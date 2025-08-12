Deportes

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó

Después de los fuertes incidentes en el concierto del grupo argentino de Cumbia Villera, la División Mayor del Fútbol Colombiano decidió postergar el partido entre rojos y azules por motivos de seguridad

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Los últimos clásicos entre Santa
Los últimos clásicos entre Santa Fe vs. Millonarios han tenido hinchas de ambos equipos, tras previos acuerdos - crédito Colprensa

Los desmanes ocurridos en la noche 6 de agosto de 2025, en lo que era la previa al concierto del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis, trajo consecuencias a nivel logístico para Dimayor, además de los incidentes que se vivieron en términos de seguridad.

Por esta razón, el 12 de agosto de 2025, se conoció que el clásico entre Santa Fe y Millonarios, que en un principio estaba programado para disputarse el 13 de agosto de 2025, se disputará en el mes de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El clásico, que se debía
El clásico, que se debía disputar el 13 de agosto de 2025, será reprogramado para octubre de 2025 - crédito @cesaralo / X

El 12 de agosto de 2025, César Augusto Londoño, periodista del programa, El pulso del fútbol, de Caracol Radio, informó de forma extraoficial sobre el aplazamiento, aun en ese momento sin conocerse la decisión oficial.

“Confirmado, el clásico Santa Fe vs. Millonarios, que se aplazó de la fecha 7, será el 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el Campín”, detalló.

De la siguiente forma, el
De la siguiente forma, el ente deportivo confirmó que el partido entre azules y rojos se disputará para el mes de octubre - crédito Dimayor

Por otra parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), confirmó la nueva fecha para el encuentro entre Santa Fe y Millonarios, para el 25 de octubre de 2025, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia).

Además, informaron, dentro de la información entregada por el organismo, que el partido entre Deportes Tolima y Cali, se jugará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia), debido a este nuevo cambio.

Que fue lo que pasó en el concierto de Damas Gratis

En las redes sociales circula un video, en el que se muestra a un asistente con la que sería la guitarra que se encontraba en la tarima - crédito @ColombiaOscura_/X

“Duele ver esto en un concierto, y más en el Movistar Arena. Las hinchadas se pelean, dañan el recinto, afectan la labor del promotor... ¿y dónde está la policía?”, lamentó un asistente tras la noche en que la violencia desplazó a la música en el esperado recital de Damas Gratis en Bogotá. La cita, que debía ser una celebración de la cumbia villera argentina, terminó convertida en un episodio de caos y temor, con la suspensión abrupta del espectáculo y una sensación de desprotección que se extendió entre el público.

Este clima de inseguridad y la magnitud de los disturbios desencadenaron una reacción inmediata en el ámbito deportivo: la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció el aplazamiento de los clásicos entre Santa Fe y Millonarios, tanto en la rama femenina como en la masculina, que estaban programados para el 13 de agosto de 2025.

En la noche del 6 de agosto de 2025, la expectativa por el concierto de Damas Gratis se desvaneció cuando los disturbios entre hinchas de Millonarios y Santa Fe escalaron hasta obligar a la cancelación del evento minutos antes de la salida de la banda al escenario.

La administración del Movistar Arena, en un comunicado posterior, lamentó los hechos y explicó que la prioridad fue salvaguardar la integridad de asistentes y colaboradores, suspendiendo el espectáculo para facilitar la intervención de las autoridades y la recuperación del orden.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, la indignación se centró en la escasa presencia policial y la rapidez con la que se propagó la violencia. Un usuario describió:

“El evento de Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una completa pesadilla. Una turba de desadaptados se abalanzó contra la escasa policía y contra el personal logístico, sin importar si eran hombres o mujeres. Una lástima, pero lo presentía”.

Los encargados de la administración
Los encargados de la administración del recinto musical, emitieron un comunicado lamentando los hechos-crédito @MovistarArenaCo/X

Después de los incidentes ocurridos, los administradores del Movistar Arena emitieron un comunicado de prensa, lamentando lo ocurrido.

“Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, expresaron.

Estas voces reflejaron la percepción de vulnerabilidad y reavivaron el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos y la capacidad de las autoridades para prevenir y controlar situaciones de riesgo.

Temas Relacionados

Santa Fe vs. MillonariosLiga BetPlaySanta FeMillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

La ‘mechita’ recibe a uno de los grandes favoritos a llevarse el título, aunque el cuadro brasileño, dirigido por Renato Gaucho, tendrá la baja de Jhon Arias

América de Cali vs. Fluminense

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

Así fue la primera medalla de oro en patinaje de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

Con un oro, dos platas y un bronce en la primera jornada, la delegación nacional se perfila como protagonista en las próximas pruebas de 100 metros carriles y 15.000 metros

Así fue la primera medalla

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino resaltó la solidez y evolución del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, y aseguró que Colombia es una de las dos mejores selecciones de Suramérica

El presidente de la AFA

Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida

El senador, que también fue secretario de Gobierno en la alcaldía de Peñalosa, mostró una faceta de pasión y compromiso por uno de los equipos bogotanos

Este fue el equipo del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

Con el apoyo de la

Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, desarticulan en Colombia red de tráfico de migrantes: entre los capturados hay tres funcionarios

Shakira recibió críticas de sus fanáticos en México por peculiar petición para sus conciertos: “Me preocupo por el medio ambiente”

Tras su salida del ‘Desafío 2025′, Andrey habló de sus heridas y el golpe que Gero le dio en la nariz: “No puedo respirar bien”

Influencer japonesa causó sensación en redes al escuchar a Diomedes Díaz en un bar de Tokio: “Dan ganas de beber sake”

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue la primera medalla de oro en patinaje de Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú, China

El presidente de la AFA puso a Colombia al nivel futbolístico de Argentina: “En algún momento les va a tocar”

Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida