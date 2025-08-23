EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla , en el estadio El Campín, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

Se juega uno de los clásicos del fútbol colombiano en El Campín , que cuenta con una alta expectativa por el nivel de los dos equipos, pues uno de ellos pasa por una profunda crisis deportiva y con cambio de técnico, mientras el otro es líder e invicto en el campeonato local.

Millonarios necesita ganar para salir del último puesto en la Liga BetPlay , apenas suma un punto en seis compromisos y con cinco derrotas en el torneo, lo que derivó en el despido del entrenador David González y la llegada de Hernán Torres, aunque para este partido el timonel será Carlos Giraldo.

Por su parte, el Junior de Barranquilla está pasando por su mejor momento en la temporada 2025 , al ser líder indiscutible del campeonato con 17 puntos, que mantendrá sin importar si pierde en Bogotá, además de estar invicto en siete jornadas previas del segundo semestre.

