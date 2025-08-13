Jhon Jáder Durán habló de su lesión y del partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

El equipo turco tuvo el protagonismo del exatacante del Al-Nassr - crédito @fenerbahce / Instagram

La noche en la que Jhon Jader Durán marcó su primer gol oficial con el Fenerbahce estuvo marcada por un giro inesperado: el delantero colombiano tuvo que abandonar el campo a los 62 minutos por una molestia muscular en la pierna derecha.

Fue el 12 de agosto de 2025, en el partido por la tercera ronda de clasificación de la Uefa Champions League, enfrentó al Fenerbahce contra el Feyenoord.

El equipo turco logró una victoria por 5 a 2 en Estambul, sellando un global de 6-4 que le permitió avanzar en la competición.

Durán fue protagonista al anotar el segundo tanto de su equipo en el tercer minuto de adición del primer tiempo, un gol que resultó clave para consolidar la remontada y alimentar las aspiraciones del club de alcanzar la fase de grupos del torneo continental.

Jhon Durán celebra tras anotar el segundo gol de Fenerbahce en la victoria 5-2 ante Feyenoord en la fase previa de la Liga de Campeones, el martes 12 de agosto de 2025, en Estambul. (Huseyin Yavuz/Dia Foto vía AP)

Después de la goleada al Feyenoord, de Países Bajos, Durán salió a hablar sobre la situación, donde entregó un parte de tranquilidad a los aficionados.

“No hay que preocuparse por mi lesión”, dijo.

Durante los minutos que permaneció en el terreno de juego, el exjugador del Aston Villa no solo aportó en el marcador, sino que también evidenció una rápida adaptación al fútbol europeo y al entorno del Fenerbahce. Tras el pitido final, Durán expresó su satisfacción por el desempeño individual y colectivo, así como por el respaldo recibido desde su llegada.

“Estoy muy contento. Me alegra haber marcado mi primer gol frente a la afición. Gracias al equipo y a la afición por su cariño. Es una gran sensación (...) Mi familia estuvo aquí y marqué frente a ellos. Ahora queremos avanzar a la siguiente ronda y clasificarnos para la Champions League.

El respaldo de la afición y la presencia de su familia en el estadio añadieron un componente emocional a la jornada, reforzando la confianza del atacante en su nuevo ciclo profesional. Además, Durán no ocultó su entusiasmo por trabajar bajo las órdenes de José Mourinho, quien recientemente lo elogió públicamente. El colombiano, de 21 años, subrayó la importancia de contar con un entrenador de la talla del portugués:

“Estoy muy contento de trabajar con José Mourinho. Tengo 21 años, pero es el mejor entrenador con el que he trabajado. También quiero agradecerle su apoyo, siempre me apoya. Es un entrenador apasionado. Es fantástico tener a alguien como él”, se refirió al entrenador portugués.

José Mourinho y su concepto sobre Jhon Durán

José Mourinho habló sobre el gol que marcó Jhon Durán - crédito @Fenerbahce / X

Después del partido, el entrenador luso, José Mourinho, habló acerca del gol de Durán en el partido por la fase previa de la Champions League, y expresó su satisfacción de contar con él.

“Mis jugadores lucharon con todas sus fuerzas. No es fácil para algunos jugar los 90 minutos. Jhon Durán no pudo haber hecho más. Tenemos que centrarnos en el partido contra Göztepe“, dijo ”Mou”.

Además, se refirió a Benfica, el próximo rival en la Copa de Europa del cuadro turco.

“Sí, podemos jugar la Champions League y podemos ganarle a muchos equipos. Pero ahora mismo, jugaremos contra un gran equipo en la siguiente ronda, y el partido de vuelta se jugará en Lisboa. Ese equipo invirtió mucho dinero en reforzarse. Tenemos una gran tarea por delante, pero ante todo, disfrutaremos de nuestro primer partido en casa. Luego veremos qué pasa”,

Así fue el primer gol de Durán en competencias oficiales

La expectativa en torno a la presencia de Jhon Durán en los próximos play-offs de la Champions League se ha intensificado tras la lesión que sufrió en el minuto 60 del partido de vuelta ante el Feyenoord.

El delantero colombiano, habitual en las convocatorias de la selección nacional y pieza clave en el ataque del Fenerbahçe, abandonó el campo por una molestia en la pierna derecha, lo que ha generado incertidumbre sobre su disponibilidad para los compromisos internacionales inmediatos.

Los próximos días serán determinantes para conocer si podrá estar en condiciones de enfrentar al Benfica, equipo que cuenta con el también colombiano Richard Ríos en su plantilla.

El encuentro disputado en el Şükrü Saracoğlu Stadium de Estambul resultó decisivo para el conjunto dirigido por José Mourinho. El Fenerbahçe logró revertir la desventaja inicial de la serie, que había comenzado con una derrota 2-1 en Rotterdam, y se impuso con un contundente 5-2 en casa, asegurando así su pase a la siguiente ronda con un marcador global de 6-4.

La actuación de Durán fue fundamental en este resultado, ya que no solo fue titular, sino que también anotó el gol del 2-1 parcial al minuto 47, apenas después del empate de Archie Brown. La jugada se originó tras un pase de Youssef En-Nesyri, que el colombiano controló dentro del área antes de definir con un disparo cruzado al segundo poste, impulsando la remontada de su equipo.

El impacto de Durán en el partido de vuelta contrastó con su desempeño en el encuentro de ida, donde ingresó desde el minuto 58 en reemplazo de İrfan Kahveci y sumó 32 minutos en el campo. Durante ese tiempo, el colombiano realizó 10 toques, alcanzó solo 33 % de precisión en pases, ganó cuatro de seis duelos individuales, recibió dos faltas y ejecutó un remate bloqueado, sin lograr generar oportunidades claras de gol. Su rendimiento fue evaluado con una calificación de 6,7/10 por Sofascore, lo que reflejó una actuación discreta en comparación con su protagonismo en Estambul.