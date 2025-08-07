El Athletico Paranaense, con dos colombianos en sus filas, eliminó a San Pablo, rival de Nacional en Libertadores, de la Copa de Brasil

Kevin Viveros, exNacional, fue el 9 titular en el Paranaense- crédito @AthleticoPR/X

Kevin Viveros y Steven Mendoza se vistieron de héroes en la tarde del miércoles 6 de agosto en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil entre el Athletico Paranaense y São Paulo.

Los colombianos fueron titulares y participaron en múltiples acciones de peligro del duelo en el que el Furacao se impuso al que será rival de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores de América 1-0, tras la ida en la que el equipo de Crespo se fue ganador por 2-1.

Viveros, único delantero con el que salió el equipo de Coritiba, se mostró participativo en ataque y generó múltiples chances de peligro para el cuadro local, que pudo abrir el marcador para el segundo tiempo.

Por su parte, a Steven Mendoza, que parecía ser uno de los referentes del equipo Rojinegro dentro del terreno de juego, se le vio bastante activo en las bandas, combinando jugadas con Viveros en más de una ocasión.

El exLeón, que llegó a compartir club con James Rodríguez meses atrás, fue calificado con 7.2 por la plataforma SofaScore; tuvo 71 toques, dos pases clave y ocho cruces. Además, el atacante generó una falta.

Por su parte, Viveros, que fue amonestado en la primera mitad, fue calificado con 6.6, tras ganar ocho duelos en todo el partido.

Luego del gol de Renan Peixoto sobre el 69′, que igualó la serie tras el 2-1 en la idea, los colombianos participaron en labores defensivas hasta el final del partido.

Posteriormente, se disputó la tanda de penales en la que, tras el cobro certero de Steven Mendoza, que fue el cuarto cobrador del Furacao, se clasificó el equipo de los colombianos, que espera rival en los cuartos de final.

Dicha eliminación podría caer como un golpe anímico para el equipo de Hernán Crespo, que se medirá con Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Incluso, fue Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense, el mejor jugador del cuadro Verdolaga en la fase de grupos del certamen continental.

Kevin Viveros fue el mejor jugador de Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Y es que Viveros se consolidó como uno de los protagonistas del Atlético Nacional durante la fase de grupos. En su participación, el atacante marcó en cada uno de los cuatro partidos que disputó: debutó anotando un golazo en la primera jornada contra Club Nacional de Uruguay, extendiendo la ventaja en un partido clave para cimentar su posición en el grupo.

En la cuarta fecha, Viveros anotó un doblete decisivo en la victoria 3‑1 sobre Internacional en el Atanasio Girardot, con uno de sus tantos al 38′ y otro al 47′, lo que reafirmó su importancia en la ofensiva y permitió el triunfo ante un rival directo.

Además, el aporte del atacante fue determinante en la quinta jornada contra Bahía de Brasil. Aunque su primer tanto fue anulado por fuera de lugar, el delantero se redimió poco después al convertir el gol que selló el 1‑0 final, estrechamente ligado a las victorias clave del equipo en el grupo F.

Cuándo será la llave entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo en una serie de octavos de final con formato de ida y vuelta, tras el sorteo realizado por Conmebol en junio de 2025. El partido de ida se disputará en Medellín en el Atanasio Girardot el martes 12 de agosto a las 7:30 p. m. hora colombiana

La revancha en Brasil, con São Paulo como local, se llevará a cabo una semana después el martes 19 de agosto también a las 7:30 p. m. en el estadio Morumbí, igualmente en horario colombiano