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Un árbitro colombiano estará en el VAR del partido inaugural México vs. Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026

El árbitro central también será sudamericano, se trata del brasileño Wilton Samapaio, considerado el mejor juez central del continente

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En la imagen aparecen cuatro árbitros colombianos, Nicolás Gallo, Carlos Ortega, Wilmar Roldán y José Ortiz, todos árbitros colombianos - crédito Dimayor
En la imagen aparecen cuatro árbitros colombianos, Nicolás Gallo, Carlos Ortega, Wilmar Roldán y José Ortiz, todos árbitros colombianos - crédito Dimayor

El árbitro colombiano Nicolás Gallo fue designado por la FIFA como el encargado del VAR en el partido inaugural de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica, un nombramiento que ratifica el prestigio que ha ganado el juez tolimense en el arbitraje internacional y que le permitirá tener un papel protagónico en uno de los encuentros más observados del planeta.

La FIFA confirmó el lunes 8 de junio las designaciones arbitrales para los primeros compromisos de la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro que abrirá oficialmente el torneo se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y tendrá una importante presencia sudamericana en el equipo arbitral. El brasileño Wilton Sampaio será el juez central, mientras que Nicolás Gallo estará al frente de la cabina de videoarbitraje.

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La elección del colombiano no es casualidad. Desde hace varios años, Gallo se ha consolidado como uno de los especialistas más reconocidos de la región en el manejo de la tecnología VAR. Su experiencia en competiciones de la FIFA, torneos de Conmebol y partidos de alta exigencia lo han definido como una de las cartas fuertes del arbitraje colombiano para la Copa del Mundo.

De hecho, cuando la FIFA anunció en abril la lista oficial de jueces seleccionados para el Mundial 2026, Colombia consiguió incluir a tres representantes: Andrés Rojas como árbitro central, Alexander Guzmán como asistente y Nicolás Gallo como árbitro VAR. Aquella convocatoria ya evidenciaba la confianza del máximo organismo del fútbol en el trabajo realizado por los jueces colombianos en los últimos años.

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