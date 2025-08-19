Cuauhtémoc Blanco y las amenazas de muerte que recibió por llamar “cocainómano” a un colombiano: “Estuvo muy fuerte”

El mexicano recordó uno de los partidos más emocionantes de su carrera con América - crédito Imagen Entretenimiento

Debido a las amenazas que recibió el lateral colombiano Álvaro Ángulo tras su llegada a Pumas de la Liga MX, en Norteamérica han recordado casos similares en los que deportistas de élite recibieron mensajes intimidatorios.

Uno de los mencionados tiene a Cuauhtémoc Blanco, una de las leyendas más queridas del fútbol mexicano, como protagonista, puesto que en una entrevista con Imagen Entretenimiento habló sobre el partido en el que sintió miedo de ser asesinado.

La historia fue recordada por el exfutbolista debido a que en la entrevista le preguntaron si había tenido temor durante su paso por la Gobernación de Morelos, a lo que Blanco afirmó que ya estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones.

“O si no estaría acá escondido”, indicó Blanco, al afirmar que en su vida ya había tenido que afrontar amenazas de muerte, recordando lo registrado en Bogotá en 2000.

En esa ocasión, el delantero mexicano era la figura del América, que enfrentó a su homónimo de la capital del Valle del Cauca por los octavos de final, siendo el partido de ida en la capital del país norteamericano.

En el estadio Azteca la victoria fue para las Águilas, que debían viajar a Colombia para defender el resultado; sin embargo, en el cierre del compromiso se registró una discusión entre varios deportistas, en la que Blanco fue protagonista.

En medio de la situación, el mexicano llamó “cocaleros” y “narcos” a los colombianos, lo que se volvió noticia mundial, provocando que la hinchada del América de Cali se enfocara principalmente en insultar al delantero durante la llegada del plantel mexicano a Bogotá.

“Cuauhtémoc, cabrón, te vas en un cajón”, coreaban los hinchas del América contra el atacante, que desistió de quedarse en el hotel de concentración y fue titular en el partido que terminó 2-3 a favor de los mexicanos.

En el estadio, los hinchas de América llevaron imágenes alusivas a un ataúd, de la misma forma, se conoció que las autoridades le informaron a Blanco sobre el riesgo que estaba asumiendo al estar en el escenario deportivo, pero lejos de amedrentarlo, el atacante fue la figura de la clasificación de su equipo.

Durante la entrevista mencionada, Blanco recordó con humor esa ocasión y reflexionó al indicar que si no hubiera sido “güey” (palabra utilizada en México para decir que alguien es tonta), la situación habría sido diferente.

“Me caliento en el juego, le digo a un colombiano que es cocainómano, y eso para ellos fue lo peor. Cuando fui a Colombia me movían el camión, que me iba en un cajón, estuvo muy fuerte”.

Blanco concluyó al indicar que su carácter le ayudo a no pensar en los gritos de los hinchas, sino en priorizar el partido de fútbol, un accionar que mantiene en la actualidad como político.

“Yo estaba ahí y pensaba que era 11 contra 11, que no había forma de que se metiera la afición. Eso me dio más motivación, entre más me chinguen, más trato de hacer las cosas”.

Además de su participación como jugador del América, Blanco es recordado por ser una de las figuras más destacadas de la historia del fútbol mexicano, llegando a participar de tres copas del mundo: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Además, Blanco ganó 10 títulos oficiales durante su carrera; sin embargo, las últimas noticias que ha protagonizado son por una denuncia por un presunto acoso político de género, del que se sigue defendiendo, argumentando que la acusación proviene de un fiscal corrupto al que señaló públicamente por su presunto accionar indebido.