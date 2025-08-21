Deportes

Dura revelación de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de David González en Millonarios: trajeron un jugador por “imposición”

El periodista criticó no solo la manera como se anunció el despido del técnico, sino la conformación de la plantilla y lo que el nuevo entrenador encontrará en el club

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios pasa nuevamente por una
Siguen las reacciones por la salida de David González en Millonarios, debido a que la junta directiva decidió el despido del técnico ante los malos resultados en la Liga BetPlay, esperando que se concrete su reemplazo en los próximos días, para lo que queda del segundo semestre de 2025.

Además de eso, se conocieron duros detalles sobre cómo se conformó la plantilla azul, cuyo bajo nivel provocó la desvinculación del timonel antioqueño, pues uno de los jugadores no habría sido pedido por el entrenador, sino que fue una contratación exigida por la junta directiva.

Queda por saber lo que defina el nuevo técnico con la plantilla, pues buena parte de los futbolistas pasan por un pésimo momento deportivo y queda por saber cuándo volverán hombres importantes como el goleador Leonardo Castro y el capitán David Mackalister Silva, que se recuperan de sus lesiones.

“Fue casi una imposición de la dirigencia”

Para el segundo semestre de 2025, el cuadro azul trajo seis refuerzos, de los cuales, ninguno ha destacado por el momento y hay mucho inconformismo entre los aficionados, en especial porque consideran que no se reemplazaron bien las bajas de Álvaro Montero, Falcao García y Daniel Cataño.

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló que Jorge Cabezas Hurtado habría sido impuesto al técnico David González, explicando que el entrenador nunca lo pidió y también debió aceptar el arribo de otros hombres que se encontraban en bajo nivel o con polémicas encima.

Jorge Cabezas Hurtado (último de
“A Cabezas Hurtado lo trajeron en contra de David González y que fue casi una imposición de la dirigencia. Cambiaron a Cataño por Sávio que salió de Bolívar porque se lesiona mucho, es una tarjeta amarilla ambulante y porque le gustaba la noche de La Paz, espero no le guste la de Bogotá. ¿Dónde está el sobrante e invirtieron en lo que tenían que traer? Es muy mal diseñada la nómina y el técnico se va a encontrar una plantilla descompensada e imperfecta”, dijo el comunicador en Palabras Mayores.

Sumado a eso, Vélez afirmó que, pese a que se manejan nombres como el de Hernán Torres para el banquillo, el problema radicará en cómo arma la formación titular: “El asunto es: ¿Qué va a encontrar aquí? Hay un problema delicado de que hay una nómina bastante corta”.

El nuevo técnico de Millonarios
Cabe recordar que los otros refuerzos de Millonarios, además de Jorge Cabezas Hurtado y Bruno Sávio, fueron el portero Guillermo de Amores y los extremos Cristian Cañozales, Alex Castro y Edwin Mosquera, este último fue la primera contratación y arribo a mediados de julio.

“Tenemos que corregir el proceso”

En rueda de prensa, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, habló sobre los errores en el club durante la temporada 2025: “Asumo esa responsabilidad con entereza y la capacidad de entender que, en el caso del Presidente, mi cargo está diseñado para enfrentar las tormentas y las crisis, y para solucionarlas hasta donde sea posible (…) Tenemos que corregir el proceso y corregir el rumbo”.

Enrique Camacho ratificó el despido
Respecto al proyecto deportivo que se venía avanzando con David González, el directivo dijo que “es un proceso que hemos venido realizando desde el pasado, que se compone de tener jugadores producidos por Millonarios, con la metodología de juego de Millonarios, con el espíritu que tiene llevar la camiseta azul. Eso se mezcla con los jugadores de experiencia que intentamos siempre tener o las figuras que queremos buscar, siempre con un propósito, que es darle a la hinchada lo que se merece: partidos interesantes, triunfos y títulos”.

“Y en eso estamos, no siempre lo logra uno, no siempre logra uno ganar, pero el proceso está diseñado para que eso se logre y para que la hinchada que tanto nos acompaña sienta ese retorno del esfuerzo que hacemos nosotros y los jugadores para satisfacer sus necesidades de ver su equipo ganador”, añadió.

