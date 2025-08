A James Rodríguez no lo olvidan, así calificaron su pobre paso por el Rayo Vallecano de España: “Acabó diluyéndose”

La relación entre Íñigo Pérez y James Rodríguez fue complicada desde el comienzo hasta el final - crédito Mariscal / EFE

Desde la salida del volante colombiano James Rodríguez del Real Madrid, la aventura futbolística de la figura de la selección Colombia en varios equipos del mundo no ha sido la mejor.

Tras la eliminación del Club León de la Leagues Cup, las críticas comienzan a incrementar en contra del colombiano, y en el último equipo, antes de pasar al fútbol mexicano, no quedaron con los mejores recuerdos en Vallecas (barrio de Madrid en donde se encuentra el club).

El paso de James Rodríguez por el Rayo Vallecano fue considerado como uno de los peores de la historia - crédito Aaron Doster / Imagn Images

El 6 de agosto de 2025, el periodista Pablo Villa, de Radio Marca, habló acerca del paso del volante colombiano, que llegó como uno de los grandes refuerzos del mercado del fútbol español, para la celebración del cumpleaños 100 del Rayo Vallecano, lo que motivó al presidente Raúl Martín Presa a fichar al colombiano.

Tras su llegada, la mala relación que tuvo con Iñigo Pérez, entrenador del cuadro español, impidió que el colombiano tuviera éxito, y salió del equipo en enero de 2025 del Rayo Vallecano.

Con este panorama, Villa, de Radio Marca, clasificó las cinco peores contrataciones de la historia del equipo madrileño.

“El más mediático de todos y el que más le costó colocar en la lista. James llegó con el cartel de MVP (mejor jugador del torneo) de la Copa América, generó una ola de ilusión, sobretodo en la comunidad colombiana de Madrid, pero acabó diluyéndose con apenas 6 partidos de liga y uno de Copa”, dijo Pablo Villa.

El periodista analizó los peores fichajes del Rayo Vallecano en la historia, y destacó al colombiano en el top - crédito Radio Marca / YouTube

Más comentarios sobre James Rodríguez y su paso por Rayo Vallecano

Tal parece que la temporada de James Rodríguez con Rayo Vallecano no le garantizaría la titularidad, sino que dependerá de cómo aporte en los partidos - crédito @jamesrodriguez10/X

Pablo Villa también complementó que, al colombiano siempre le costó la adaptación con Iñigo Pérez.

“Es verdad que siempre ha sido un jugador más de selección que de clubes, ahí está su currículo reciente. No se adaptó, no presionaba, no encajaba en el sistema. Se fue con una sola asistencia”.

Y aprovechó la situación, para comparar el paso de James con el de Falcao García.

“Hizo una muy buena primera temporada, luego las lesiones. Pero Falcao tiene otra aura, otra actitud; con mejor rendimiento y actitud, lo dejó aún más expuesto”, dijo el periodista en el programa Despierta San Francisco.

Estadísticas de James Rodríguez en su paso por Rayo Vallecano

James Rodríguez sigue despertando mucho respeto y aprecio en España, pese a no sumar muchos minutos en Rayo Vallecano - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez jugó un total de 6 partidos, de los cuales en un encuentro estuvo como titular y solamente sumó 136 minutos. A continuación, estos son los partidos que jugó el colombiano en la Liga EA Sports:

8 de noviembre de 2024: 14 minutos Rayo Vallecano 1-3 Unión Deportiva Las Palmas

En la Copa del Rey jugó 69 minutos ante Unionistas de Salamanca el 4 de diciembre de 2024.

4 de diciembre de 2024: 69 minutos en el Unionistas de Salamanca 0-3 Rayo Vallecano

20 de octubre de 2024: 27 minutos en el Mallorca 1-0 Rayo Vallecano

5 de octubre de 2024: 14 minutos en el Real Valladolid 1-2 Rayo Vallecano

28 de septiembre de 2024 : 64 minutos en el Rayo Vallecano 1-1 Leganés

22 de septiembre de 2024: 18 minutos Rayo Vallecano 1-1 Atlético de Madrid

16 de septiembre de 2024: 4 minutos en el Rayo Vallecano 3-1 Osasuna

Otro fracaso de James Rodríguez

James Rodríguez y el Club León quedaron eliminados de la Concacaf Leagues Cup - crédito Aaron Doster-Imagn Images

El 5 de agosto de 2025, el Club León perdió por 1-0 ante Columbus Crew por la fecha 3 de la Leagues Cup de la Concacaf, en el estadio Lower.com Field.

El gol llegó al minuto 53, por medio del delantero norteamericano Maximilian Arfsten, delantero que tuvo una oportunidad al minuto 4 del primer tiempo, pero que su gol no sumaría, ya que sería invalidado por el VAR.

Con solo un punto, de 9 posibles. el equipo dirigido por Eduardo Berizzo ahora se concentrará en la Liga MX, en donde ahora enfrentarán el 11 de agosto de 2025, al Monterrey, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este es el calendario de partidos que le quedará al cuadro mexicano en el mes de agosto:

11 de agosto de 2025 - Liga MX: León vs. Monterrey

15 de agosto de 2025 - Liga MX: Necaxa vs. León

23 de agosto de 2025 - Liga MX: León vs. Pachuca

30 de agosto de 2025 - Liga MX: León vs. Querétaro