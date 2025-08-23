Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Millonarios y Junior de Barranquilla
Millonarios y Junior de Barranquilla protagonizarán uno de los clásicos de la fecha 8 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

19:35 hsHoy

Estos son los convocados del Junior de Barranquilla

Lista de viajeros del Junior
Lista de viajeros del Junior a Bogotá, donde se enfrentará a Millonarios en El Campín - crédito Junior FC
19:35 hsHoy

Convocados de Millonarios

Esta es la lista de
Esta es la lista de convocados de Millonarios para enfrentar al Junior de Barranquilla - crédito Millonarios FC
19:35 hsHoy

Fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II

Sábado 23 de agosto

Medellín vs. La Equidad – 2:00 p. m. – Estadio Atanasio Girardot

Envigado vs. Pereira – 4:10 p. m. – Estadio Polideportivo Sur

Fortaleza vs. Santa Fe – 6:20 p. m. – Estadio Metropolitano de Techo

Millonarios vs. Junior – 8:30 p. m. – Estadio El Campín

Domingo 24 de agosto

Once Caldas vs. Tolima – 2:00 p. m. – Estadio Palogrande

Unión Magdalena vs. Cúcuta Deportivo – 4:10 p. m. – Estadio Sierra Nevada

América de Cali vs. Nacional – 6:20 p. m. – Estadio Pascual Guerrero

Bucaramanga vs. Águilas Doradas – 8:30 p. m. – Estadio Américo Montanini

Lunes 25 de agosto

Boyacá Chicó vs Deportivo Cali – 6:00 p. m. – Estadio La Independencia

19:34 hsHoy

Por su parte, el Junior de Barranquilla está pasando por su mejor momento en la temporada 2025, al ser líder indiscutible del campeonato con 17 puntos, que mantendrá sin importar si pierde en Bogotá, además de estar invicto en siete jornadas previas del segundo semestre.

El cuadro barranquillero quiere continuar
El cuadro barranquillero quiere continuar su buen andar en la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo / Colprensa
19:34 hsHoy

Millonarios necesita ganar para salir del último puesto en la Liga BetPlay, apenas suma un punto en seis compromisos y con cinco derrotas en el torneo, lo que derivó en el despido del entrenador David González y la llegada de Hernán Torres, aunque para este partido el timonel será Carlos Giraldo.

El presente del equipo bogotano
El presente del equipo bogotano es malo en la Liga BetPlay, y tal situación preocupa a los fanáticos - crédito Lina Gasca / Colprensa
19:34 hsHoy

Se juega uno de los clásicos del fútbol colombiano en El Campín, que cuenta con una alta expectativa por el nivel de los dos equipos, pues uno de ellos pasa por una profunda crisis deportiva y con cambio de técnico, mientras el otro es líder e invicto en el campeonato local.

Temas Relacionados

EN VIVOLiga BetPlayMillonarios vs JuniorMillonariosJunior de BarranquillaEl CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

El delantero del Junior de Barranquilla responde con firmeza a los cánticos de los aficionados, en medio de la polémica por la acusación de una deuda de $180 millones y la citación de la Fiscalía para esclarecer el caso

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

A pesar del acuerdo personal entre el defensor y el Sunderland, el club italiano rechaza la oferta de 28 millones de euros y mantiene en vilo el futuro del jugador colombiano en la Serie A

Jhon Lucumí estaría en conflicto

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

En el partido más destacado de la jornada 8 de la Liga Betplay, los dirigidos por Javier Gandolfi tendrán que sumar los tres puntos ante la “Mechita”

Atlético Nacional va con la

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”

El extremo colombiano debutó con gol y asistencia, mostrando una rápida adaptación al fútbol alemán y ganándose los elogios del entrenador Vincent Kompany tras la contundente victoria en la Bundesliga

Técnico del Bayern Múnich le

María Camila Osorio y Novak Djokovic protagonizaron un emotivo encuentro en el Abierto de Estados Unidos

En la previa a lo que será el cuarto torneo de tenis más importante del año calendario, la tenista cucuteña estuvo en un evento tierno que llamó la atención de sus fanáticos

María Camila Osorio y Novak

ÚLTIMAS NOTICIAS

La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado llamó a

María Corina Machado llamó a desobedecer a la dictadura de Maduro: “Pretenden que salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”

Retiro nacional de más de 14.000 kilogramos de carne en Estados Unidos por sellos federales falsos

Se hizo pasar por su madre muerta durante 25 años para cobrar el Seguro Social: la mujer ya fue condenada

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

DEPORTES

Con la presencia estelar de

Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animan una nueva edición del clásico rosarino: formaciones confirmadas

El Diablito Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen a dos días de ser presentado como nuevo refuerzo

Espeluznante accidente en MotoGP: se cayó, la moto salió despedida por el aire y pegó contra un camarógrafo

Otra gran actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: largará segundo el Gran Premio de Hungría

Cadillac cerró el acuerdo con dos experimentados pilotos para su dupla titular en el desembarco a la Fórmula 1