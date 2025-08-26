Esta sería la convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026: habría dos sorpresas

La selección Colombia llegará a las últimas dos jornadas de las eliminatorias en puestos de clasificación directa al mundial - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La selección Colombia empezará pronto su preparación para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor manera, que es con el cupo directo al mundial de 2026 y demostrando a los aficionados que sí tiene condiciones para pelear cosas importantes, debido a los últimos resultados en el camino.

Se conoció la posible lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que más allá de contar con la base habitual de casi todo su proceso, tiene dos novedades con respecto al equipo que empató contra Perú y Argentina en junio, pues está obligado a ganar uno de sus dos compromisos.

De otra parte, se definió el tema de Dayro Moreno, delantero que desde marzo pide una oportunidad en el combinado nacional por su gran momento con el Once Caldas, ser goleador en la Copa Sudamericana y que es pedido por personajes como Carlos “Pibe” Valderrama, por su experiencia y talento actual.

¿Cómo sería el listado de Lorenzo?

Hay mucha expectativa por conocer el grupo de jugadores que buscarán el fin de la mala racha en la Tricolor, que no gana un partido desde octubre de 2024, suma seis encuentros en los que alcanzó cuatro derrotas y dos empates, ambos en condición de local en Barranquilla.

El periodista Jorge Bermúdez dio a conocer la que asegura, será la convocatoria de la selección Colombia para las eliminatorias que, según el comunicador, fue firmada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y será publicada en los próximos días.

La selección Colombia se acerca a presentar la convocatoria oficial para las eliminatorias en septiembre - crédito Colprensa

Una de las novedades en el posible listado definitivo es la aparición de Yerson Mosquera, defensor central del Wolverhampton que regresó luego de una rotura de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, y en el inicio de la temporada ha sumado minutos en Inglaterra.

La segunda sorpresa es la duda entre Kevin Serna y Johan Carbonero, según el periodista en el programa ESPN F360, aunque todo indicaría que el atacante del Fluminense se quedaría con el puesto por su desempeño en el Brasileirao.

Kevin Serna fue incluido en la prelista de Colombia para la próxima fecha de Eliminatorias tras brillar con Fluminense - crédito Fluminense

Finalmente, en ese supuesto grupo de convocados no apareció Dayro Moreno, que una vez más quedó fuera del listado pese a su actualidad con el Once Caldas, además de que era una de las últimas oportunidades para disputar un encuentro oficial con el combinado cafetero.

Posible convocatoria de Colombia

David Ospina

Camilo Vargas

Kevin Mier

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Román

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerson Mosquera

Johan Mojica

Déiver Machado

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Jhon Arias

Kevin Serna o Johan Carbonero

Jhon Córdoba

Luis Javier Suárez

Jhon Jáder Durán

Rafael Santos Borré

Posibles formaciones de Bolivia vs. Colombia

El combinado nacional sabe que cuenta con la ventaja de Barranquilla y la gente, además de que Bolivia no ha sumado ningún punto en condición de visitante, pero con el problema de que lleva tres encuentros seguidos de local en los que no sabe lo que es ganar.

Una de las novedades en Colombia es que Santiago Arias tomaría el puesto de Daniel Muñoz, suspendido una jornada por acumulación de tarjetas amarillas, además de la duda en la portería por el bajo rendimiento de Camilo Vargas y Kevin Mier, aunque David Ospina es otra opción.

Santiago Arias es uno de los hombres con experiencia en la selección Colombia - crédito Jim Dedmon/USA TODAY

Así formarían

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Carmelo Algañaraz, Moisés Paniagua.