Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Jhon Arias, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Luis Sinisterra buscarán brillar en la liga inglesa, en nombre del talento colombiano, en la campaña 2025/2026

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz
Jefferson Lerma y Daniel Muñoz serán los principales representantes de Colombia en la Premier League - crédito Toby Melville / REUTERS

La temporada 2025-2026 ya está en acción en Europa: el 13 de agosto, el París Saint Germain, dirigido por Luis Enrique, ganó el primer título con la Supercopa de Europa, al vencer al Tottenham, de Thomas Frank, en Udine, Italia.

Mientras, en Inglaterra, una de las mejores ligas del mundo, Colombia tendrá una representación de cinco futbolistas, luego de la salida de Luis Díaz del Liverpool.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz con el Crystal Palace (vigente campeón de la FA Cup y Community Shield), Jhon Arias y Yerson Mosquera (con Wolverhampton), y Luis Sinisterra (en el Bournemouth, a la espera de que se resuelva su futuro deportivo), serán los principales representantes.

El Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, los más destacados

El momento cuando los colombianos
El momento cuando los colombianos celebran la obtención de la Community Shield - crédito Toby Melville / REUTERS

Uno de los equipos que se volvió el más representativo en Inglaterra, después del Liverpool con Luis Díaz, sin duda es el Crystal Palace, en donde juegan el defensor Daniel Muñoz y el volante Jefferson Lerma.

Con el título obtenido, el 10 de agosto de 2025, en la Community Shield ante Liverpool, y la victoria de la FA Cup ante Manchester City, el 17 de mayo, el equipo dirigido por el austriaco Oliver Glasner espera seguir en esa racha ganadora, y seguir dando de que hablar en la temporada.

El debut de las “Águilas” de Londres (apodo del Crystal Palace), será el 17 de agosto de 2025, en la casa del campeón del Mundial de Clubes Fifa Estados Unidos 2025: Chelsea en Stamford Bridge.

A continuación, estos serán los primeros cinco partidos que tendrá el Crystal Palace en el campeonato inglés:

  • 17 de agosto de 2025 - Premier League: Chelsea vs. Crystal Palace
  • 24 de agosto de 2025 - Premier League: Crystal Palace vs. Nottingham Forest
  • 31 de agosto de 2025 - Premier League: Aston Villa vs. Crystal Palace
  • 13 de septiembre de 2025 - Premier League: Crystal Palace vs. Sunderland
  • 20 de septiembre de 2025 - Premier League: West Ham vs. Crystal Palace
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma vienen de ganar la Community Shield - crédito Matthew Childs / REUTERS

Jhon Arias y Yerson Mosquera jugarán con Wolverhampton

El colombiano tuvo su primer
El colombiano tuvo su primer partido como titular ante el Celta de Vigo de España-crédito @Wolves/X

Los “Lobos” de Inglaterra, serán otro de los equipos que acapararán la atención del público, por dos futbolistas que supieron ganarse su puesto en la selección Colombia: el defensor Yerson Mosquera y el extremo Jhon Arias, que tendrá su primera aventura en el fútbol europeo.

Por los lados de Yerson Mosquera, después de su dura lesión en el ligamento cruzado anterior, al comienzo de la temporada 2023-2024, en un duelo ante el Aston Villa, el exdefensor de Atlético Nacional espera tener los minutos necesarios para retornar de la mejor forma al fútbol inglés.

Mientras que Jhon Arias, espera que su adaptación y nueva aventura en el fútbol inglés sea una de las más destacadas, ya que llega al equipo que dirige el portugués Vitor Pereira, con la expectativa de brillar, así como lo hizo en Fluminense de Brasil.

Y el mejor escenario que tendrá el delantero será cuando reciban en el estadio Molineux al Manchester City de Pep Guardiola, el 16 de agosto de 2025, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Este será el calendario que tendrá el equipo inglés:

  • 16 de agosto de 2025 - Premier League: Wolverhampton vs. Manchester City
  • 23 de agosto de 2025 - Premier League: Bournemouth vs. Wolverhampton
  • 25 de agosto de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. West Ham
  • 30 de agosto de 2025 - Premier League: Wolverhampton vs. Everton
  • 13 de septiembre de 2025 - Premier League: Newcastle vs. Wolverhampton

El Bournemouth de Luis Sinisterra y Andoni Iraoli tendrán un debut difícil: ante el Liverpool, campeón de Inglaterra

A la espera del cierre
A la espera del cierre de mercado de fichajes en Europa, el 31 de agosto de 2025, el futuro de Luis Sinisterra es toda una incertidumbre - crédito Tony O Brien / REUTERS

En último lugar, pero siendo uno de los partidos más atractivos de Inglaterra, el Bournemouth de Luis Sinisterra (que aún espera definir su futuro ante el interés del Cruzeiro de Brasil), tendrá que visitar el estadio Anfield Road al Liverpool, campeón de Inglaterra.

El partido será el 15 de agosto de 2025, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se espera que el colombiano tome una decisión en los siguientes días, ya que se cree que su futuro estaría en Brasil.

A continuación, este es el calendario del conjunto de las “Cerezas” (apodo del Bournemouth) en sus primeros cimco partidos:

  • 15 de agosto de 2025 - Premier League: Liverpool vs. Bournemouth
  • 23 de agosto de 2025 - Premier League: Bournemouth vs. Liverpool
  • 25 de agosto de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Brentfrod
  • 30 de agosto de 2025 - Premier League: Tottenham vs. Bournemouth
  • 13 de septiembre de 2025 - Premier League: Bournemouth vs. Brighton

