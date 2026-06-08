Colombia

Margarita Rosa de Francisco criticó el respaldo de las mujeres a Abelardo de la Espriella: “Es un voto indigno”

La famosa presentadora lanzó nuevas críticas contra el aspirante opositor del Gobierno actual y aseguró que su llegada al poder representa riesgos para los derechos humanos, mientras llamó a los seguidores del centro a no llevar al país al abismo

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La publicación resaltó los desacuerdos que tiene la actriz con el abogado que aspira a convertirse en presidente de la República - crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

Margarita Rosa de Francisco reiteró su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró en un video publicado en sus redes sociales que el voto del 21 de junio de 2026 debe entenderse como una decisión sobre el rumbo del país, al presentar al candidato de izquierda como una figura dispuesta al diálogo y advertir sobre los riesgos que, a su parecer, representa el aspirante Abelardo de la Espriella para los derechos humanos.

En ese mensaje, la actriz, escritora y presentadora caleña afirmó lo siguiente: “Iván está dispuesto al diálogo siempre, lo ha demostrado incluso con personas que están en una orilla política tan diferente como la de José Félix Lafaurie, por ejemplo”.

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También señaló que, en este punto, el centro no debería “refugiarse” en su malestar frente a la izquierda. Además, planteó que su respaldo a Cepeda representa su rechazo hacia la ideología del oponente: “Yo creo que el voto que vamos a dar el 21 ya casi que no es ideológico, es, es un voto de vida o muerte, así de sencillo”.

Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella y Margarita Rosa de Francisco, mirándose fijamente con expresiones de desacuerdo en un fondo neutro.
Margarita Rosa de Francisco se fue en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su video, defendió que una eventual relación entre el candidato y los sectores críticos no estaría marcada por la persecución: “La prensa con él no va a sufrir, porque yo creo que Iván y nosotros, los que lo apoyamos, no tememos a la oposición”.

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La actriz aprovechó para hablar de las diferencias de la oposición como actor legítimo y las formas de confrontación que considera inadmisibles: “La oposición es necesaria. Lo que no queremos es que la oposición sea violenta, que la oposición resuelva su disenso a plomo”.

Margarita Rosa de Francisco continúa mostrando su apoyo a Carolina Corcho para la Presidencia de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG
Margarita Rosa de Francisco reiteró que cree que Iván Cepeda es la mejor opción para la Presidencia de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La actriz cuestionó el respaldo femenino a Abelardo de la Espriella

Uno de los señalamientos más duros de Margarita Rosa de Francisco en su intervención estuvo dirigido contra el apoyo de mujeres a Abelardo de la Espriella: “El voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno”.

Y es que los seguidores de la izquierda han sustentado que el abogado es un hombre misógino, acosador y que reduce el papel de las mujeres al hogar y al acompañamiento de una figura masculina.

En medio de su discurso, la también actriz decidió criticar a los votantes que aún no toman una determinación para la jornada electoral que se disputará el 21 de junio: “Este video es para rogarles a los indecisos que no permitan que nuestro país se suicide con una persona que va completamente en contra de los derechos humanos. No permitan eso”.

Margarita Rosa de Francisco habló de la taza de natalidad en Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG
Las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco causaron revuelo en Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

En el tramo final del video, insistió en que con Cepeda existen posibilidades de tramitar las diferencias políticas sin convertir al adversario en enemigo, como cree que sucedería en dado caso de que De la Espriella tome el poder: “Con Iván se pueden conversar las cosas, aunque no estén de acuerdo con él. Es un señor que no va a perseguir a nadie ni va a volver este país un pozo de sangre como podría volverse con una mentalidad que solamente piensa en su oposición como un enemigo”.

La intervención volvió a colocar a la actriz en el centro del debate político colombiano, teniendo en cuenta que en varias oportunidades su nombre ha ganado visibilidad por sus posturas públicas en defensa de causas progresistas y por su participación activa en discusiones sobre el escenario electoral.

Entre los comentarios sobre su intervención se encuentran algunos de respaldo como: “Comparto totalmente tus ideas, ojalá el pueblo recapacite y no piensen en ese payaso que nos llevaría al abismo”. En contraste, otros rechazaron su postura: “Y pensar que la quise tanto como la Mencha, Gaviota y como Antonia, que repudio me da ahora verla tal cual es como sale a defender lo indefendible”.

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