Deportes

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga busca los cuartos de final

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

Diego Ariza

Por Diego Ariza

São Paulo y Atlético Nacional
São Paulo y Atlético Nacional se enfrentan en el estadio Morumbí, por los octavos de la Copa Libertadores - crédito Atlético Nacional
22:11 hsHoy

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en São Paulo: se esperan que más de 3.000 asistan al partido de Copa Libertadores

Más de setenta buses con aficionados del equipo verdolaga se movilizarán desde el estadio Pacaembú hacia el Morumbí para el partido de octavos de final

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Los familiares de los jugadores también disfrutaron de la pólvora, los cánticos y las banderas - crédito Redes sociales

La hinchada de Atlético Nacional en Brasil se trasladó en masa a São Paulo, Brasil, donde el equipo dirigido por Javier Gandolfi buscará la clasificación a cuartos de final frente al São Paulo FC, el club más laureado internacionalmente del fútbol brasileño.

21:16 hsHoy

Buen día en Brasil

Así se encuentra el clima en São Paulo, donde el conjunto Tricolor se mide con Atlético Nacional por los octavos de la Copa Libertadores.

Este es el estadio de
Este es el estadio de Morumbí, en buenas condiciones de clima para el duelo de São Paulo vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
20:45 hsHoy

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Más de 3.000 hinchas de Atlético Nacional llegarán en al menos 70 buses al estadio Morumbí, sede del partido contra São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Más de 3.000 hinchas de
Más de 3.000 hinchas de Atlético Nacional estarán en el estadio Morumbis para el partido de Copa Libertadores - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional buscará como visitante el cupo a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto verde enfrentará a São Paulo el martes 19 de agosto en el estadio Morumbis, desde las 7:30 p. m. El duelo de ida, jugado en el Atanasio Girardot de Medellín, terminó en empate 0-0, pero estuvo marcado por los violentos enfrentamientos entre la hinchada local y la hinchada visitante, en los últimos minutos del encuentro.

20:08 hsHoy

Posibles formaciones

São Paulo: Rafael Pires; Cedric Alves, Enzo Díaz, Nahuel Ferraresi; Luciano De Rocha, André Oliveira, Marcos Silva, Damián Bobadilla, Alan Franco; Allison De Freitas y José Chagas.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan Arias, Camilo Candido; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

20:04 hsHoy

Programación de la vuelta en los octavos de la Libertadores

Martes 19 de agosto

  • Vélez vs. Fortaleza: 5:00 p. m.
  • Sao Paulo vs. Atlético Nacional: 7:30 p. m.
  • Racing vs. Peñarol: 7:30 p. m.

Miércoles 20 de agosto

  • Estudiantes vs. Cerro Porteño: 5:00 p. m.
  • Internacional vs. Flamengo: 7:30 p. m.

Jueves 21 de agosto

  • Liga de Quito vs. Botafogo: 5:00 p. m.
  • Palmeiras vs. Universitario: 7:30 p. m.
  • River vs. Libertad: 7:30 p. m.
20:51 hsHoy

Por su parte, Atlético Nacional está obligado a pasar de ronda en Libertadores, ya que todas sus esperanzas y la temporada está puesta en la clasificación por la inversión en la plantilla y el respaldo al entrenador Javier Gandolfi, además del prestigio por ser el “Rey de Copas”.

Atlético Nacional desperdició la opción
Atlético Nacional desperdició la opción de irse ganador en la ida y ahora deberá buscar el cupo a cuartos en Brasil y contra São Paulo - crédito Atlético Nacional
20:03 hsHoy

São Paulo quiere asegurar la clasificación en casa, en la que sabe que puede lograr el triunfo porque es muy fuerte y con el apoyo de su público, sumado a que no pierde un encuentro en el Morumbí desde el 12 de junio, cuando Vasco da Gama lo venció 2-1 por el Brasileirao.

São Paulo tiene la chance
São Paulo tiene la chance de conseguir la clasificación en casa por la Copa Libertadores, luego de igualar sin goles en la ida en Medellín - crédito São Paulo FC
20:00 hsHoy

Se juega en Brasil uno de los cupos a los cuartos de final en Libertadores, en la que la única cuota colombiana que queda en el torneo se juega todo para eliminar a uno de los conjuntos brasileños con más historia en el continente, aunque la llave está igualada no solo en el marcador, sino en muchos factores de la nómina.

19:59 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre São Paulo y Atlético Nacional, en el estadio Morumbí, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores 2025.

