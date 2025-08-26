Deportes

Esta sería la convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026: habría dos sorpresas

El técnico Néstor Lorenzo llamaría a sus hombres de mayor confianza en todo el proceso para buscar el triunfo contra Venezuela y Bolivia, para clasificar a la Copa de la FIFA

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia llegará a
La selección Colombia llegará a las últimas dos jornadas de las eliminatorias en puestos de clasificación directa al mundial - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La selección Colombia empezará pronto su preparación para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas de la mejor manera, que es con el cupo directo al mundial de 2026 y demostrando a los aficionados que sí tiene condiciones para pelear cosas importantes, debido a los últimos resultados en el camino.

Se conoció la posible lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que más allá de contar con la base habitual de casi todo su proceso, tiene dos novedades con respecto al equipo que empató contra Perú y Argentina en junio, pues está obligado a ganar uno de sus dos compromisos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otra parte, se definió el tema de Dayro Moreno, delantero que desde marzo pide una oportunidad en el combinado nacional por su gran momento con el Once Caldas, ser goleador en la Copa Sudamericana y que es pedido por personajes como Carlos “Pibe” Valderrama, por su experiencia y talento actual.

¿Cómo sería el listado de Lorenzo?

Hay mucha expectativa por conocer el grupo de jugadores que buscarán el fin de la mala racha en la Tricolor, que no gana un partido desde octubre de 2024, suma seis encuentros en los que alcanzó cuatro derrotas y dos empates, ambos en condición de local en Barranquilla.

El periodista Jorge Bermúdez dio a conocer la que asegura, será la convocatoria de la selección Colombia para las eliminatorias que, según el comunicador, fue firmada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y será publicada en los próximos días.

La selección Colombia se acerca
La selección Colombia se acerca a presentar la convocatoria oficial para las eliminatorias en septiembre - crédito Colprensa

Una de las novedades en el posible listado definitivo es la aparición de Yerson Mosquera, defensor central del Wolverhampton que regresó luego de una rotura de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, y en el inicio de la temporada ha sumado minutos en Inglaterra.

La segunda sorpresa es la duda entre Kevin Serna y Johan Carbonero, según el periodista en el programa ESPN F360, aunque todo indicaría que el atacante del Fluminense se quedaría con el puesto por su desempeño en el Brasileirao.

Kevin Serna fue incluido en
Kevin Serna fue incluido en la prelista de Colombia para la próxima fecha de Eliminatorias tras brillar con Fluminense - crédito Fluminense

Finalmente, en ese supuesto grupo de convocados no apareció Dayro Moreno, que una vez más quedó fuera del listado pese a su actualidad con el Once Caldas, además de que era una de las últimas oportunidades para disputar un encuentro oficial con el combinado cafetero.

Posible convocatoria de Colombia

David Ospina

Camilo Vargas

Kevin Mier

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Román

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerson Mosquera

Johan Mojica

Déiver Machado

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jorge Carrascal

Luis Díaz

Jáminton Campaz

Jhon Arias

Kevin Serna o Johan Carbonero

Jhon Córdoba

Luis Javier Suárez

Jhon Jáder Durán

Rafael Santos Borré

Posibles formaciones de Bolivia vs. Colombia

El combinado nacional sabe que cuenta con la ventaja de Barranquilla y la gente, además de que Bolivia no ha sumado ningún punto en condición de visitante, pero con el problema de que lleva tres encuentros seguidos de local en los que no sabe lo que es ganar.

Una de las novedades en Colombia es que Santiago Arias tomaría el puesto de Daniel Muñoz, suspendido una jornada por acumulación de tarjetas amarillas, además de la duda en la portería por el bajo rendimiento de Camilo Vargas y Kevin Mier, aunque David Ospina es otra opción.

Santiago Arias es uno de
Santiago Arias es uno de los hombres con experiencia en la selección Colombia - crédito Jim Dedmon/USA TODAY

Así formarían

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Carmelo Algañaraz, Moisés Paniagua.

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección Colombia convocatoriaNéstor LorenzoKevin SernaJhon Jáder DuránDayro MorenoYerson MosqueraColombia-Deportes

Más Noticias

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata

El equipo vallecaucano busca ampliar su nómina con el fin de levantar cabeza en el campeonato local, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana a manos del Fluminense de Kevin Serna

América se haría con refuerzo

Actual campeón del mundo con Argentina elogió la carrera de Falcao: “Para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

El defensor no se detuvo en la anécdota del partido; fue más allá para describir el marcado respeto que siente hacia el samario

Actual campeón del mundo con

Santa Fe vs. Once Caldas sí se jugaría en fecha inicialmente estipulada a pesar de concierto de Silvestre Dangond

Múltiples versiones apuntaban a que los organizadores postergarían el duelo entre el Cardenal y el equipo Albo debido a que no alcanzarían a desmontar la tarima en la que se presentará el artista guajiro

Santa Fe vs. Once Caldas

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

El delantero colombiano lleva pocos partidos en la temporada y ya causa decepción en una parte de la dirigencia, que también arriesgaría su convocatoria para las eliminatorias

Jhon Jáder Durán se convirtió

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

El delantero vallecaucano no ha disputado ningún juego del segundo semestre de 2025 debido a que se está recuperando de una lesión en su nariz, sufrida en el duelo de los cuadrangulares frente a los embajadores

Hugo Rodallega reveló la fecha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército reportó hostigamiento del Clan

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón soltó rumor de

Yina Calderón soltó rumor de “cierto agropecuario” y en redes sociales lo relacionaron con Aida Victoria Merlano

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Valentina Taguado reveló sexy video de Raúl Ocampo, de ‘MasterChef Celebrity’, en redes sociales: “Nos dio movimiento pélvico”

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Deportes

América se haría con refuerzo

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata

Actual campeón del mundo con Argentina elogió la carrera de Falcao: “Para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

Santa Fe vs. Once Caldas sí se jugaría en fecha inicialmente estipulada a pesar de concierto de Silvestre Dangond

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido