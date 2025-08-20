Deportes

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

Se juegan los primeros 90 minutos en Estambul, entre el equipo de Jhon Jader Duran y Richard Ríos, por un cupo a la fase de liga del torneo más importante de Europa

Diego Ariza

Diego Ariza

El cuadro de José Mourinho
El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal - crédito Jesús Aviles / Infobae
18:23 hsHoy

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

El duelo entre dos de los equipos más tradicionales y gigantes en sus países, protagonizará una pequeña rivalidad que se formó entre los jugadores de la selección Colombia en el Viejo Continente

Carlos Pulido

Carlos Pulido

El cuadro de José Mourinho
El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fútbol europeo comenzó de forma oficial con la disputa de las fases previas de la Copa de Europa o Champions League, entre los equipos de las ligas menores (es decir, las que no están entre la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia) en el Viejo Continente.

18:21 hsHoy

Richard Ríos jugará como titular

El volante colombiano irá como
El volante colombiano irá como titular - crédito @SLBenfica / X
18:16 hsHoy

Jhon Jáder Durán es sentenciado al fracaso en el Fenerbahce por sus polémicas: “Pronto estará en el banco”

Pese a que el delantero destacó en la pretemporada con el cuadro turco, su presentación en el último partido condenaría al colombiano para el resto de la temporada con el técnico José Mourinho

Diego Ariza

Diego Ariza

Jhon Jáder Durán debutó como
Jhon Jáder Durán debutó como titular en la Liga de Turquía el 16 de agosto y portó la camiseta con el número 10 en el Fenerbahçe - crédito Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán no comenzó de la mejor manera su temporada con el Fenerbahce, equipo al que llegó en condición de préstamo desde Al Nassr porque no le fue bien en sus primeros seis meses en Arabia Saudita, dándole la oportunidad de regresar a Europa y en uno de los clubes más importantes de Turquía.

18:01 hsHoy

Así saldrá el Fenerbahçe: Jhon Jáder Durán será titular

El cuadro dirigido por José
El cuadro dirigido por José Mourinho tendrá a Jhon Durán como titular - crédito @Fenerbahce / X
17:34 hsHoy
Jhon Durán aclaró las dudas
Jhon Durán aclaró las dudas sobre su relación con Jose Mourinho y habló sobre como fue recibido por el plantel de jugadores - crédito Fenerbahce

Últimos partidos jugados de Jhon Jáder Durán

6 de agosto de 2025 – UEFA Champions League (ida) – Con Fenerbahçe debutó como suplente en la derrota 1–2.

12 de agosto de 2025 – UEFA Champions League (vuelta) – Con Fenerbahçe anotó un gol en la victoria 5–2.

16 de agosto de 2025 – Süper Lig de Turquía – Con Fenerbahçe jugó su primer partido de liga, sin goles, en el empate 0–0.

Richard Ríos empezó bien con
Richard Ríos empezó bien con el Benfica, pero para uno de sus ídolos, no era el fichaje indicado - crédito SL Benfica

Últimos partidos jugados de Richard Ríos

En mayo de 2025, Richard Ríos disputó tres partidos con Palmeiras en el Brasileirao: ante Vasco da Gama, São Paulo y Red Bull Bragantino. En total sumó cerca de 200 minutos en cancha, sin goles ni asistencias, consolidándose como pieza habitual en el mediocampo, aunque sin incidencia directa en el marcador.

17:34 hsHoy

Últimos cinco partidos del Fenerbahçe vs. Benfica

26 jul 2025 – Amistoso (Eusebio Cup) – Benfica 3–2 Fenerbahçe

14 ago 2018 – Champions League – Fenerbahçe 1–1 Benfica

7 ago 2018 – Champions League – Benfica 1–0 Fenerbahçe

2 may 2013 – Europa League – Benfica 3–1 Fenerbahçe

17:33 hsHoy

Fecha y hora

  • El encuentro se disputa el miércoles 20 de agosto de 2025, con inicio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Corresponde a la jornada inicial de los play-offs de la Champions League 2025/26, fase en la que Benfica y Fenerbahçe se enfrentan por un cupo en la fase de grupos

Sede del partido

  • El duelo tendrá lugar en el Şükrü Saracoğlu Stadium, en Estambul.

Árbitro y equipo arbitral

  • El árbitro principal será Daniel Siebert, de Alemania (41 años, árbitro internacional desde 2015), acompañado por Jan Seidel y Dominik Schaal como asistentes, Daniel Schlager como cuarto árbitro, Christian Dingert como VAR y Johann Pfeifer como AVAR
17:31 hsHoy

Contexto del partido

  • Fenerbahçe logró avanzar a esta instancia tras una victoria global por 6‑4 sobre Feyenoord en la ronda anterior.
  • Por su parte, Benfica superó a Niza 4‑0 en el global
  • Mourinho, técnico del Fenerbahçe, declaró que, pese a su historial favorable contra Benfica en el pasado, “eso no cuenta ahora” y consideró que enfrentarse a Benfica supone una prueba más exigente que si se hubieran medido contra Niza.

