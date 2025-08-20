Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

Mourinho, técnico del Fenerbahçe, declaró que, pese a su historial favorable contra Benfica en el pasado, “eso no cuenta ahora” y consideró que enfrentarse a Benfica supone una prueba más exigente que si se hubieran medido contra Niza.

Fenerbahçe logró avanzar a esta instancia tras una victoria global por 6‑4 sobre Feyenoord en la ronda anterior.

El árbitro principal será Daniel Siebert, de Alemania (41 años, árbitro internacional desde 2015), acompañado por Jan Seidel y Dominik Schaal como asistentes, Daniel Schlager como cuarto árbitro, Christian Dingert como VAR y Johann Pfeifer como AVAR

Corresponde a la jornada inicial de los play-offs de la Champions League 2025/26, fase en la que Benfica y Fenerbahçe se enfrentan por un cupo en la fase de grupos

El encuentro se disputa el miércoles 20 de agosto de 2025, con inicio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia)

En mayo de 2025, Richard Ríos disputó tres partidos con Palmeiras en el Brasileirao: ante Vasco da Gama, São Paulo y Red Bull Bragantino. En total sumó cerca de 200 minutos en cancha, sin goles ni asistencias, consolidándose como pieza habitual en el mediocampo, aunque sin incidencia directa en el marcador.

16 de agosto de 2025 – Süper Lig de Turquía – Con Fenerbahçe jugó su primer partido de liga, sin goles, en el empate 0–0.

Jhon Jáder Durán no comenzó de la mejor manera su temporada con el Fenerbahce, equipo al que llegó en condición de préstamo desde Al Nassr porque no le fue bien en sus primeros seis meses en Arabia Saudita, dándole la oportunidad de regresar a Europa y en uno de los clubes más importantes de Turquía.

El fútbol europeo comenzó de forma oficial con la disputa de las fases previas de la Copa de Europa o Champions League , entre los equipos de las ligas menores (es decir, las que no están entre la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia) en el Viejo Continente.

