América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el superclásico de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025

Marino Hinestroza y Rafael Carrascal serán dos de las fichas claves en Atlético Nacional y América de Cali respectivamente-crédito El Colombiano/Colprensa

Hace un poco más de ocho meses que “Diablos Rojos” y el “Rey de Copas” del fútbol colombiano se vieron las caras en la final de Copa BetPlay que dejó a los verdes de Antioquia como los campeones.

Pero ahora, la realidad parece estar alejada a lo que fue en su momento el proyecto de Efraín Juárez, y que ahora, con Javier Gandolfi, no encuentra el rumbo deportivo desde la forma de juego, y las críticas al proceso del entrenador argentino después de caer ante São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En América de Cali, la situación tampoco es favorable, ya que después de su decepcionante eliminación ante Fluminense en el Maracaná, las dudas que hubo a la hora de contratar a Diego Gabriel Raimondi, parecen dar la razón con los malos resultados.

Los diablos rojos reciben a uno de sus eternos rivales en el Pascual Guerrero

Andrés Felipe Román es otra de las cartas claves para Atlético Nacional-crédito El Colombiano/Colprensa

El partido se jugará el 24 de agosto de 2025, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

Ficha del partido

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 6:20 p. m.

Árbitro: Bismark Santiago

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Como vienen ambos equipos al encuentro e historial reciente

Jean Pestaña y William Tesillo son dos de las figuras del clásico entre América de Cali y Atlético Nacional-crédito El Colombiano/Colprensa

América de Cali viene de perder ante Fluminense, el 19 de agosto de 2025 por 2-0, con goles Kevin Serna al minuto 23 y de Martinelli al 56 de partido en el estadio Maracaná.

Con esta derrota, el cuadro rojo quedó eliminado de la Copa Sudamericana, y su técnico Diego Gabriel Raimondi quedó en la cuerda floja, después de encadenar cuatro derrotar de forma consecutiva.

A continuación, así viene América de Cali en sus últimos cinco partidos.

19 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana: Fluminense 2-0 América de Cali

14 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 2-1 América de Cali

12 de agosto de 2025 - Copa Sudamericana: América de Cali 1-2 Fluminense

9 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 0-1 Deportes Tolima

6 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Tigres 0-1 América de Cali

Alfredo Morelos celebrando el empate ante Atlético Nacional-crédito Jorge Silva/ REUTERS

Por los lados de Atlético Nacional, empató por 1-1 ante São Paulo de Brasil, en el estadio Morumbí. El primer gol del partido llegó por medio de André Silva al minuto 3, pero en el segundo tiempo, pese a la presión de la hinchada local, Alfredo Morelos empató de tiro penal al 70 de partido.

La definición del clasificado, se tuvo que dar desde los tiros del punto penal, y los fallos de Matheus Uribe en el primer cobro y de Marino Hinestroza en el quinto, condenaron a los dirigidos por Javier Gandolfi, a resignar su sueño de la tercera Copa Libertadores.

A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco partidos:

19 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: São Paulo 1-1 Atlético Nacional

16 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-2 Fortaleza CEIF

12 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-0 São Paulo

8 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-0 Alianza FC de Valledupar

5 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Cúcuta 0-3 Atlético Nacional

En lo que se refiere al antecedente reciente, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron el 9 de marzo de 2025, cuando los “Verdolagas” vencieron 1-0 al equipo vallecaucano en el estadio Atanasio Girardot.

Con un gol de Alfredo Morelos al minuto 45, Nacional aseguró los tres puntos y extendió a cuatro partidos su invicto en el historial reciente contra América de Cali.

La última derrota de Nacional ante América ocurrió el 28 de enero de 2024, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Ese día, los vallecaucanos ganaron 4-1 con goles de Adrián Ramos (25’), Andrés Sarmiento (45+1’), Rodrigo Holgado (66’) y Enner Valencia (83’). Bernardo Espinosa descontó al minuto 74 para el equipo antioqueño.

En el último enfrentamiento entre ambos en Cali, el 15 de diciembre de 2024 por la final de la Copa BetPlay, igualaron sin goles en el primer tiempo. Sin embargo, el partido se suspendió por disturbios de la afición local, situación que permitió a Nacional sumar otra Copa Colombia a su palmarés.

A continuación, así está el historial de los últimos cinco partidos entre Nacional y América de Cali.

9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali

15 de diciembre de 2024 - Final Vuelta Copa BetPlay: América de Cali 0-0 Atlético Nacional

12 de diciembre de 2024 - Final Ida Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 América de Cali

21 de julio de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 América de Cali

28 de enero de 2024 - Liga BetPlay: América de Cali 4-1 Atlético Nacional