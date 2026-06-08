Johan Rojas, jugador de Vasco da Gama, confiesa su amor por Atlético Nacional desde Brasil: “Amor y lealtad”

Rojas aseguró que es hincha de Atlético Nacional y que algún día jugará en el equipo paisa - crédito Pipe Muñoz/YouTube

Mientras atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol brasileño, Johan Rojas no olvida sus raíces. El mediocampista ofensivo del Vasco da Gama, quien actualmente juega cedido desde el fútbol mexicano y se ha consolidado como una de las piezas creativas más destacadas de su equipo, dejó claro que su corazón sigue estando ligado a Atlético Nacional.

A sus 23 años, Rojas se ha convertido en un jugador importante en el Vasco da Gama. Sus números respaldan su crecimiento: registra una precisión de pase superior al 85%, promedia cerca de cuatro pases clave por partido y sus estadísticas de creación de ocasiones lo ubican entre los jugadores más destacados del campeonato brasileño. Sin embargo, lejos de Brasil, sigue pendiente de cada paso que da Atlético Nacional. “Yo soy sureño, quiero mucho a Los del Sur. Creo que eso no es un secreto para nadie”, confesó el volante en diálogo con Felipe Muñoz, líder de Los Del Sur, la barra organizada en aliento a Atlético Nacional.

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Rojas confesó que fue le jugador que salió de monterrey para permitir la llegada de Sergio Ramos, que jugaba por las noches buscando llevar la comida y que espera llegar al verde algún día - crédito Pipe Muñoz/YouTube

La primera vez que Johan Rojas vio a Atlético Nacional

Rojas reconoce que su sentimiento por Nacional va mucho más allá de haber jugado allí. Se trata de una pasión que nació desde la niñez, impulsada por su entorno familiar y por el ambiente futbolero de su barrio. “Yo soy hincha de Nacional y ya sé cómo se viven las cosas desde la perspectiva del hincha”, aseguró.

Su amor por el equipo verdolaga comenzó desde muy temprano. Aunque admite que su madre no compartía esa pasión, la influencia de su padre y de gran parte de sus vecinos terminó marcando su identidad futbolística. “Los primeros títulos que viví siendo niño fueron los de Nacional. El primero que recuerdo bien es el de 2007. Mi papá era hincha, en el barrio también había muchos aficionados y desde muy pequeño crecí rodeado de esa cultura verdolaga”, recordó.

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El colombiano hizo parte, además, de la lista de 55 preseleccionados por Colombia para la Copa del Mundo 2026 - crédito Claro Sports

Uno de los momentos más especiales de su infancia ocurrió cuando visitó por primera vez el estadio Atanasio Girardot. Aquella experiencia, según cuenta, terminó convirtiéndose en una motivación para perseguir el sueño de ser futbolista profesional. “La primera vez que fui al estadio fue para un partido contra Real Cartagena. Tenía ocho años y estaba en la tribuna Oriental. Recuerdo que miraba la cancha y pensaba que algún día tenía que estar ahí jugando”, relató.

Con el paso de los años, aquel sueño terminó convirtiéndose en realidad. Rojas llegó a las divisiones menores del club, debutó profesionalmente y posteriormente dio el salto al fútbol internacional. Sin embargo, el sentimiento no cambió.

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Johan Rojas llegó en enero de 2026 a Vasco Da Gama proveniente de Monterrey de México y porta la número 10 - crédito johan_rojas_20/Instagram

Johan Rojas y su llegada al fútbol brasileño

De hecho, en Brasil todos conocen su afición por Atlético Nacional. “En Vasco da Gama saben que soy hincha de Nacional porque utilizo mucho las camisetas del equipo. Además, cuando uno llega a un club investigan bastante sobre su vida y sobre su historia”, explicó entre risas.

Aunque actualmente desarrolla su carrera lejos de Colombia, el mediocampista sigue observando a la distancia la actualidad del conjunto verdolaga y reconoce que vestir esa camiseta implica una responsabilidad diferente. “Ir a Nacional es prácticamente asegurar la posibilidad de ganar títulos, porque es un club que siempre compite y casi todos los años termina celebrando algo importante”, afirmó.

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Sus palabras reflejan la grandeza histórica de una institución que se ha acostumbrado a pelear campeonatos tanto a nivel nacional como internacional y que mantiene una de las aficiones más numerosas del país.

Finalmente, cuando se le pidió resumir en una sola expresión lo que representa Atlético Nacional en su vida, Rojas respondió con una frase que sintetiza perfectamente su relación con el club. “Si tuviera que definir a Atlético Nacional en una palabra, sería amor y lealtad”.

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Una declaración que seguramente será bien recibida por la afición verdolaga. Porque más allá de los títulos, las estadísticas o los éxitos internacionales que hoy construye en Brasil, Johan Rojas demuestra que hay vínculos que no desaparecen con la distancia.