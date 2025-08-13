Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fútbol europeo comenzó de forma oficial con la disputa de las fases previas de la Copa de Europa o Champions League, entre los equipos de las ligas menores (es decir, las que no están entre la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia) en el Viejo Continente.

Es el caso de lo que ocurre con el Benfica, de Portugal, y el Fenerbahçe, de Turquía, disputarán un cupo para lo que será la fase de liga, en la temporada 2025-2026, y en donde tendrá el protagonismo de dos colombianos por cada bando respectivamente: el del volante Richard Ríos y el del atacante Jhon Jáder Durán .

Cuando serán los partidos

El duelo entre turcos y portugueses dará un cupo para la fase de liga de la Champions League - crédito @Fenerbahce / X

El primer partido entre portugueses y turcos será el 20 de agosto de 2025, en el estadio Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu, de Estambul, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium).

El segundo encuentro, de vuelta, se jugará el 27 de agosto de 2025, en el estadio da Luz, de Lisboa, también a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la misma pantalla.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Como si del destino se tratará, 3 semanas después, Ríos y Durán se volverán a ver las caras en las canchas, pero en esta ocasión de forma oficial.

El 26 de julio de 2025, fue el más reciente partido en donde se enfrentaron, recordando que fue por un amistoso en Lisboa, capital de Portugal.

En aquella oportunidad, con goles de Kerem Akturkoglu al 37, autogol de Archie Brown al 42 y anotación de Henrique Araujo al 82, Benfica se quedó con el duelo amistoso.

Mientras que Irfan Can Kahveci al minuto 45 y Youssef En-Nesyri al 60, anotaron para el Fenerbahçe.

Así viene Benfica de Richard Ríos

Así fue el momento cuando el colombiano levantó su primer título con el cuadro lisboeta - crédito @SLBenfica / X

Con la recién consagración en la Supercopa de Portugal tras vencer al Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, el 31 de julio de 2025, el cuadro dirigido por Bruno Lague no tuvo problemas en vencer al Niza de Francia.

Justamente, el último partido, disputado el 12 de agosto de 2025, ganó el cuadro portugués por 2-0, de local, con goles de los noruegos Fredik Aursnes al minuto 19 y de Andreas Schjelderup al 27.

En el encuentro en mención, Richard Ríos jugó todos los 90 minutos en el medio campo, junto al argentino Enzo Barrenechea. Así viene Benfica en sus últimos 5 partidos.

12 de agosto de 2025 - Champions League: Benfica 2-0 Niza

6 de agosto de 2025 - Champions League: Niza 0-2 Benfica

31 de julio de 2025 - Supercopa de Portugal: Sporting CP 0-1 Benfica

26 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Benfica 3-2 Fenerbahçe

28 de junio de 2025 - Mundial de Clubes FIFA: Benfica 1-4 Chelsea (después de quedar empatados en los 90 minutos)

Como viene el Fenerbahce de Durán

Por los lados del equipo de José Mourinho, pese a la preocupación que generó la molestia muscular que tuvo Jhon Durán, también viene en un gran momento en la competencia continental.

El 12 de agosto de 2025, derrotó por 5-2 al Feyenoord, de Países Bajos, y que contó con gol del colombiano al 45+2, para el segundo del equipo turco.

El primero fue del defensor inglés Archie Brown al minuto 44, mientras que el volante brasileño Fred al 55, el marroquí Youssef En - Nesyri al 83 y el mediocampista brasileño Anderson Talisca al 90+5 completaron la goleada.

Los neerlandeses, que se habían ido en ventaja con goles del japonés Tsuyoshi Watanabe al 41, no lograron contener el poderío en el ataque de los turcos, y solo tuvieron una leve reacción a través del mismo defensor al 89, que anotó el segundo gol en la cuenta del equipo neerlandés. Así viene el Fenerbahçe en sus últimos cinco partidos.

12 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

6 de agosto de 2025 - Champions League: Feyenoord 2-1 Fenerbahçe

30 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fenerbahçe 1-0 lAZIO

26 de julio de 2025- Amistosos internacionales: Benfica 3-2 Fenerbahçe

23 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fenerbahçe 4-0 Al-Ittihad

Antecedentes en torneos continentales

La última vez que se vieron portugueses y turcos en un campo de juego, fue en la edición de la Champions League 2018-2019 - crédito @SLBenfica / X

La última vez que se vieron las caras portugueses y turcos, fue el 14 de agosto de 2018, cuando por la fase previa de la UEFA Champions League, Benfica sacó un empate en el estadio Ataturk de Estambul para clasificar a la fase de grupos del certamen más importante de clubes de Europa.

Con goles del volante portugués Gedson Fernandes al minuto 35 y de Alper Potuk para Fenerbahçe, el cuadro lisboeta selló su presencia entre los 32 mejores de Europa en aquel entonces, en el certamen continental. A continuación, así está el historial de partidos entre ambos equipos.

14 de agosto de 2018 - UEFA Champions League: Fenerbahçe 1-1 Benfica

7 de agosto de 2018 - UEFA Champions League: Benfica 1-0 Fenerbahçe

2 de mayo de 2013 - UEFA Europa League: Benfica 3-1 Fenerbahçe

25 de abril de 2013 - UEFA Europa League: Fenerbahçe 1-0 Benfica

1 de octubre de 1975 - Copa de Europa: Fenerbahçe 1-0 Benfica