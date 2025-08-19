EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana

Por su parte, Fluminense salió con Fábio como arquero; su defensa estuvo integrada por Samuel Xavier, Manoel, Juan Pablo Freytes y Renê. En el medio campo estuvieron Vinícius Moreira de Lima, Hércules y Matheus Martinelli, formando un bloque mixto de contención y creación. En el frente de ataque, el técnico Renato Gaúcho apostó por un tridente dinámico y ofensivo: Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo.

América de Cali presentó un esquema táctico con Jorge Soto en el arco; en defensa alineó a Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña y Marcos Mina. En el mediocampo, el técnico Diego Raimondi dispuso a Josen Escobar y Rafael Carrascal como doble contención, con Sebastián Navarro sumándose como tercer volante ofensivo. En el compromiso ofensivo, la dupla de ataque estuvo conformada por Cristian Barrios y Luis Ramos, mientras que Jan Lucumí fue el “falso 9” en punta.

Cómo formaron América y Fluminense en el duelo de ida disputado en Cali

Fluminense afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana sin su principal referente ofensivo, Germán Ezequiel Cano.

Cómo son las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El fixture quedó establecido con 8 enfrentamientos a doble partido entre los ganadores del playoff y los líderes de grupo. Entre los duelos destacados están: Once Caldas vs. Huracán, Independiente del Valle vs. Mushuc Runa, América de Cali vs. Fluminense, Bolívar vs. Cienciano, Alianza Lima vs. Universidad Católica, Universidad de Chile vs. Independiente, Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz y Central Córdoba vs. Lanús.

El máximo goleador del fútbol colombiano le dio la ventaja al Once Caldas frente a Huracán de Argentina, en la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Los partidos de ida se disputaron entre el 12 y 14 de agosto, mientras que los de vuelta tuvieron lugar del 19 al 21 del mismo mes.

