EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.
Sábado 23 de agosto
Medellín vs. La Equidad – 2:00 p. m. – Estadio Atanasio Girardot
Envigado vs. Pereira – 4:10 p. m. – Estadio Polideportivo Sur
Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p. m. – Estadio Metropolitano de Techo
Millonarios vs. Junior – 8:30 p. m. – Estadio El Campín
Domingo 24 de agosto
Once Caldas vs. Tolima – 2:00 p. m. – Estadio Palogrande
Unión Magdalena vs. Cúcuta Deportivo – 4:10 p. m. – Estadio Sierra Nevada
América de Cali vs. Nacional – 6:20 p. m. – Estadio Pascual Guerrero
Bucaramanga vs. Águilas Doradas – 8:30 p. m. – Estadio Américo Montanini
Lunes 25 de agosto
Boyacá Chicó vs Deportivo Cali – 6:00 p. m. – Estadio La Independencia
Por su parte, el Junior de Barranquilla está pasando por su mejor momento en la temporada 2025, al ser líder indiscutible del campeonato con 17 puntos, que mantendrá sin importar si pierde en Bogotá, además de estar invicto en siete jornadas previas del segundo semestre.
Millonarios necesita ganar para salir del último puesto en la Liga BetPlay, apenas suma un punto en seis compromisos y con cinco derrotas en el torneo, lo que derivó en el despido del entrenador David González y la llegada de Hernán Torres, aunque para este partido el timonel será Carlos Giraldo.
Se juega uno de los clásicos del fútbol colombiano en El Campín, que cuenta con una alta expectativa por el nivel de los dos equipos, pues uno de ellos pasa por una profunda crisis deportiva y con cambio de técnico, mientras el otro es líder e invicto en el campeonato local.