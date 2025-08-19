EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga busca los cuartos de final

La hinchada de Atlético Nacional en Brasil se trasladó en masa a São Paulo, Brasil, donde el equipo dirigido por Javier Gandolfi buscará la clasificación a cuartos de final frente al São Paulo FC, el club más laureado internacionalmente del fútbol brasileño.
Así se encuentra el clima en São Paulo, donde el conjunto Tricolor se mide con Atlético Nacional por los octavos de la Copa Libertadores.
Atlético Nacional buscará como visitante el cupo a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto verde enfrentará a São Paulo el martes 19 de agosto en el estadio Morumbis, desde las 7:30 p. m. El duelo de ida, jugado en el Atanasio Girardot de Medellín, terminó en empate 0-0, pero estuvo marcado por los violentos enfrentamientos entre la hinchada local y la hinchada visitante, en los últimos minutos del encuentro.
São Paulo: Rafael Pires; Cedric Alves, Enzo Díaz, Nahuel Ferraresi; Luciano De Rocha, André Oliveira, Marcos Silva, Damián Bobadilla, Alan Franco; Allison De Freitas y José Chagas.
Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan Arias, Camilo Candido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.
Martes 19 de agosto
Miércoles 20 de agosto
Jueves 21 de agosto
Por su parte, Atlético Nacional está obligado a pasar de ronda en Libertadores, ya que todas sus esperanzas y la temporada está puesta en la clasificación por la inversión en la plantilla y el respaldo al entrenador Javier Gandolfi, además del prestigio por ser el “Rey de Copas”.
São Paulo quiere asegurar la clasificación en casa, en la que sabe que puede lograr el triunfo porque es muy fuerte y con el apoyo de su público, sumado a que no pierde un encuentro en el Morumbí desde el 12 de junio, cuando Vasco da Gama lo venció 2-1 por el Brasileirao.
Se juega en Brasil uno de los cupos a los cuartos de final en Libertadores, en la que la única cuota colombiana que queda en el torneo se juega todo para eliminar a uno de los conjuntos brasileños con más historia en el continente, aunque la llave está igualada no solo en el marcador, sino en muchos factores de la nómina.
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre São Paulo y Atlético Nacional, en el estadio Morumbí, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores 2025.