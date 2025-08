Llegó la selección Colombia a Bogotá tras perder la final de la Copa América Femenina: “Estamos muy golpeadas”

Linda Caicedo jugó 403 minutos en la Copa América Femenina 2025 - crédito Cristina Vega/REUTERS

La selección Colombia perdió una nueva final de Copa América, por cuarta ocasión contra Brasil, con el sinsabor de haber estado al menos tres veces arriba en el marcador y por desatenciones puntuales, terminar relegadas en el segundo lugar, tras empatar 4-4 en los 90 minutos y perder 5-4 en la tanda de penaltis.

Luego de recibir las medallas de subcampeona y el cheque, por 500.000 dólares, la delegación de la selección Colombia volvió al país y fue recibida por varios hinchas en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. A su arribo, Linda Caicedo fue una de las jugadoras que habló ante los medios de comunicación y analizó lo sucedido.

La jugadora del Real Madrid no ocultó su tristeza y con lágrimas en los ojos aseguró que todas las convocadas están muy golpeadas, pero habrá que pasar la página para reintegrarse a los entrenamientos con su club en España: “Las admiro mucho, qué orgullo el partido que hicimos ayer, fue una gran final, obviamente estamos muy golpeadas, pero es el fùtbol (...) Ahora descansar y ya el 15 tengo que estar de nuevo con el equipo”.

Linda Caicedo fue una de las goleadoras de la selección Colombia en la Copa América Femenina 2025 - crédito Cristina Vega/REUTERS

Sobre el análisis que se hizo en la interna de por qué se pierde la final, Linda Caicedo confesó que revisaron las imágenes en más de una ocasión y la conclusión es que son errores puntuales, así como la jerarquía de la ahora nueve veces campeona de la Copa América:

“Agradecerles, para nosotros no es fácil, creeme, queremos ser campeonas, pero nos sigue faltando ese puntito. No sabemos, son 20 segundos en donde anoche nos preguntábamos, lo repetís, sigue esa imagen ahí guardada, pero es algo de no entender. Detalles, uno se pone a ver lo que fue el gol o los minutos antes, pero también es la jerarquía de Brasil”.

Linda Caicedo es la llamada a tomar el relevo de Catalina Usme - crédito Conmebol

Por último, Linda Caicedo confirmó que son varias las jugadoras (Catalina Usme, Carolina Arias y Daniela Montoya) que en medio de la concentración confesaron que por su edad no podrán disputar una próxima edición de la Copa América.

“A la final aporto lo que pueda con mi juego, con mi personalidad. Lastimosamente, hay muchas que van de salida, por eso duele que sea así. Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Con ellas habíamos hablado, es difícil que sea su última Copa América y duele que sea así, pero no podemos devolver el tiempo. Agradecerles por su liderazgo y por estar para nosotras”, dijo la exjugadora del Deportivo Cali.

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia Femenina

La selección Colombia estará al menos dos meses sin competencias oficiales, hasta la próxima fecha FIFA - crédito Conmebol

Tras la final de la Copa América Femenina 2025, la selección Colombia dirige ahora su preparación hacia las eliminatorias al Mundial 2027, que tendrá como sede a Brasil, según el calendario oficial. La ruta para lograr la clasificación mundialista comenzará con la disputa de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025/26, cuyo sorteo se realizó el 31 de julio.

La competición incluye a nueve selecciones sudamericanas enfrentándose en partidos únicos bajo el sistema de todos contra todos, sin partidos de ida y vuelta. Brasil, por su calidad de anfitriona del próximo Mundial Femenino 2027, queda excluida de este proceso.

Colombia debutará en casa contra Perú el 24 de octubre, coincidiendo con la siguiente fecha FIFA para el fútbol femenino. El combinado nacional descansa en la cuarta jornada, recibirá además a Venezuela, Chile y Uruguay como local, y deberá viajar para enfrentarse a Argentina y Paraguay.

La Liga de Naciones otorgará dos cupos directos al Mundial Femenino 2027 y dos adicionales mediante repechaje, por lo que cada punto será clave en el objetivo de evitar esa instancia y asegurar la clasificación directa.