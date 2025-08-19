EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: el Blanco Blanco busca la clasificación en Argentina

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Huracán y Once Caldas , en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Se define uno de los clasificados a cuartos de final , en el certamen de la Conmebol que cuenta con dos clubes colombianos, uno de ellos va perdiendo la serie y el otro tiene una leve ventaja que quiere ratificar en Argentina, contra un rival que buscará por todos los medios el tiquete.

Huracán de Argentina debe revertir el marcador de 1-0 , el cual sufrió en Manizales, pese a hacer un partido en el que buscó de muchas maneras el empate, y ahora el objetivo es conseguir un triunfo que ratifique el nivel de la plantilla del “Globo”, que en fase de grupos no le pudo ganar a otro colombiano que fue el América.

Por su parte, Once Caldas quiere mantener su leve ventaja en Buenos Aires , pese a que las condiciones son adversas y se juega prácticamente toda la temporada 2025 porque en la Liga BetPlay apenas suma tres puntos y es penúltimo en la tabla de posiciones del segundo semestre.

El 12 de agosto de 2025, Once Caldas se impuso 1-0 sobre Huracán gracias a un gol de penal convertido por Dayro Moreno, resultado que otorga ventaja al equipo colombiano para la vuelta de octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

El 18 de agosto de 2025, en la previa de lo que será el duelo entre Huracán de Argentina y Once Caldas de Manizales, se vivieron momentos de tensión, en las afueras del hotel de concentración del equipo colombiano.

