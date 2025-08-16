Esta sería la fortuna que recibiría Millonarios por la venta de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú

El colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol internacional, después de su paso por el Santos de Brasil-crédito @pfc_cska/Instagram

El mercado de fichajes en el fútbol europeo sigue en movimiento, y los jugadores colombianos vuelven a ser los principales protagonistas.

Así como ocurrió con las llegadas de Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania, de Jhon Arias al Wolverhampton de Inglaterra y de Richard Ríos al Benfica de Portugal, el 15 de agosto de 2025 se confirmó la llegada de Daniel Ruíz, exvolante de Millonarios, al Cska de Moscú, equipo que hace parte de la Premier League de Rusia.

Con la llegada del bogotano al cuadro ruso, también llegan las buenas noticias para millonarios, que por la operación recibirá una suma importante de dinero.

El equipo ruso pagaría una suma importante de dinero por el volante colombiano, en caso de que se lleguen a cumplir una serie de objetivos-crédito @RPLNews_esp/X

La cuenta de X, RPL Sky (RPL significa Russian Premier League) detalló el 4 de agosto de 2025, cuando la operación estaba en proceso que el 16 veces campeón del fútbol colombiano recibiría una suma de 500.000 dólares.

“Ruiz al CSKA: comisión de préstamo de 500.000 dólares + opción de compra de 1,5 millones si se cumplen una serie de condiciones (si se activa, el 15% de la reventa va a Millonarios) El CSKA planea comprar hoy los billetes de avión de Daniel a Moscú“.

Añadió también que, en caso de que el jugador sea vendido a otro equipo después de su paso por el CSKA de Moscú, Millonarios se quedaría con el 15% de la operación.

El futbolista portará el dorsal número 19 en su nueva aventura por el fútbol ruso-crédito @pfc_cska/Instagram

El volante, que tendrá su segunda experiencia en el fútbol internacional (después de su paso por Santos de Brasil) en la temporada 2023-2024, habló al canal oficial del CSKA de Moscú, en donde se describió como jugador.

“Creo que mi punto fuerte es que soy un jugador bastante inteligente. Siempre intento jugar en sintonía con mis compañeros. También tengo un buen tiro de larga distancia, pero me gusta dar pases cortos con mis compañeros, colocarlos en posición de gol y dar asistencias”.

Ruíz jugará con el número 19 y se espera que su debut sea el 24 de agosto de 2025, cuando los “Armeysty” (que en su traducción al español significan los militares) reciban al Akron Togliatti por la fecha 6 de la Liga de Rusia, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia).

Esta es la historia del CSKA de Moscú

El cuadro ruso es considerado uno de los equipos más grandes junto al Spartak de Moscú y el Zenit de San Petersburgo - crédito redes sociales

El CSKA de Moscú, conocido oficialmente como Club Deportivo Central del Ejército, fue fundado en 1911 y es uno de los clubes más antiguos y laureados de Rusia.

Tiene su origen en estructuras deportivas militares, ya que fue el equipo representativo del ejército durante la mayor parte de su historia. Bajo la era soviética, el CSKA se consolidó como una de las instituciones clave del deporte nacional, acumulando una importante cantidad de títulos y siendo proveedor habitual de jugadores para la selección nacional.

Durante los tiempos de la Unión Soviética, el CSKA de Moscú conquistó 7 campeonatos de liga soviética (Primera División de la URSS): en 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970 y 1991. Además, ganó 5 Copas de la URSS (1945, 1948, 1951, 1955, 1991) y una Supercopa de la URSS (1952).

Tras la caída de la Unión Soviética, el club mantuvo su competitividad en la recién formada Premier League de Rusia, logrando consagrarse campeón nacional en 6 ocasiones: 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 y 2016. A esto suma 7 Copas de Rusia (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) y 7 Supercopas de Rusia (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).

El mayor logro internacional del CSKA se produjo en 2005 cuando obtuvo la Copa de la UEFA (ahora Europa League), convirtiéndose en el primer club ruso en levantar un título europeo tras vencer 3-1 al Sporting de Lisboa en la final disputada en Portugal. Desde entonces, el CSKA ha mantenido una presencia constante en torneos continentales y sigue siendo uno de los equipos rusos de mayor tradición y prestigio.

Jorge Carrascal fue uno de los colombianos que pasó por el equipo de la capital-crédito @pfc_cska/Instagram

El equipo juega actualmente en el VEB Arena, ubicada en Moscú, y mantiene intensas rivalidades especialmente con el Spartak de Moscú, el Dinamo de Moscú y el Lokomotiv de Moscú. Sus colores tradicionales son el azul y el rojo, y es conocido tanto por su legado histórico como por su aporte a la formación de figuras relevantes del fútbol ruso y europeo.

Para hablar de los colombianos que pasaron por CSKA de Moscú, hay que recordar que el volante Jorge Carrascal estuvo en el 2022 en dicho equipo,