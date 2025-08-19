Deportes

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: el Blanco Blanco busca la clasificación en Argentina

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera defienden una ventaja de 1-0 obtenida en Manizales, mientras que el Globo quiere respetar su condición de local

Huracán y Once Caldas definirán
Huracán y Once Caldas definirán a uno de los clasificados a los cuartos de final en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa
Revelan video de la agresión contra Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, en pelea con la Policía de Buenos Aires

El equipo colombiano fue sorprendido por una intervención de la Policía de Argentina con gases lacrimógenos y chorros de agua, que afectaron a jugadores, cuerpo técnico y aficionados antes del decisivo duelo ante Huracán

El técnico del Once Caldas vivió un momento tenso y todo quedó grabado en video - crédito @DenunciasAntio2 / X

El 18 de agosto de 2025, en la previa de lo que será el duelo entre Huracán de Argentina y Once Caldas de Manizales, se vivieron momentos de tensión, en las afueras del hotel de concentración del equipo colombiano.

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto albo de Manizales se impuso en el partido de ida 1-0 y espera ampliar o mantener la diferencia en los últimos 90 minutos que se jugarán en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires

Dayro Moreno marcó el único
Dayro Moreno marcó el único gol de la ida en el partido entre Once Caldas vs. Huracán - crédito Once Caldas

El 12 de agosto de 2025, Once Caldas se impuso 1-0 sobre Huracán gracias a un gol de penal convertido por Dayro Moreno, resultado que otorga ventaja al equipo colombiano para la vuelta de octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Matías Tissera.

Once Caldas: James Aguirre, Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta, Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta, Dayro Moreno.

Así se jugarán la vuelta de los octavos

Martes 19 de agosto

  • Huracán vs. Once Caldas: 5:00 p. m.
  • Mushuc Runa vs. Independiente del Valle: 7:30 p. m.
  • Fluminense vs. América de Cali: 7:30 p. m.

Miércoles 20 de agosto

  • Cienciano vs. Bolívar: 5:00 p. m.
  • U. Católica vs. Alianza Lima: 7:30 p. m.
  • Independiente vs. Universidad de Chile: 7:30 p. m.

Jueves 21 de agosto

  • Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: 5:00 p. m.
  • Lanús vs. Central Córdoba: 7:30 p. m.
Por su parte, Once Caldas quiere mantener su leve ventaja en Buenos Aires, pese a que las condiciones son adversas y se juega prácticamente toda la temporada 2025 porque en la Liga BetPlay apenas suma tres puntos y es penúltimo en la tabla de posiciones del segundo semestre.

Once Caldas quiere dar un
Once Caldas quiere dar un nuevo golpe internacional con la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa
Huracán de Argentina debe revertir el marcador de 1-0, el cual sufrió en Manizales, pese a hacer un partido en el que buscó de muchas maneras el empate, y ahora el objetivo es conseguir un triunfo que ratifique el nivel de la plantilla del “Globo”, que en fase de grupos no le pudo ganar a otro colombiano que fue el América.

Huracán debe remontar un 1-0
Huracán debe remontar un 1-0 en contra, en Buenos Aires y ante un Once Caldas muy motivado por clasificar - crédito Colprensa
Se define uno de los clasificados a cuartos de final, en el certamen de la Conmebol que cuenta con dos clubes colombianos, uno de ellos va perdiendo la serie y el otro tiene una leve ventaja que quiere ratificar en Argentina, contra un rival que buscará por todos los medios el tiquete.

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Huracán y Once Caldas, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025.

