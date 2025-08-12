Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional comenzará su sueño a volver a conquistar la Copa Libertadores de América, buscando su tercer trofeo.

El verde de la montaña da el primer paso en la búsqueda de su tercera copa

El cuadro antioqueño jugará el partido de la Copa Libertadores ante un viejo conocido de la conquista de 2016: São Paulo FC-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El partido se jugará el 12 de agosto de 2025, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y Disney Plus. El árbitro del encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera.

Por los lados de Atlético Nacional, con nómina mixta, venció por 3-0 al Alianza FC de Valledupar, en el estadio Polideportivo Sur, de Envigado, el 8 de agosto de 2025.

Los goles fueron de Facundo Batista al minuto 11, de Juan Manuel Zapata al 80 y de Andrés Sarmiento al 90.

Mientras que São Paulo, derrotó el 9 de agosto de 2025 en el estadio Morumbí al Vitória por la fecha 19 de la Serie A de Brasil.

Con goles del paraguayo Damian Bobadilla al minuto 20 y de Sabino al 86, los paulistas derrotaron a su rival y se colocaron en la séptima casilla del campeonato.

En el último partido del “verdolaga” por la Copa Libertadores, fue en la fecha 6 de la fase de grupos del grupo F, el 28 de mayo de 2025, cuando en aquella oportunidad, perdieron por 1-0 ante Nacional de Uruguay, en el estadio Gran Parque Central, con gol de Christian Oliva.

Por los lados de São Paulo, el último duelo de Copa Libertadores, lo jugó el 27 de mayo de 2025, en el estadio Morumbí, cuando derrotó por 2-1 a Talleres de Argentina, con goles de Sabino al 26 y de Luciano al 84. Federico Girotti empató el partido al 39.

En la jornada del 12 de agosto de 2025, también se jugarán dos partidos, entre los que se destaca el duelo entre Peñarol y Racing, en Montevideo

Partido: Fortaleza (Brasil) vs. Vélez Sarsfield (Argentina)

Estadio: Arena Castelão de Fortaleza

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium

Partido: Peñarol (Uruguay) vs Racing Club (Argentina)