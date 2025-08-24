Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

Son más de cinco los ciclistas latinoamericanos en la Vuelta a España 2025 - crédito La Vuelta

El ascenso a Limone, un puerto de segunda categoría en Piemonte, es el punto central de la etapa, según Ciclismo Internacional. La subida destaca por su longitud y regularidad, pero incrementa su dificultad en los últimos 1.800 metros, donde alcanza rampas del 10% y concluye en una recta final al 7%. Los analistas describen el recorrido como “el perfil ideal para un sprint entre escaladores”.

Durante la jornada, los ciclistas recorren la región de Piemonte terreno mayormente llano hasta llegar a una única subida decisiva, Las localidades y paisajes por las que transcurre la prueba aportan un valor estético al circuito, sumando atractivo visual al desafío atlético.

La simplicidad del trayecto anterior contrasta con la exigencia del final. En sus primeros kilómetros, el Limone mantiene una pendiente estable al 5%, pero la dureza se incrementa notablemente en el tramo final, lo que podría generar diferencias entre los principales especialistas en montaña.