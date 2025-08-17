David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente

El colombiano ha tenido una dura adaptación en su primera temporada en la Moto2 - crédito Aspar Team

El piloto brasileño Diogo Moreira logró su segunda victoria en la temporada 2025 de Moto2 al imponerse en solitario en el Gran Premio de Austria, disputado este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. Moreira tomó el liderato antes de completar la primera vuelta y consiguió distanciarse del resto de participantes para cruzar la línea de meta con una clara ventaja.

Entre sus rivales más cercanos figuraba el líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), que, tras una sólida salida, debió abandonar la prueba por problemas mecánicos cuando rodaba en el grupo de cabeza.

El colombiano David Alonso marchaba en la tercera posición, luego de clasificar quinto; sin embargo, cuando perseguía a los punteros en el cuarto sector del trazado de Spielberg fue al suelo, lo que provocó la bandera amarilla y se llevó un fuerte golpe tras dar varías vueltas sobre la gravilla.

David Alonso en su primer año en la categoría Moto2 ha sufrido aparatosos accidentes en los dos circuitos de España, en Países Bajos y en Alemania. Afortunadamente, ninguno de los accidentes representó una lesión grave para el motociclista colombiano, que ha corrido todas las carreras de la temporada.

González perdió múltiples posiciones de forma repentina, cayó a la decimocuarta plaza y, pese a iniciar una remontada, se vio obligado a retirarse después de que el líquido refrigerante cubriera la cúpula de su moto debido al impacto de una piedra que causó la avería.

0, subió brevemente al noveno puesto al beneficiarse de los problemas de González, pero finalizó en la décima posición y no pudo recortar distancias significativas en la lucha por el campeonato.

La prueba registró otras incidencias relevantes, como la caída del australiano Senna Agius (Kalex) en la primera vuelta tras un contacto con los españoles Alonso López e Iván Ortolá (Boscoscuro), lo que le obligó a abandonar el circuito tras quedar aturdido.

El desarrollo de la carrera presentó una intensa disputa por las posiciones de podio, con Daniel Holgado logrando superar en la salida a González, aunque Moreira le arrebató el liderato antes de completar el primer giro. Holgado debía defenderse de la presión de rivales como el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el colombiano David Alonso (Kalex).

Hacia la parte final de la competición, Moreira mantuvo una ventaja de casi un segundo sobre Holgado, mientras Vietti debió cumplir una sanción de ‘vuelta larga’ tras superar en cinco ocasiones los límites del trazado y, por tanto, cedió posiciones ante el español Albert Arenas y su compatriota Tony Arbolino.

El estadounidense Joe Roberts (Kalex), ganador en la más reciente cita de la temporada en la República Checa, también debió abandonar la carrera debido a problemas mecánicos.

La clasificación del campeonato de Moto2 queda condicionada tras este Gran Premio, en el que la consagración de Moreira y las retiradas de González y Roberts reavivan la disputa por el liderato mundialista, mientras los equipos evaluarán los contratiempos técnicos y deportivos vividos en Spielberg.

La próxima parada del campeonato mundial será en Hungría, cuando los equipos se dirijan al Balaton Park Circuit entre el 22 y el 24 de agosto.

Así va la clasificación del Moto2 2025

M. González: 188 puntos. A. Canet: 169 puntos. D. Moreira: 153 puntos. B. Baltus: 143 puntos. J. Dixon: 119 puntos. C. Vietti: 106 puntos. D. Oncu: 100 puntos. A. Arenas: 94 puntos. S. Agius: 93 puntos. M. Ramírez: 84 puntos. J. Roberts: 80 puntos. D. Holgado: 80 puntos. F. Salac: 71 puntos. I. Guevera: 62 puntos. A. López: 58 puntos. T. Arbolino: 45 puntos. D. Alonso: 43 puntos. I. Ortola: 36 puntos.