Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó

Los últimos clásicos entre Santa Fe vs. Millonarios han tenido hinchas de ambos equipos, tras previos acuerdos - crédito Colprensa

Los desmanes ocurridos en la noche 6 de agosto de 2025, en lo que era la previa al concierto del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis, trajo consecuencias a nivel logístico para Dimayor, además de los incidentes que se vivieron en términos de seguridad.

Por esta razón, el 12 de agosto de 2025, se conoció que el clásico entre Santa Fe y Millonarios, que en un principio estaba programado para disputarse el 13 de agosto de 2025, se disputará en el mes de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El clásico, que se debía disputar el 13 de agosto de 2025, será reprogramado para octubre de 2025 - crédito @cesaralo / X

El 12 de agosto de 2025, César Augusto Londoño, periodista del programa, El pulso del fútbol, de Caracol Radio, informó de forma extraoficial sobre el aplazamiento, aun en ese momento sin conocerse la decisión oficial.

“Confirmado, el clásico Santa Fe vs. Millonarios, que se aplazó de la fecha 7, será el 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el Campín”, detalló.

De la siguiente forma, el ente deportivo confirmó que el partido entre azules y rojos se disputará para el mes de octubre - crédito Dimayor

Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), confirmó la nueva fecha para el encuentro entre Santa Fe y Millonarios, para el 25 de octubre de 2025, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia).

Además, informaron, dentro de la información entregada por el organismo, que el partido entre Deportes Tolima y Cali, se jugará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia), debido a este nuevo cambio.

Que fue lo que pasó en el concierto de Damas Gratis

En las redes sociales circula un video, en el que se muestra a un asistente con la que sería la guitarra que se encontraba en la tarima - crédito @ColombiaOscura_/X

“Duele ver esto en un concierto, y más en el Movistar Arena. Las hinchadas se pelean, dañan el recinto, afectan la labor del promotor... ¿y dónde está la policía?”, lamentó un asistente tras la noche en que la violencia desplazó a la música en el esperado recital de Damas Gratis en Bogotá. La cita, que debía ser una celebración de la cumbia villera argentina, terminó convertida en un episodio de caos y temor, con la suspensión abrupta del espectáculo y una sensación de desprotección que se extendió entre el público.

Este clima de inseguridad y la magnitud de los disturbios desencadenaron una reacción inmediata en el ámbito deportivo: la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció el aplazamiento de los clásicos entre Santa Fe y Millonarios, tanto en la rama femenina como en la masculina, que estaban programados para el 13 de agosto de 2025.

En la noche del 6 de agosto de 2025, la expectativa por el concierto de Damas Gratis se desvaneció cuando los disturbios entre hinchas de Millonarios y Santa Fe escalaron hasta obligar a la cancelación del evento minutos antes de la salida de la banda al escenario.

La administración del Movistar Arena, en un comunicado posterior, lamentó los hechos y explicó que la prioridad fue salvaguardar la integridad de asistentes y colaboradores, suspendiendo el espectáculo para facilitar la intervención de las autoridades y la recuperación del orden.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, la indignación se centró en la escasa presencia policial y la rapidez con la que se propagó la violencia. Un usuario describió:

“El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía”.

Los encargados de la administración del recinto musical, emitieron un comunicado lamentando los hechos-crédito @MovistarArenaCo/X

Después de los incidentes ocurridos, los administradores del Movistar Arena emitieron un comunicado de prensa, lamentando lo ocurrido.

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, expresaron.

Estas voces reflejaron la percepción de vulnerabilidad y reavivaron el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos y la capacidad de las autoridades para prevenir y controlar situaciones de riesgo.