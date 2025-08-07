Deportes

El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Kevin Viveros y Syeven Mendoza fueron titulares en el Furacao en el duelo de vuelta de los octavos de final del certamen nacional en el vecino país

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Kevin Viveros, exNacional, fue el
Kevin Viveros, exNacional, fue el 9 titular en el Paranaense- crédito @AthleticoPR/X

Kevin Viveros y Steven Mendoza se vistieron de héroes en la tarde del miércoles 6 de agosto en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil entre el Athletico Paranaense y São Paulo.

Los colombianos fueron titulares y participaron en múltiples acciones de peligro del duelo en el que el Furacao se impuso al que será rival de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 1-0, tras la ida en la que el equipo de Crespo se fue ganador por 2-1.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Viveros, único delantero con el que salió el equipo de Coritiba, se mostró participativo en ataque y generó múltiples chances de peligro para el cuadro local, que pudo abrir el marcador para el segundo tiempo.

Por su parte, a Steven Mendoza, que parecía ser uno de los referentes del equipo Rojinegro dentro del terreno de juego, se le vio bastante activo en las bandas, combinando jugadas con Viveros en más de una ocasión.

El exLeón, que llegó a compartir club con James Rodríguez meses atrás, fue calificado con 7.2 por la plataforma SofaScore; tuvo 71 toques, dos pases clave y ocho cruces. Además, el atacante generó una falta.

El rival de Nacional en
El rival de Nacional en Libertadores cayó eliminado de la Copa de Brasil- crédito @AthleticoPR/X

Por su parte, Viveros, que fue amonestado en la primera mitad, fue calificado con 6.6, tras ganar ocho duelos en todo el partido.

Luego del gol de Renan Peixoto sobre el 69′, que igualó la serie tras el 2-1 en la idea, los colombianos participaron en labores defensivas hasta el final del partido.

Posteriormente, se disputó la tanda de penales en la que, tras el cobro certero de Steven Mendoza, que fue el cuarto cobrador del Furacao, se clasificó el equipo de los colombianos, que espera rival en los cuartos de final.

Dicha eliminación podría caer como un golpe anímico para el equipo de Hernán Crespo, que se medirá con Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Incluso, fue Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense, el mejor jugador del cuadro Verdolaga en la fase de grupos del certamen continental.

São Paulo es el rival
São Paulo es el rival de Nacional en la Copa Libertadores- crédito Thiago Bernardes/ REUTERS

Kevin Viveros fue el mejor jugador de Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Y es que Viveros se consolidó como uno de los protagonistas del Atlético Nacional durante la fase de grupos. En su participación, el atacante marcó en cada uno de los cuatro partidos que disputó: debutó anotando un golazo en la primera jornada contra Club Nacional de Uruguay, extendiendo la ventaja en un partido clave para cimentar su posición en el grupo.

En la cuarta fecha, Viveros anotó un doblete decisivo en la victoria 3‑1 sobre Internacional en el Atanasio Girardot, con uno de sus tantos al 38′ y otro al 47′, lo que reafirmó su importancia en la ofensiva y permitió el triunfo ante un rival directo.

Además, el aporte del atacante fue determinante en la quinta jornada contra Bahía de Brasil. Aunque su primer tanto fue anulado por fuera de lugar, el delantero se redimió poco después al convertir el gol que selló el 1‑0 final, estrechamente ligado a las victorias clave del equipo en el grupo F.

Kevin Viveros anotó con Nacional
Kevin Viveros anotó con Nacional en la Copa Libertadores-crédito David Jaramillo/Colprensa

Cuándo será la llave entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo en una serie de octavos de final con formato de ida y vuelta, tras el sorteo realizado por Conmebol en junio de 2025. El partido de ida se disputará en Medellín en el Atanasio Girardot el martes 12 de agosto a las 7:30 p. m. hora colombiana

La revancha en Brasil, con São Paulo como local, se llevará a cabo una semana después el martes 19 de agosto también a las 7:30 p. m. en el estadio Morumbí, igualmente en horario colombiano

Temas Relacionados

Athletico ParanaenseAtlético NacionalCopa de BrasilKevin ViverosSteven MendozaCopa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

El excapitán de la selección Colombia recordó como recibió la noticia sobre el fallecimiento del defensor antioqueño

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

El deseo del alcalde de Bogotá es que se acojan partidos de talla internacional en el escenario que se construirá desde 2026, como las eliminatorias y finales de torneos de la Conmebol

Carlos Fernando Galán quiere a

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

El conjunto Cardenal espera del apoyo de su gente de cara a una nueva edición del derbi capitalino que, en esta ocasión, reúne a dos equipos con presentes totalmente distintos

Independiente Santa Fe dio a

Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio

Los periodistas Carlos Antonio Vélez y Felipe Sierra tuvieron un cruce de opiniones por el caso de Win Sports y la plataforma WyScout, ya que se habría afectado seriamente la venta de jugadores

Posible “fuego amigo” del canal

Richard Ríos estuvo cerca de marcar su primer gol con el Benfica: fue titular en duelo por el cupo a la Champions League

El volante colombiano se afianzó en la nómina titular del cuadro lisboeta y participó del duelo de ida de la fase clasificatoria de la también llamada Liga de Campeones

Richard Ríos estuvo cerca de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

Ministerio de Defensa entregó balance de seguridad y lanzó contundente mensaje: “Emplearemos toda la fuerza legítima del Estado”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

“Estuve muerto 25 minutos”: DJ Exotic reveló detalles del atentado que casi le cuesta la vida

Sebastián Caicedo se fue contra Petro: “Tremendo logro del gobierno del cambio, ¿Qué hizo en Manta?”

El Charrito Negro no pudo ocultar su reacción con ‘Pre-pago’, canción de un creador de contenido: “Le sangraron los oídos”

‘Desafío Siglo XXI’: Campanita lanzó atrevido piropo para uno de los participantes del ‘reality’ tras su sensual baile

Deportes

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que

El ‘Pibe’ Valderrama confesó que pensó que habían matado a este jugador cuando asesinaron a Andrés Escobar

Carlos Fernando Galán quiere a la selección Colombia en el nuevo El Campín y le recuerdan la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el clásico con Millonarios: habrá doblete Cardenal

Técnico de Millonarios tiene ultimátum para que el equipo despegue en la Liga BetPlay: esta es la fecha límite

Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio