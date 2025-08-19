Carlos Cuesta llegaría a inesperado equipo para la nueva temporada: sacrificaría hasta su puesto en la selección Colombia

Carlos Cuesta llegó a Galatasaray en febrero de 2025, luego de que los turcos pagaran ocho millones de euros al Genk de Bélgica - crédito Galatasaray

En los últimos días para que cierre el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa, algunos jugadores colombianos siguen en la búsqueda de algún equipo para la nueva temporada, que ya empezó en varios países y muy pronto se conocerán los clasificados a las fases principales de la Champions, Europa League y Conference.

Carlos Cuesta es uno de los cafeteros que está abierto a opciones en el periodo de transferencias, debido a que Galatasaray ya no quiere contar con el defensor central por su bajo rendimiento en los seis meses que se colocó la camiseta de los “Leones”, por eso lo trató de vender a ligas como la de Brasil.

El futbolista ahora llegaría a un equipo totalmente sorpresivo para los aficionados, debido a que se encuentra en una liga muy apartada, de bajo nivel en los últimos años y de la que acabó de salir un hombre de la Tricolor, buscando mejores opciones en el mundo.

El posible destino de Carlos Cuesta

La posibilidad de que Carlos Cuesta y Daniel Ruiz coincidan en la capital rusa representa un fenómeno poco habitual para el fútbol colombiano, pues el mediocampista ofensivo, recién salido de Millonarios, acaba de incorporarse al CSKA de Moscú en calidad de préstamo hasta junio de 2026.

Si se confirma la transferencia de Cuesta al Spartak de Moscú, dos futbolistas colombianos militarán simultáneamente en equipos rivales de la ciudad, que también causa polémica porque llegan a una liga excluida de toda competición de la Uefa desde abril de 2022, por el conflicto con Ucrania.

Carlos Cuesta no fue determinante en el Galatasaray como se esperaba, por eso ahora será vendido después de solo seis meses - crédito Umit Bektas/REUTERS

En este contexto, la noticia principal gira en torno a la inminente salida de Carlos Cuesta del Galatasaray. El defensor central de 26 años, tras no figurar en la lista de inscritos del club turco para la temporada actual, se encuentra a un paso de firmar con cuadro ruso, según informó la Cadena Match Premier de Rusia. El traspaso, que se negocia en una cifra base de seis millones de euros más dos millones en variables, incluye un salario anual para el jugador cercano a 1,5 millones de euros.

El periodista colombiano Julián Capera aportó detalles sobre la negociación, señalando que el Spartak mejoró su oferta inicial y superó la propuesta del Vasco da Gama de Brasil, que también pretendía al zaguero, pero no pudo competir con la chequera de los rusos.

El Spartak Moscú busca a Carlos Cuesta para mejorar en la temporada de la Premier League de Rusia - crédito Spartak Moscow

Actualmente, las directivas de Galatasaray y Spartak afinan los últimos detalles para concretar el traspaso definitivo. Cuesta había llegado al fútbol turco en febrero, pero su paso por el club estuvo marcado por la falta de continuidad y la imposibilidad de consolidarse como titular.

Timonazo del colombiano

La llegada de Cuesta al Spartak de Moscú se percibe como un refuerzo de peso para la defensa del equipo, que aspira a mejorar su rendimiento tanto en la Premier League rusa, en la que se ubica en posiciones de playoffs de descenso, como en la Copa local.

El defensor, originario del departamento del Chocó, cuenta con experiencia internacional y ha sido convocado recientemente por la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, pero al llegar a un país apartado del mundo desde 2022, no se sabe si es una buena decisión para la próxima convocatoria por las eliminatorias.

Así fue la presentación de Jorge Carrascal como nuevo jugador del Flamengo - crédito @Flamengo / X

Prueba de ello es la reciente salida de Jorge Carrascal al Flamengo, además de que Jhon Córdoba también mira opciones en Europa para llegar a un campeonato que le brinde más competitividad para estar en mejores condiciones en la Tricolor.

La posible presencia simultánea de Cuesta y Ruiz en Moscú no solo representa una coincidencia llamativa, sino que también ilustra el creciente impacto de los futbolistas colombianos en escenarios futbolísticos diversos.