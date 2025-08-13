Deportes

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

El duelo entre dos de los equipos más tradicionales y gigantes en sus países, protagonizará una pequeña rivalidad que se formó entre los jugadores de la selección Colombia en el Viejo Continente

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El cuadro de José Mourinho
El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal - crédito Jesús Aviles / Infobae

El fútbol europeo comenzó de forma oficial con la disputa de las fases previas de la Copa de Europa o Champions League, entre los equipos de las ligas menores (es decir, las que no están entre la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia) en el Viejo Continente.

Es el caso de lo que ocurre con el Benfica, de Portugal, y el Fenerbahçe, de Turquía, disputarán un cupo para lo que será la fase de liga, en la temporada 2025-2026, y en donde tendrá el protagonismo de dos colombianos por cada bando respectivamente: el del volante Richard Ríos y el del atacante Jhon Jáder Durán .

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cuando serán los partidos

El duelo entre turcos y
El duelo entre turcos y portugueses dará un cupo para la fase de liga de la Champions League - crédito @Fenerbahce / X

El primer partido entre portugueses y turcos será el 20 de agosto de 2025, en el estadio Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu, de Estambul, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium).

El segundo encuentro, de vuelta, se jugará el 27 de agosto de 2025, en el estadio da Luz, de Lisboa, también a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la misma pantalla.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

El cuadro de José Mourinho
El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal - crédito Fenerbahce - Benfica

Como si del destino se tratará, 3 semanas después, Ríos y Durán se volverán a ver las caras en las canchas, pero en esta ocasión de forma oficial.

El 26 de julio de 2025, fue el más reciente partido en donde se enfrentaron, recordando que fue por un amistoso en Lisboa, capital de Portugal.

En aquella oportunidad, con goles de Kerem Akturkoglu al 37, autogol de Archie Brown al 42 y anotación de Henrique Araujo al 82, Benfica se quedó con el duelo amistoso.

Mientras que Irfan Can Kahveci al minuto 45 y Youssef En-Nesyri al 60, anotaron para el Fenerbahçe.

Así viene Benfica de Richard Ríos

Así fue el momento cuando
Así fue el momento cuando el colombiano levantó su primer título con el cuadro lisboeta - crédito @SLBenfica / X

Con la recién consagración en la Supercopa de Portugal tras vencer al Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez, el 31 de julio de 2025, el cuadro dirigido por Bruno Lague no tuvo problemas en vencer al Niza de Francia.

Justamente, el último partido, disputado el 12 de agosto de 2025, ganó el cuadro portugués por 2-0, de local, con goles de los noruegos Fredik Aursnes al minuto 19 y de Andreas Schjelderup al 27.

En el encuentro en mención, Richard Ríos jugó todos los 90 minutos en el medio campo, junto al argentino Enzo Barrenechea. Así viene Benfica en sus últimos 5 partidos.

  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: Benfica 2-0 Niza
  • 6 de agosto de 2025 - Champions League: Niza 0-2 Benfica
  • 31 de julio de 2025 - Supercopa de Portugal: Sporting CP 0-1 Benfica
  • 26 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Benfica 3-2 Fenerbahçe
  • 28 de junio de 2025 - Mundial de Clubes FIFA: Benfica 1-4 Chelsea (después de quedar empatados en los 90 minutos)

Como viene el Fenerbahce de Durán

Por los lados del equipo de José Mourinho, pese a la preocupación que generó la molestia muscular que tuvo Jhon Durán, también viene en un gran momento en la competencia continental.

El 12 de agosto de 2025, derrotó por 5-2 al Feyenoord, de Países Bajos, y que contó con gol del colombiano al 45+2, para el segundo del equipo turco.

El primero fue del defensor inglés Archie Brown al minuto 44, mientras que el volante brasileño Fred al 55, el marroquí Youssef En - Nesyri al 83 y el mediocampista brasileño Anderson Talisca al 90+5 completaron la goleada.

Los neerlandeses, que se habían ido en ventaja con goles del japonés Tsuyoshi Watanabe al 41, no lograron contener el poderío en el ataque de los turcos, y solo tuvieron una leve reacción a través del mismo defensor al 89, que anotó el segundo gol en la cuenta del equipo neerlandés. Así viene el Fenerbahçe en sus últimos cinco partidos.

  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
  • 6 de agosto de 2025 - Champions League: Feyenoord 2-1 Fenerbahçe
  • 30 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fenerbahçe 1-0 lAZIO
  • 26 de julio de 2025- Amistosos internacionales: Benfica 3-2 Fenerbahçe
  • 23 de julio de 2025 - Amistosos internacionales: Fenerbahçe 4-0 Al-Ittihad

Antecedentes en torneos continentales

La última vez que se
La última vez que se vieron portugueses y turcos en un campo de juego, fue en la edición de la Champions League 2018-2019 - crédito @SLBenfica / X

La última vez que se vieron las caras portugueses y turcos, fue el 14 de agosto de 2018, cuando por la fase previa de la UEFA Champions League, Benfica sacó un empate en el estadio Ataturk de Estambul para clasificar a la fase de grupos del certamen más importante de clubes de Europa.

Con goles del volante portugués Gedson Fernandes al minuto 35 y de Alper Potuk para Fenerbahçe, el cuadro lisboeta selló su presencia entre los 32 mejores de Europa en aquel entonces, en el certamen continental. A continuación, así está el historial de partidos entre ambos equipos.

  • 14 de agosto de 2018 - UEFA Champions League: Fenerbahçe 1-1 Benfica
  • 7 de agosto de 2018 - UEFA Champions League: Benfica 1-0 Fenerbahçe
  • 2 de mayo de 2013 - UEFA Europa League: Benfica 3-1 Fenerbahçe
  • 25 de abril de 2013 - UEFA Europa League: Fenerbahçe 1-0 Benfica
  • 1 de octubre de 1975 - Copa de Europa: Fenerbahçe 1-0 Benfica

Temas Relacionados

FenerbahçeBenfica vs. FenerbahçeChampions LeagueCopa de EuropaRichard RíosJhon DuránColombia-DeportesJhon Jáder Durán

Más Noticias

Jhon Jáder Durán habló tras su lesión y dio parte de tranquilidad en el partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

El atacante colombiano anotó su primer gol con el Fenerbahce y aseguró que su salida por molestias musculares fue solo por precaución

Jhon Jáder Durán habló tras

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

Después del empate sin goles entre colombianos y brasileños, el entrenador argentino se refirió a la particular situación que vivió el volante

Javier Gandolfi habló sobre los

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

La noche de los equipos colombianos en los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica, no fue como sus fanáticos lo esperaban

La Conmebol se burló de

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores

El mediocampista colombiano desperdició dos oportunidades desde los once metros, lo que le permitió al equipo dirigido por Hernán Crespo resistir la presión hasta llevarse un empate valioso a Brasil

Jugador de São Paulo se

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo

El conjunto colombiano desperdició dos oportunidades desde los once metros, ambas ejecutadas por Edwin Cardona, y terminó perdiendo ante Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores

Así reaccionó el volante de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘El Desafío’, que

Exparticipante de ‘El Desafío’, que hacía contenido para adultos, asegura que quiere ser predicador: “Dios vino por su pueblo y yo me he quedado”

Ornella Sierra contó detalles de cuando trabajó en un ‘call center’: una de las épocas más tóxicas de su vida

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Deportes

Jhon Jáder Durán habló de

Jhon Jáder Durán habló de su lesión y del partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores

Así reaccionó el volante de Atlético Nacional Edwin Cardona después de fallar dos tiros penal ante São Paulo