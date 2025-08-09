Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Linda Caicedo viene de ser subcampeona de la Copa América de Ecuador, donde fue figura con la selección Colombia femenina - crédito Cristina Vega/REUTERS

Linda Caicedo dejó atrás el trago amargo de perder la Copa América Femenina en la final, para concentrarse en la nueva temporada con el Real Madrid, que tiene el objetivo de destronar al todopoderoso Barcelona en la Liga F, buscando su primer trofeo en el certamen de mujeres en la historia de la institución.

Para eso, Linda fue una de las modelos para la presentación de la nueva camiseta del cuadro “Merengue”, la cual ha dado mucho de qué hablar porque es una prenda alternativa que deja de lado el tradicional color blanco, tampoco usa el negro y una buena parte de los aficionados están contentos con el uniforme.

Cabe recordar que la atacante volverá a la selección Colombia femenina en octubre, para el inicio de la naciente Liga de Naciones Femenina, campeonato que la Conmebol organiza para definir los dos clasificados al Mundial de 2027 en Brasil, además de los otros dos tiquetes para el repechaje.

Linda Caicedo, modelo de la nueva camiseta

El detalle que más ha llamado la atención entre los seguidores del Real Madrid no reside únicamente en el color azul de la nueva camiseta, sino en la incorporación de elementos inéditos: por primera vez, las tres rayas blancas de las mangas presentan un borde dentado, inspirado en las zapatillas Adidas Originals, y en la parte superior de la espalda figuran las iniciales RMCF en amarillo.

En este contexto de innovación estética y simbólica, la noticia principal se centra en la reaparición de Linda Caicedo como una de las figuras elegidas para el lanzamiento de la nueva equipación. La futbolista colombiana, que venía de una semana marcada por la derrota en la Copa América Femenina en Ecuador, fue incluida en la campaña junto a referentes internacionales como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Linda Caicedo, siendo referente del Real Madrid, presentó la nueva camiseta del club para la temporada 2025/2026 - crédito Real Madrid

La participación de Linda en el acto de presentación responde a una estrategia deliberada de la marca, que busca capitalizar el impacto de la jugadora entre la comunidad colombiana residente en España y consolidar su imagen como titular habitual en el primer equipo. La marca alemana reconoce el atractivo de la futbolista vallecaucana, quien ha logrado captar la atención de miles de aficionados y se ha convertido en un rostro recurrente en las campañas institucionales del club, compartiendo protagonismo con figuras del plantel masculino como Vinícius.

El diseño de la tercera camiseta, según el anuncio publicado en la web oficial del Real Madrid, se inspira en el azul característico de las gradas del Bernabéu y combina detalles en blanco con el icónico trébol de la entidad. El club describe la prenda como una “fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas”. Esta propuesta ha generado una respuesta positiva entre los hinchas, que valoran la apuesta estética y la conexión con la historia del estadio.

Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid, en la presentación de la tercera camiseta - crédito Real Madrid

Aliste el bolsillo

En cuanto a la comercialización, la camiseta de mujer, idéntica a la que lució Linda Caicedo en la sesión fotográfica, tiene un precio de 100 euros (471.200 pesos colombianos) en la tienda oficial del club, sin incluir los gastos de envío a Colombia. Existe también una versión de categoría élite, cuyo valor asciende a 150 euros (más de 700.000 pesos colombianos).

El Real Madrid opta por el azul y blanco en su tercera equipación para la temporada 2025-2026, con un diseño inspirado también en el Santiago Bernabéu y sus asientos - crédito Europa Press

Aunque no es habitual que el Real Madrid utilice su tercera equipación en partidos oficiales, la expectativa generada por este modelo anticipa un récord de ventas en las tiendas oficiales. Los aficionados colombianos deberán esperar algunos días para adquirir la prenda en su país sin recurrir a importaciones desde Europa.

Tras el lanzamiento, Linda Caicedo disfruta de un breve periodo de vacaciones antes de reincorporarse a los entrenamientos en Madrid. El primer amistoso de pretemporada está programado para el 17 de agosto, aunque la participación de la colombiana permanece en duda debido al desgaste físico acumulado durante su reciente paso por la selección Colombia.