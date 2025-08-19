EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana

Fluminense formará de la siguiente manera:
Por su parte, América alineará así:
América de Cali presentó un esquema táctico con Jorge Soto en el arco; en defensa alineó a Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña y Marcos Mina. En el mediocampo, el técnico Diego Raimondi dispuso a Josen Escobar y Rafael Carrascal como doble contención, con Sebastián Navarro sumándose como tercer volante ofensivo. En el compromiso ofensivo, la dupla de ataque estuvo conformada por Cristian Barrios y Luis Ramos, mientras que Jan Lucumí fue el “falso 9” en punta.
Por su parte, Fluminense salió con Fábio como arquero; su defensa estuvo integrada por Samuel Xavier, Manoel, Juan Pablo Freytes y Renê. En el medio campo estuvieron Vinícius Moreira de Lima, Hércules y Matheus Martinelli, formando un bloque mixto de contención y creación. En el frente de ataque, el técnico Renato Gaúcho apostó por un tridente dinámico y ofensivo: Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo.
Fluminense afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana sin su principal referente ofensivo, Germán Ezequiel Cano.
El fixture quedó establecido con 8 enfrentamientos a doble partido entre los ganadores del playoff y los líderes de grupo. Entre los duelos destacados están: Once Caldas vs. Huracán, Independiente del Valle vs. Mushuc Runa, América de Cali vs. Fluminense, Bolívar vs. Cienciano, Alianza Lima vs. Universidad Católica, Universidad de Chile vs. Independiente, Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz y Central Córdoba vs. Lanús.
Los partidos de ida se disputaron entre el 12 y 14 de agosto, mientras que los de vuelta tuvieron lugar del 19 al 21 del mismo mes.
A partir de los cuartos de final en adelante, la localía —es decir, quién juega el partido decisivo de cada serie— se determinó según el desempeño en la fase de grupos: el equipo con mejor posición definió en casa. El desarrollo del cuadro continúa hasta una final única prevista para el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El estadio Maracanã, oficialmente llamado estádio Jornalista Mário Filho, es uno de los iconos más emblemáticos del fútbol mundial. Inaugurado el 24 de junio de 1950, su nombre popular proviene del barrio homónimo en Río de Janeiro.
Fue escenario del histórico “Maracanazo” —la sorprendente derrota de Brasil ante Uruguay en la final de la Copa Mundial de 1950—, un momento que marcó la identidad colectiva del país en torno al fútbol.
En ese entonces, el estadio albergó una impresionante audiencia de más de 173.000 personas, siendo una de las mayores concentraciones en un partido oficial registrado hasta hoy.
A lo largo de las décadas, el Maracanã ha sido adaptado para cumplir con estándares modernos y garantizar la seguridad de los aficionados. Tras reformas significativas para la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, su capacidad se redujo a unas 78.000 butacas, se renovó el techo, se mejoraron las instalaciones y se modernizó el sistema lumínico.
América de Cali cayó 1-2 ante Fluminense en el Pascual Guerrero, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La noche comenzó mal para los locales: al minuto 7 un autogol de Yerson Candelo tras un centro brasileño abrió la cuenta en contra.
Apenas ocho minutos más tarde, Agustín Canobbio amplió la ventaja con un potente remate que superó al arquero Jorge Soto, aprovechando una desconcentración defensiva.
A pesar del golpe, América mostró carácter y buscó la remontada. Acciones de Carrascal, Ramos y Holgado generaron oportunidades, mientras el arquero Fabio lo impidió con varias atajadas clave.
En el minuto 93, Cristian Barrios descontó con un gol oportunista, dejando abierta la posibilidad para la revancha en Río de Janeiro
El cuadro vallecaucano deberá remontar el 1-2 que encajó en el estadio Pascual Guerrero en el mítico Maracaná, donde hace de local el equipo en el que, hasta hace poco, militó Jhon Arias.