirá las consecuencias de sus actos. - crédito Facebook / Última Hora Caquetá

“Asumo con responsabilidad las consecuencias”

En otro apartado de su publicación, Franklin Gamboa reconoció que exponer públicamente el episodio pudo haber sido desafortunado, aunque aseguró que tomó esa decisión de manera consciente.

“Entiendo que fue desafortunado exponerlo pero lo hice con total juicio y razón para demostrar que podemos no estar de acuerdo y que de una manera decente no tendríamos ningún tipo de negocio a partir de ese momento”.

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El docente también rechazó que su intención fuera obtener notoriedad en redes sociales. “No busco likes porque no me interesan los aplausos y no soy influencer”.

A renglón seguido afirmó que responderá por las consecuencias derivadas de la controversia. “Asumo con responsabilidad las consecuencias que de ahí se deriven. Invito a todos los indignados a que expongan ante la justicia los hechos donde se me indilgan delitos. Es en los estrados donde los confrontaré como siempre lo he hecho. Y que sea un juez quien condene mi proceder".

En su publicación también cuestionó el tratamiento que algunos medios de comunicación, sin mencionarlos de manera específica, han dado al caso e hizo un llamado para que la información no sea tergiversada.

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Finalmente, dedicó un mensaje a don Luis Felipe. “Buena vibra a don Luis y de corazón me alegra que este desafortunado desenlace lo haya sacado avante. Ojalá muchos abuelos como él obtengan pensión que fortuna el alcanzó y adicionalmente vendan todo en la calle. Yo seguiré buscando más Luises, más madres cabeza de hogar, más campesinos y más desfavorecidos para seguir ayudando. Hasta que la dignidad y coherencia se vuelvan costumbre".

El profesor explicó que su decisión estuvo motivada por diferencias políticas surgidas tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. - crédito REUTERS/Luisa González

El caso que originó la polémica

La controversia surgió después de que se viralizara un video grabado en Florencia (Caquetá), en el que un vendedor ambulante identificado como don Luis Felipe llegó hasta una vivienda para ofrecer panela, producto que comercializa para obtener ingresos.

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De acuerdo con la información publicada por el medio Laboyanos, el comerciante visitaba con frecuencia esa residencia. Sin embargo, en esta ocasión el propietario del inmueble le informó que no volvería a comprarle el producto debido a diferencias políticas.

En la grabación, el hombre, identificado posteriormente como Franklin Gamboa, le manifestó: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia, hemos decidido o he decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos”.

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

Posteriormente explicó que su decisión obedecía a razones de coherencia con sus posiciones políticas. “Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

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El docente también indicó que, debido a su labor como profesor y a las causas sociales que dice respaldar, no consideraba apropiado continuar realizando negocios con personas cuyas posiciones políticas fueran contrarias a las suyas.

Al finalizar la conversación, don Luis Felipe respondió: “Bueno, señor, y con mucho gusto”, antes de retirarse del lugar.