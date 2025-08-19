Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Convocados del América de Cali para el duelo ante Fluminense

América de Cali enfrentará a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

11:57 hs

La mechita quiere asaltar el Maracaná del gran favorito a llevarse el trofeo

Los diablos rojos no pudieron con el campeón de la Copa Libertadores 2023 en la ciudad de Cali - crédito @AmericadeCali / X

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Fluminense de Brasil y América de Cali por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará el 19 de agosto de 2025, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y la aplicación de Disney Plus.

El juez central del partido será el venezolano Alexis Herrera.

América de Cali, que solo lleva una victoria en los últimos cinco partidos, sabe que el futuro del técnico uruguayo Diego Gabriel Raimondi, dependerá de una victoria en Río.

En su última salida, el 14 de agosto de 2025, América de Cali cayó por 2-1 ante Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

Con goles de Juan David Ríos al 45+4 y de Santiago Mehrer al 48, el cuadro rojo quedó en la penúltima casilla de la Liga BetPlay, y descontó por medio de Jan Lucumí.

Por los lados de Fluminense, derrotó 2-1 a Fortaleza de Ceará en el estadio Maracaná. Con goles de Germán Ezequiel Cano al minuto 9 y de Agustín Canobbio al 64, los dirigidos por Renato Portaluppi se llevaron una victoria importante en la Serie A de Brasil, pese al descuento de Breno Lopes al 73.

En lo que se refiere al partido de ida, Fluminense con autogol de Yerson Candelo al minuto 7 y de Agustín Cannobio al 15, se llevó la victoria, aunque América se metió a la llave con el descuento de Cristian Barrios al 90+3.

También en la jornada del 19 de agosto de 2025, se jugarán los siguientes partidos:

Partido: Huracán (Argentina) vs. Once Caldas (Colombia)

Estadio: Tomás Duco de Buenos Aires

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)

Transmisión de TV: Dsports y Dgo

Partido: Independiente del Valle (Ecuador) vs. Mushuc Runa (Ecuador)